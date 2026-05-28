”De behövs på jobbet – men regeringen tvingar dem att lämna landet”

En bra äldreomsorg märks i vardagen. I att den äldre möts av samma person på morgonen.

I att någon vet hur frukosten ska förberedas, vilka mediciner som brukar skapa oro eller hur man lugnar en person med demens när dagen känns förvirrande.

Trygghet byggs inte av scheman och riktlinjer – den byggs av relationer mellan människor.

Går till jobbet med ont i magen

På äldreboenden och i hemtjänsten runt om i Stockholm går personal just nu till jobbet med oro i magen.

Det här är människor som arbetat kvällar, helger och storhelger. De har lärt sig svenska, utbildat sig och blivit uppskattade kollegor på sina arbetsplatser.

De äldre känner igen dem. Anhöriga känner trygghet med dem. Arbetsgrupperna är beroende av dem.

I Stockholms läns kommuner arbetar cirka 36 900 utrikes födda månadsanställda, vilket motsvarar ungefär 33 procent av de anställda – betydligt högre än rikssnittet på 22 procent.

Tittar man på personalgrupperna är andelen ännu högre inom äldreomsorgen: bland undersköterskor är 37 procent utrikes födda och bland vårdbiträden hela 53 procent.

Det handlar om människor som bär upp stora delar av äldreomsorgen varje dag.

Orimligt att driva bort människor som behövs

När en erfaren undersköterska försvinner handlar det inte bara om en tom rad i schemat. Äldre människor mister någon de litar på, kollegor får täcka upp med övertid och kontinuiteten bryts.

Många chefer inom äldreomsorgen vittnar redan om svårigheter att rekrytera och behålla personal.

Då är det orimligt att samtidigt driva bort människor som redan arbetar, försörjer sig och behövs i verksamheten.

Det handlar om människosyn

Men frågan handlar om mer än personalbrist. Den handlar om människosyn. Vad säger det om vårt samhälle när människor som tagit hand om våra äldre i åratal behandlas som tillfälliga och utbytbara?

Vi i Vänsterpartiet menar att en mänsklig migrationspolitik och en trygg äldreomsorg hör ihop.

För i slutändan handlar båda om samma sak: att bygga ett samhälle där människor tas om hand – inte byts ut.

Robert Mjörnberg (V), personlig assistent och ordförande i äldrenämnden i Stockholms stad

Vad tycker du? Har du varit med om något på jobbet som fler borde förstå? Vill du förändra ditt schema, din lön eller något annat som rör ditt arbete? Mejla mig tre meningar om det du vill ta upp, så hjälper jag dig att se om det kan bli en debattartikel. Mejla: catarina.berglund@ka.se eller ring: 08-725 52 53 Hälsningar Catarina Berglund, debattredaktör