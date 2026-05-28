”Jag är jävligt rädd för att S vill samarbeta högerut”

Att lyssna på Socialdemokraternas pressträff den 20 maj lämnade en riktigt olustig känsla i min mage.

När Magdalena Andersson och Mikael Damberg meddelade att partiet går till val på att söka breda blocköverskridande överenskommelser med högern inom bärande områden: skatter, energi och kriminalpolitik, bland annat.

Lita inte på högern

Det gör mig riktigt orolig, men det som är mest anmärkningsvärt är att S-ledningen vill söka dessa samarbeten även om vänstersidan vinner valet och samlar en egen majoritet i riksdagen.

Som fackligt engagerad arbetare och stolt socialdemokrat har jag svårt att tolka detta som något annat än att partiledningen viker ner sig för högern redan innan valrörelsen har börjat.

När jag och tusentals andra i rörelsen sliter stenhårt för att säkra en rödgrön seger så gör vi det för att vi vill se en förändring.

Vi vill ha en politik för vanligt folk, inte mer av den högerpolitik som under decennier har tillåtits privatisera, skära ner och slå sönder vår gemensamma välfärd.

Skiter i samförstånd

Från det jag lär mig i den fackliga och folkbildande världen vet vi att ett avtal utan garantier är fullständigt värdelöst.

Likaså finns det inga garantier i politiken när man skakar hand med högern.

Om vi får en S-ledd regering efter kommande val så är jag genuint orolig för att SD och Tidöpartierna kommer att riva upp varenda överenskommelse i samma sekund som de återfår regeringsmakten.

De skiter i samförstånd.

Det skulle i så fall inte vara något nytt vi har sett det förr. Högern tvekar aldrig att bryta handslag när det passar deras egna syften.

Förlamar den egna politiken

De slaktade Decemberöverenskommelsen efter bara tio månader när det stormade i de egna leden.

De hoppade också av Energiöverenskommelsen så fort de såg chansen att plocka billiga politiska poänger.

Att i det här läget tro att de skulle respektera långsiktiga avtal med en S-ledd regering är farligt naivt.

Men det som skrämmer mig mest är risken för att vi förlamar vår egen politik.

Genom att bjuda in högern riskerar vi att låsa fast oss i kompromisser som stoppar de nödvändiga reformerna.

Sverige behöver mer facklig politik

Jag är ärligt talat jävligt rädd för att det här inte alls blir den arbetarpolitik vi behöver och i stället tvingas acceptera fortsatt underfinansiering av kommunerna samtidigt som marknadskrafter får fortsätta härja fritt i skolan och vården.

Sverige behöver inte fler osäkra kompromisser med borgerligheten för någon stabilitets skull.

Vi behöver starka fackligpolitiska reformer som backas upp av en stark vänstermajoritet som vågar ta fajten mot klyftorna och trygga välfärden på riktigt.

Samtidigt måste S hålla de som lovats: att helt utesluta alla former av samarbeten, förhandlingar eller budgetarbeten med Sverigedemokraterna.

Det är dags att S-ledningen börjar lita på sin egen rörelse i stället för på Moderaternas goda vilja.

Marcus Ström Serviceelektriker och styrelseledamot i Elektrikerförbundet avd 10