Hassan, 33, snabbutbildas till sommarjobb i hemtjänsten

Artikeln i korthet Hassan Mohamed och flera andra deltar i ett snabbspår mot jobb i hemtjänsten, där de lär sig yrkessvenska och vårdkunskaper.

Projektet i Skärholmen syftar till att täcka behovet av utbildade sommarvikarier i hemtjänsten och ge deltagarna bättre förberedelser än korta introduktioner.

Hassan ser nu hemtjänstyrket som meningsfullt och planerar att fortsätta sin utbildning inom vården efter sommarjobbet. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

– Jag känner mig redo.

Det säger 33-åriga Hassan Mohamed efter nästan 20 veckor i Skärholmens snabbspår till sommarjobb i hemtjänsten.

Han är en av tolv deltagare som under senvintern och våren haft cykelskola, matlagningskurs, läst yrkessvenska och vårdkunskap. Hemtjänstens vardag är hela tiden utgångspunkt.

Leder direkt till jobb

Hassan Mohamed sökte för att utbildningen var kort, konkret och skulle leda till jobb. Efter barn- och fritidsprogrammet fick han timanställning på en integrerad grundskola. Nu längtar han efter en mer stabil anställning.

– 20 veckor var en bra tid för att se om jag ville fortsätta. Nu har jag förstått att yrket är mycket mer än vad jag först trodde. Det är meningsfullt och jag tycker om att hjälpa andra.

Han är inte ensam om att ha fått en ny bild av yrket. I samma klass går Fatima Er Ragragy, 34, som tidigare jobbat på Huddinge sjukhus med lokalvård och vårdnära service:

– Mina kompisar säger ”varför ska du gå en kurs för att jobba i hemtjänsten?”. De tror att det är ett lätt jobb, men det är det inte. Jag har lärt mig jättemycket.

Haft problem med sommarvikarier

Det är svårt att hitta utbildade sommarvikarier till hemtjänsten.

I Skärholmen har stadsdelen inte varit nöjd med hur arbetet fungerat de senaste somrarna. Det fick dem att tänka nytt och tillsammans med Röda Korsets Folkhögskola bygga ett snabbspår som leder till sommarjobb.

Här handlar svenskundervisningen om sådant som kan hända redan nästa praktikdag i hemtjänsten. En inköpslista, ett samtal vid köksbordet, en rapport till sjuksköterskan om en rodnad som skulle kunna bli ett trycksår.

– Jag har absolut blivit bättre på svenska under den här kursen. Språket stoppar aldrig, det finns alltid nya ord att lära sig, säger Hassan Mohamed.

Så funkar snabbspåret i Skärholmen Vad: En förlängd introduktion till sommarjobb i hemtjänsten inom Skärholmens stadsdel i Stockholm. Kursen heter ”Lär dig mer om hemtjänsten” och ges av Röda Korsets folkhögskola.

Finansiering: Stadsdelen, Röda Korset samt Europeiska socialfonden inom projektet Vikan. Eleverna har studiebidrag/studielån via CSN.

Ingår i: Ett större projekt som också genomförs i Växjö, Helsingborg, Höganäs, Bjuv, Åstorp, Karlskrona och Borlänge.

Längd: 20 veckor. Praktik med en fast handledare en dag i veckan plus en hel vecka i slutet av kursen. Kursdeltagarna får ersättning.

Innehåll: Yrkessvenska, vårdkunskap, matlagningskurs med dietist, cykelskola och praktik.

Målgrupp: arbetslösa och långtidsarbetslösa som vill arbeta i vård och omsorg men som inte når upp till formella språkkrav för traditionella utbildningar.

Efter sommaren: Stadsdelen Skärholmen och Röda Korsets folkhögskola planerar en fortsättningsutbildning till vårdbiträde på två år. Den ska bestå av 50 procent arbete och 50 procent utbildning till 100 procent lön. Finansieras delvis via Europeiska socialfonden.

Vill lyfta hemtjänsten som yrke

Klassens vårdlärare Susanna Bygdås säger att utbildningen byggts utifrån vad personal, äldre och planerare saknat hos tidigare sommarvikarier.

Mycket handlar om att ge deltagarna språk och kunskap för situationer de kommer att möta: tillsyn, inköp, personlig omvårdnad, basal hygien, demens, matlagning, lyftteknik och rapportering.

– Kursen handlar om att lyfta hemtjänstarbetet som yrke. Förstår man hur viktig man är går man inte bara in och lämnar en matlåda på diskbänken. Då tar man några minuter till att prata och se den andra, säger Susanna Bygdås.

Hon är tydlig med att snabbspåret inte ersätter en full vårdutbildning. Men jämförelsen är inte alltid mellan en person som gått snabbspåret och en utbildad undersköterska.

– Alternativet hade i många fall varit sommarvikarier som inte har någon utbildning alls, och bara ett par dagars introduktion, säger Susanna Bygdås.

Praktik en dag i veckan

På veckans praktikdag startar Hassan Mohamed strax före sju i hemtjänstens stora lokaler i Skärholmens centrum. Personalen går igenom dagens besök, hämtar nycklar och matlådor.

På veckans praktikdag jobbar Hassan Mohamed tillsammans med sin handledare Ruwaidah al-Rubaye.

Hon tycker att satsningen på sommarvikarierna är bra.

– Vi vill ju kunna ha semester! Och det är bra att språket betonas. Att handla kan tyckas enkelt, men det är inte bara att ta listan och pengar och gå till närmaste affär. Vilken sort och vilket märke vill de ha? Vilken affär vill de handla i?

Hör deltagare och lärare själva berätta om kursen.

Hassan känner sig redo

När de stiger in hos dagens första kund Jarl Ringfelt doftar det nybryggt kaffe redan i hallen. Han sitter med en kopp vid köksbordet när Hassan och Ruwaidah kommer in.

Hassan Mohamed hjälper honom med ögondropparna.

– Fan, du hade kunnat vara med i skidskyttelandslaget som du prickar rätt, säger Jarl.

Hassan skrattar, byter handskar och spritar händerna däremellan.

– Basal vårdhygien, förklarar han.

Om snabbspåret visar sig fungera bra vet Susanna Bygdås och Skärholmens stadsdel först efter sommaren.

– Det är första gången vi gör det här så det är lite nervöst. Men det ser bra ut. Handledarna och cheferna är nöjda och själva undervisningen har gått bra.

Vill fortsätta inom vården

Hassan Mohamed känner sig i alla fall redo. För honom handlar snabbspåret inte längre bara om ett sommarjobb, han ser en framtid inom vården.

– Efter sommaren vill jag läsa till vårdbiträde. Sen till undersköterska och sen vill jag bli sjuksköterska. Jag trivs.

Hassan Mohamed Ålder: 33 år Bakgrund: Kom till Sverige från Egypten 2020 och började direkt läsa svenska. Yrke: tidigare gått barn- och fritidsutbildning och arbetat som timanställd i en integrerad grundskola. Därefter allmän kurs på folkhögskola. Går nu en snabbutbildning mot sommarjobb i hemtjänsten.

Fatima Er Ragragy Ålder: 34 år Bakgrund: Kom till Sverige från Marocko för sju år sedan. Yrke: Har arbetat på Huddinge sjukhus med lokalvård och vårdnära service. Hon ser snabbutbildningen som en möjlighet att ta sig vidare inom vården. Går nu en snabbutbildning mot sommarjobb i hemtjänsten.