Du kandiderar till förhandlingschef, berätta varför!

– Jag vet att jag kan göra det våra medlemmar förtjänar av en förhandlingschef, jag vill skapa positiva förändringar. Samt att jag blev nominerad. Jag blev glad att man hade tänkt på mig i den här rollen.

Varför passar du till förhandlingschef?

– Jag har haft tusentals förhandlingar, både högt och lågt. Så jag har gedigen erfarenhet. Jag har även suttit i avtalsdelegationen för installationsavtalet. Ett särskilt minne är när vi diskuterade att få in solcellsföretag i avtalet, solcellsbilagan.

– Det jag bidrog med där var vilka arbetsuppgifter solcellsmontörerna fick göra. För att jobba som elektriker i vårt avtal så måste man vara el-utbildad. Nu helt plötsligt kom en yrkesgrupp där krav inte ställdes i samma utsträckning. Vi fick begränsa vad de får göra för elektriskt arbete. Jag argumenterade väldigt starkt för att vi behöver staket mot AC-sidan, att solcellsmontörerna ska vara på DC-sidan.

Hur kommer medlemmarna att märka att just du är förhandlingschef?

– Jag vill direkt påbörja ett arbete där vi använder hela organisationen för att nå våra långsiktiga mål. Alla ska hjälpa till.

– Avtalsrörelsen pågår hela tiden, inte bara under en viss period. Vi måste jobba strategiskt för att få förändringar och behöver ha ett långsiktigt tänk, och involvera klubbarna, så trycket kommer underifrån.

– En annan sak jag vill är att utöka kontaktvägarna för medlemmarna till förhandlingschefen. Jag vill vara närvarande och höra vad medlemmarna verkligen vill. För att ta med deras erfarenheter och utmaningar in i förhandlingsrummet.

Berätta om dig själv, vem är du och vad har du för bakgrund?

– Jag är en biodlande Mensa-medlem som bor på landet. Biodlingen ger en möjlighet att ta det lugnt. Man kan inte vara stressad med bin. De känner det på sig.

– Jag var engagerad i Unga Elektriker och det var en person där som tyckte att jag skulle söka jobb som ombudsman. Då var jag 29, och sedan dess har jag arbetat som ombudsman i såväl Stockholm som i norr och i söder.

Hur kom det sig att du engagerade dig fackligt från början?

– Jag gick med i Elektrikerförbundet när jag arbetade i Trelleborg. Men det var när jag flyttade till Örebro och började på Nea som jag blev engagerad. Sådant som jag tog för givet i Trelleborg gällde inte i Örebro. Som att jag tidigare fått övertid när jag kört mina kollegor i min bil till arbetsplatsen. I Örebro gällde istället restid. Jag sa att ”vi kan få det bättre genom facket”, inte bara för mig personligen, utan för alla. Så blev jag invald i klubbstyrelsen.

– Där engagerade jag mig i ackordet, för på Nea så hade de ÖK, alltså uppgjorda pengar och inte rakt ackord. Deras ÖK var 160 kronor i timmen och jag tyckte inte det var rimligt, för jag hade tjänat 218 kronor i timmen i Trelleborg. Så jag började mäta jobben för att vi, alla montörer, skulle tjäna mer pengar.

Har du något särskilt fackligt minne du vill dela med dig utav?

– Ja, det har jag. Ett minne som jag känner är ganska viktigt. Det var när vi förhandlade i klubben. Vi satt i tre dagar och förhandlade, det slutade med 400 kronor extra i potten delat på 52 elektriker. Alltså åtta kronor per medlem, en tablettask i månaden.

– Varför är detta minnet viktigt för mig då? Jo, för det påminner mig om de svårigheter du möter som förtroendevald på företaget. Och vilken skillnad det är att förhandla som ombudsman. Företagen behandlar ombudsmän på ett helt annat sätt, de är mycket mer inställsamma. Det är en skillnad som jag tar med mig.

Vad är de viktigaste frågorna i kommande avtalsrörelse?

– Jag tror tyvärr att nästa avtalsrörelse kommer att handla om att försvara våra arbetstider i avtalet. Motparten vill ha genomsnittsarbetstid och arbetstidskorridorer mellan 06.30 till 19.30. Det blir den stora frågan.

– Men våra viktigaste frågor är också de som man inte riktigt kan lösa under en avtalsrörelse. Frågor som förkortad arbetstid, sänkt pensionsålder och rätten till deltidspension. Det är något vi behöver arbeta långsiktigt med.

Om inte du skulle bli vald, vad skulle du ge för råd till den valde förhandlingschefen?

– Ett råd är att ta lärdom av historien, hur vi har fått igenom förbättringar förr, och att inte bara fokusera på avtalen under några månader, utan hela tiden. Vi måste ge en framtidstro som säger att ”ditt medlemskap i Elektrikerförbundet ska leda till resultat”. Det tror jag bygger en stark organisation.

Fredric Lundahl Ålder: 42 Bor: På landet utanför Örebro. Vi har 13 hektar mark. Det passar bra för bina. Familj: Fru och två barn. Har också en tvillingbror som arbetar som elektriker i Trelleborg, han håller mig uppdaterad om vad som är nytt i branschen. Fritid: Bina på gården. Jag är även medlem i Mensa och det har gett mig bra erfarenheter. Senast var jag på ett seminarium där de pratade om mänskligt tänkande och hur vi upplever vår verklighet. Hur man kan se saker på ett annat sätt. Därför blev jag elektriker: Det var egentligen en slump. Jag läste elprogrammet, men inriktning elektronik, data. Där fanns inga jobb så jag gick till Arbetsförmedlingen och kom in på en utbildning som gjorde att jag fick ett snabbspår till elinstallation. Bakgrund: Började arbeta som elektriker 2004 i Trelleborg. Blev aktiv i klubben på Nea i Örebro. Aktiv i Unga elektriker, ombudsman som 29-åring. Arbetat som ombudsman för Elektrikerförbundet över hela landet. Just nu för region Mitt i Örebro.