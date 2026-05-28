”De behövs på jobbet – men regeringen tvingar dem att lämna landet”
Äldreomsorgen skriker efter personal. Ändå går medarbetare som arbetat här i flera år till jobbet utan att veta om de får stanna i Sverige. Det är orimligt – både för dem och för de äldre som behöver trygghet och kontinuitet, skriver personliga assistenten Robert Mjörnberg (V).
En bra äldreomsorg märks i vardagen. I att den äldre möts av samma person på morgonen.
I att någon vet hur frukosten ska förberedas, vilka mediciner som brukar skapa oro eller hur man lugnar en person med demens när dagen känns förvirrande.
Trygghet byggs inte av scheman och riktlinjer – den byggs av relationer mellan människor.
Går till jobbet med ont i magen
På äldreboenden och i hemtjänsten runt om i Stockholm går personal just nu till jobbet med oro i magen.
Det här är människor som arbetat kvällar, helger och storhelger. De har lärt sig svenska, utbildat sig och blivit uppskattade kollegor på sina arbetsplatser.
De äldre känner igen dem. Anhöriga känner trygghet med dem. Arbetsgrupperna är beroende av dem.
I Stockholms läns kommuner arbetar cirka 36 900 utrikes födda månadsanställda, vilket motsvarar ungefär 33 procent av de anställda – betydligt högre än rikssnittet på 22 procent.
Tittar man på personalgrupperna är andelen ännu högre inom äldreomsorgen: bland undersköterskor är 37 procent utrikes födda och bland vårdbiträden hela 53 procent.
Det handlar om människor som bär upp stora delar av äldreomsorgen varje dag.
Orimligt att driva bort människor som behövs
När en erfaren undersköterska försvinner handlar det inte bara om en tom rad i schemat. Äldre människor mister någon de litar på, kollegor får täcka upp med övertid och kontinuiteten bryts.
Många chefer inom äldreomsorgen vittnar redan om svårigheter att rekrytera och behålla personal.
Då är det orimligt att samtidigt driva bort människor som redan arbetar, försörjer sig och behövs i verksamheten.
Det handlar om människosyn
Men frågan handlar om mer än personalbrist. Den handlar om människosyn. Vad säger det om vårt samhälle när människor som tagit hand om våra äldre i åratal behandlas som tillfälliga och utbytbara?
Vi i Vänsterpartiet menar att en mänsklig migrationspolitik och en trygg äldreomsorg hör ihop.
För i slutändan handlar båda om samma sak: att bygga ett samhälle där människor tas om hand – inte byts ut.