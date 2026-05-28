En arbetare träffades av en 1,4 ton tung balk som rasade ner från nio meters höjd under ett sprängarbete vid ombyggnaden av en tågdepå i Solna 2023.

Balkarna hade lyfts upp och vilade löst på pelare högt ovanför marken när en av dem lossnade.

Arbetaren som träffades av balken fick livshotande skador, bland annat en skallfraktur och hjärnblödningar – och lever i dag med flera bestående skador som gör det svårt att klara av vardagen.

Inhyrd personal

Företaget som utförde arbetet var baserat i Örebro och hade tagits in som underentreprenörer på byggplatsen.

Nu döms de att betala 750 000 kronor för arbetsmiljöbrott, något som SVT Örebro var först med att rapportera om.

Enligt Åklagarmyndigheten hade olyckan kunnat undvikas om den inhyrda personalen säkrat balkarna ordentligt innan sprängarbetet genomfördes.