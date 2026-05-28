David Fernhed: kandidat ordförande

Du kandiderar till förbundsordförande, berätta varför!

– Jag vill vara med och ta Elektrikerförbundet framåt. Det är många som har nominerat mig, och då är jag lite orädd och har svarat ja. Jag tycker att vi kan prova lite nya saker och kanske släppa sånt som inte fungerar. Det skulle inte jag vara rädd för.

Varför passar just du till det här uppdraget?

– Jag känner att jag har en bred bakgrund och förankring i Elektrikerförbundet. Jag har jobbat som installationselektriker i många år. Jag har ju jobbat på en liten firma där Elektrikerförbundet kom och tecknade avtal, jag har jobbat på mellanstor firma i mellanstor stad, och på en stor firma i storstad.

– Jag har varit VK-ledare, jag har varit klubbordförande, skyddsombud och ombudsman i både Uppsala och Östergötland och nu i Småland. Så jag känner att jag har en ganska utbredd förståelse för hur Elektrikerförbundet är uppbyggt och medlemmarnas olika behov och utmaningar.

Berätta om dig själv, vem är du och vad har du för bakgrund?

– Jag började som elektriker 2003 på en liten firma i Falköping. Sedan arbetade jag som elektriker fram till 2016 till dess jag fick anställning som ombudsman. Med lite kortare uppehåll då jag studerade, ämnena var retorik och kommunikativt ledarskap.

– Därefter fick jag jobb på Nea-gruppen, dagens Assemblin, och stannade där till jag blev anställd som ombudsman. De sista åren på Nea var jag klubbordförande, och vi var kanske lite pionjärer på ett sätt, för vi hade ju faktiskt ett huvudskyddsombud som var inne och jobbade en dag i veckan med skyddsfrågor. Och jag var inne som klubbordförande en dag i veckan och roddade med förhandlingar och pratade med medlemmar och så där. Så vi jobbade faktiskt en del under förtroendemannalagen i den klubben.

– Det är väl så vi önskar att det ska se ut. Sen tror jag att det är en lång bit kvar innan vi har den strukturen på alla företag. Men på vissa företag så funkar det i dag.

Hur kom det sig att du engagerade dig fackligt från början?

– Jag gick med i facket direkt när jag började jobba. Den firman hade inget kollektivavtal, men Elektrikerförbundet kom till firman efter att jag blev anställd och såg till att det blev ett avtal. Då var jag 19 år. Chefen kom och sa: ”nu kostar du mig ytterligare 3 000 kronor” ”Va? Inte mer”, sa jag. Det gick ganska fredligt till.

– Sedan gick jag en facklig kurs på Viskadalen i Borås, och jag fick rätt bra insikter på den där kursen. Det var väl då det började.

– Vi var ett gäng som hette ”Unga elektriker”, där det var ett jättestort engagemang, och en riktigt bra grogrund för de fackliga företrädare som finns i förbundet dag. Det var inte så institutionaliserat, utan mer något slags löst sammansatt gäng som hade väldigt kul.

Har du något särskilt fackligt minne du vill dela med dig utav?

– Det är så många fina möten med medlemmar och med förtroendevalda som jag har haft, och allt sånt stärker ju.

– Ett annat minne är min första förhandling jag hade som klubbordförande, 2008-2009, då blev jag uppsagd själv, och det var ju lite speciellt. Det var på Bravida i Falköping. Det var arbetsbrist och jag var en av de senaste anställda på listan. Det kändes såklart lite konstigt.

Vad ser du som det största problemet för medlemmarna i sin vardag?

– Det jag upplever mycket just nu när jag är ute och pratar med medlemmarna är en oro inför pensionen. Man är orolig för att behöva jobba fram till man är 70. Att man inte kommer orka med det och klara av det, och man är också orolig för att pensionen kommer att bli väldigt låg. Det är en jättestor oro där ute om pensionen.

Hur vill du komma åt det här?

– Det måste vi driva på i politiken. Vi måste få ett förändrat system. Det är ju inte ett statiskt system. Bara för att någon har bestämt det ska vara på ett visst sätt nu så måste man ju kunna förändra det framöver. Det krävs att mobilisera och påverka politiken så att de ändrar det där.

– Man behöver titta på de som har ett yrke där man jobbar fysiskt, pensionssystemet behöver beräknas på ett annat sätt. Åtminstone för vissa yrkesgrupper och framförallt de som vi i Elektrikerförbundet företräder.

Vad är det viktigaste för förbundet framåt?

– Organisationsgraden. Att den höjs. För att lyckas med det gäller att fortsätta kämpa på och vara ute och agitera för medlemskapet och vad det innebär. Vi behöver synas mer. Jag tror att vi måste börja göra skillnad också, större skillnad mellan att vara medlem och icke-medlem. För det tror jag att många ute på arbetsplatserna går runt och är förbannade på. Att de som är med i facket upplever att de får samma som de som inte är medlemmar.

Om inte du skulle bli vald, vad skulle du ge för råd till den valde ordföranden?

– Jag vet faktiskt inte vad jag skulle ge för råd riktigt. Jag får väl önska lycka till.

David Fernhed Ålder: 42 Bor: Vimmerby Familj: Sambo och ett barn Fritid: Jag gillar att spela gitarr. Spelade i ett hobbyband tidigare, ett sånt där garageband åt det lite mer punkiga hållet Varför blev du elektriker? Farsan var snickare och tyckte att jag skulle gå elprogrammet istället för bygg. Jag hade inget emot det så då blev det så. Bakgrund: Installationselektriker, har arbetat på bland annat Bravida och Nea-gruppen, dagens Assemblin. Varit klubbordförande, skyddsombud, vk-ledare och sedan 2017 ombudsman i Elektrikerförbundet. Tidigare i Uppsala och Östergötland, numer i Småland. Läs mer