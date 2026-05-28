Artikeln i korthet Många arbetslösa får sänkt aktivitetsstöd på grund av nya regler, och flera som Arbetet pratat med vittnar om en ekonomisk stress.

Att ersättningen minskar successivt ska enligt regeringen stärka drivkraften att ta jobb. Men arbetslösa och forskare ifrågasätter det påståendet.

Regeländringarna innebär enligt forskaren Johan Vikström att fler kan behöva försörjningsstöd, där det också genomförs förändringar. Han menar att det saknas en ordentlig analys över konsekvenserna av reformerna som görs. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

De tycker att de straffas. De fruktar för sin ekonomi. De är frustrerade.

Arbetet har pratat med ett tiotal personer som fått minskat aktivitetsstöd, och många delar liknande åsikter och känslor.

– Om jag inte hade haft en man som jobbar så hade vi behövt sälja huset och gå till socialen. Jag vet inte hur länge vi klarar oss. Förr eller senare kommer det att gå åt pipsvängen, säger Camilla Landström, 45, från Skellefteå.

Det har snart gått åtta månader sedan den nya lagen om a-kassan infördes.

I samband med den nya lagen ändrades även reglerna för aktivitetsstöd, som betalas ut av Försäkringskassan till arbetslösa som deltar i Arbetsförmedlingens program.

62 000 fick mindre pengar

De som hade fått a-kassa och/eller aktivitetsstöd i totalt över 13 månader innan lagen infördes, omfattades av övergångsregler.

Fler än 62 000 personer fick direkt en minskning på grund av reglerna, visar Försäkringskassans statistik.

”Man straffar människor som inte gör någonting annat än att söka jobb och vill jobba”, säger Camilla Landström om de nya reglerna.

Camilla Landström är en av dem. Hon tillhör en grupp som har en snabbare nedtrappning då de hade grundersättningen på 510 kronor i den gamla a-kassan.

Sedan början av april har hon hamnat på lägstanivån och får ut drygt 6 000 kronor efter skatt.

Den stora majoriteten fick en första minskning i samband med den nya lagen och deras ersättning fortsätter att minska var hundrade dag tills de når lägstanivån, om de fortsätter att vara arbetslösa.

Tappade 3 000 kronor – gick i pension

Helene Högberg Kessy från Stockholm fick 3 000 kronor mindre på kontot efter att de nya reglerna infördes. Enligt de gamla reglerna skulle hon ha fått 17 000 kronor i november – med de nya reglerna blev det 14 000 kronor.

– Man straffar människor som inte gör någonting annat än att söka jobb och vill jobba, säger hon.

Hon beskriver det som att hon blev räddad av att hon nådde riktåldern i december.

– Jag hade inget annat val än att gå i pension. Jag hade inte klarat mig på aktivitetsstödet, säger Helene Högberg Kessy.

”Jag är ensamstående och har behövt låna pengar av mina barn”, säger Helene Högberg Kessy.

Pensionen föranleddes av ”fyra svåra år som arbetslös”.

– Jag är ensamstående och har behövt låna pengar av mina barn. Det känns inte rimligt att man ska göra det som vuxen och arbetsför.

Så fungerar nya reglerna för aktivitetsstöd Den 1 oktober 2025 trädde en ny lag om a-kassa i kraft. I samband med det ändrades också reglerna för aktivitetsstöd. En stor förändring med den nya lagen är att det man får i ersättning grundas på inkomst, i stället för arbetade timmar. Därför får Försäkringskassan numera information från a-kassorna om dagsförtjänst i stället för dagpenning. I princip räknas dagsförtjänsten ut genom att dela månadslönen man haft året innan man blev arbetslös på 22. Tjänade man 22 000 kronor per månad innan arbetslösheten – ligger alltså dagsförtjänsten på 1 000 kronor. Under en månad har man oftast rätt till 22 ersättningsdagar – som en vanlig arbetsvecka får man oftast pengar fem dagar i veckan. — En annan stor förändring är att ersättningen för a-kassa och aktivitetsstöd trappas ner var hundrade dag. Se tabellen längre ner i artikeln för hur nedtrappningen fungerar. Är man heltidsarbetslös förbrukar man 100 ersättningsdagar på ungefär 4,5 månader. För de som hade förbrukat 300 ersättningsdagar när den nya lagen infördes gällde övergångsregler. Medan de innan fått dagpenningen motsvarande 65 procent av dagsförtjänsten – fick de nu 60 procent av sin dagsförtjänst och de med högre inkomst påverkades av maxtaket på 818 kronor. De som hade en månadslön på 34 000 har alltså en dagsförtjänst på 1 545 kronor. 60 procent av det beloppet är 927 kronor, men på grund av det nya maxtaket fick de 818 kronor per dag före skatt. Enligt den gamla lagen fick de ersättning på 65 procent, med maxbeloppet på 1 000 kronor per dag, före skatt, så länge de var inskrivna i ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen. Enligt de nya reglerna fortsätter nu ersättningen att minska var hundrade dag. Även de som hade grundersättningen på 510 kronor enligt den gamla lagen påverkades av övergångsregler och de får sedan den 1 april lägstanivån på 365 kronor i aktivitetsstöd. Totalt fick 62 375 personer mindre aktivitetsstöd på grund av övergångsreglerna i november förra året. Den månaden fick totalt drygt 114 104 aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Läs mer

Dömer ut regeringen: ”Skitsnack”

Den stora förändringen är alltså att ersättningen trappas ner var hundrade dag. Enligt regeringen ska det stärka drivkrafterna att söka och ta arbete, men de som får aktivitetsstöd är kritiska till påståendet.

Det enda de vill är att jobba och de söker många jobb – problemet är att de inte får något.

– Att mindre pengar ska göra att folk ska bli mer motiverade till att hitta jobb är skitsnack. Jag kan förstå att de vill driva på dem som inte vill jobba och göra rätt för sig, men, majoriteten vill ju bara jobba, säger Camilla Landström.

Forskaren Johan Vikström är inne på något liknande:

– Allt talar för att det här mest kommer att påverka en grupp som av olika anledningar inte har möjlighet att få jobb och som redan har extremt höga ekonomiska incitament för att arbeta, säger han.

Andra åtgärder krävs

Faktorer som bristande utbildning, erfarenheter och kontakter är snarare problemet, menar Johan Vikström, som forskar vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

För att få dem ut på arbetsmarknaden krävs åtgärder som utbildning, sysselsättningssubventioner, praktik och skyddade anställningar.

Regeringen har även satsat på åtgärder som utbildning och att förbättra matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande.

Även etableringsjobben förlängs – en subventionerad anställningsform för långtidsarbetslösa och nyanlända.

Bor hemma hos sin pappa

Lena Björklund, 55 år, från Söderhamn, får sjukersättning på halvtid och aktivitetsstöd på halvtid. Innan de nya reglerna fick hon runt 287 kronor efter skatt i aktivitetsstöd varje vardag. Numera får hon 252 kronor.

– Man kan tycka att det inte är jättemycket kronor de sänker med. Men per dag och med en jättedålig inkomst gör det enorm skillnad, säger Lena Björklund och fortsätter:

– Jag bor hemma hos min far, som är över 80 år. Hade jag inte haft min pappa hade jag varit hemlös. Jag tycker att det är skrämmande att man gör så här mot folk. Jag har funktionsnedsättningar, är 55 år och lågutbildad, men jag vill jobba.

Ska utreda åldersdiskriminering

Regeringen har nyligen gett DO, Diskrimineringsombudsmannen, i uppdrag att tillsammans med fackförbund och arbetsgivarorganisationer analysera vad som behövs för att motverka åldersdiskriminering i arbetslivet.

Många som Arbetet har pratat med upplever att deras ålder försvårar deras möjligheter att få jobb.

– Det senaste riktiga jobbet som jag hade var 2017. Sedan har det varit små inhopp. Jag över 50 och det blir svårare ju äldre man blir. Det är hemskt att det är så, säger Marcus Malmsten, 52, bosatt i Kristianstad, och fortsätter:

– Det är tur att jag kan få hjälp av vänner och släkt. Men jag vet inte hur jag kommer att klara mig i längden.

Marcus Malmsten har inte haft ett fast jobb sedan 2016 – bara kortare inhopp.

Fler kan behöva försörjningsstöd

Forskaren Johan Vikström förutspår att en del av dem som får lägre aktivitetsstöd kommer att behöva söka försörjningsstöd – det som tidigare kallades socialbidrag – där det också genomförs förändringar.

Bland annat föreslås ett aktivitetskrav införas den 1 juli i år. Det innebär att man behöver delta i aktiviteter för att närma sig arbetsmarknaden för att få försörjningsstöd – alltså pengar man kan få av socialtjänsten när inkomsterna inte räcker till.

Enligt Johan Vikström är det svårt att överblicka följderna av alla ändringar som görs. Han saknar en samlad bild från regeringen.

– När man genomför många komplicerade förändringar som sker samtidigt ökar behovet av en analys av konsekvenserna, säger Johan Vikström.

”Ständig ekonomisk stress”

Många av dem som Arbetet pratat med resonerar kring om de kommer att behöva söka försörjningsstöd. Eftersom många äger sin bostad, har en bil eller en partner som jobbar, känner de att det antingen är omöjligt eller kräver stora uppoffringar att ta det steget.

”Det är en ständig ekonomisk stress”, säger Angela Eriksdotter om att leva på aktivitetsstöd.

Angela Eriksdotter, 61 år och bosatt i Uddevalla, har en ME-diagnos men har blivit utförsäkrad och inte beviljats sjukersättning – pengar som man kan få om man bedöms inte kunna arbeta under resten av arbetslivet.

I stället lever hon på aktivitetsstöd, trots att hon ser chanserna att hon ska kunna ta ett jobb som små. Hennes ersättning minskar ungefär 2 000 kronor, efter skatt, var fjärde månad.

– Det är en ständig ekonomisk stress. Jag har slutat äta kvällsmat, säger hon.

”Systemet är upp och ned”

Angela ifrågasätter förändringarna som görs. Hon menar att både arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen ska fungera som en ekonomisk trygghet vid antingen arbetslöshet eller sjukdom.

– Men i dag är systemet upp och ned. Bidrag som försörjningsstöd ska egentligen vara tillfälligt, men många arbetslösa och sjuka tvingas söka sig dit.

Arbetet har sökt arbetsmarknadsdepartementet.