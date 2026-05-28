62 000 arbetslösa fick chockbesked om sänkt ersättning: ”Behövt låna pengar av mina barn”
Angela har slutat äta kvällsmat. Helene har gått i pension. Marcus får pengar från vänner. Många drabbas av det sänkta aktivitetsstödet. Men regeringens skäl till att trappa ner ersättningen döms ut av forskare.
De tycker att de straffas. De fruktar för sin ekonomi. De är frustrerade.
Arbetet har pratat med ett tiotal personer som fått minskat aktivitetsstöd, och många delar liknande åsikter och känslor.
– Om jag inte hade haft en man som jobbar så hade vi behövt sälja huset och gå till socialen. Jag vet inte hur länge vi klarar oss. Förr eller senare kommer det att gå åt pipsvängen, säger Camilla Landström, 45, från Skellefteå.
Det har snart gått åtta månader sedan den nya lagen om a-kassan infördes.
I samband med den nya lagen ändrades även reglerna för aktivitetsstöd, som betalas ut av Försäkringskassan till arbetslösa som deltar i Arbetsförmedlingens program.
62 000 fick mindre pengar
De som hade fått a-kassa och/eller aktivitetsstöd i totalt över 13 månader innan lagen infördes, omfattades av övergångsregler.
Fler än 62 000 personer fick direkt en minskning på grund av reglerna, visar Försäkringskassans statistik.
Camilla Landström är en av dem. Hon tillhör en grupp som har en snabbare nedtrappning då de hade grundersättningen på 510 kronor i den gamla a-kassan.
Sedan början av april har hon hamnat på lägstanivån och får ut drygt 6 000 kronor efter skatt.
Den stora majoriteten fick en första minskning i samband med den nya lagen och deras ersättning fortsätter att minska var hundrade dag tills de når lägstanivån, om de fortsätter att vara arbetslösa.
Tappade 3 000 kronor – gick i pension
Helene Högberg Kessy från Stockholm fick 3 000 kronor mindre på kontot efter att de nya reglerna infördes. Enligt de gamla reglerna skulle hon ha fått 17 000 kronor i november – med de nya reglerna blev det 14 000 kronor.
– Man straffar människor som inte gör någonting annat än att söka jobb och vill jobba, säger hon.
Hon beskriver det som att hon blev räddad av att hon nådde riktåldern i december.
– Jag hade inget annat val än att gå i pension. Jag hade inte klarat mig på aktivitetsstödet, säger Helene Högberg Kessy.
Pensionen föranleddes av ”fyra svåra år som arbetslös”.
– Jag är ensamstående och har behövt låna pengar av mina barn. Det känns inte rimligt att man ska göra det som vuxen och arbetsför.
Dömer ut regeringen: ”Skitsnack”
Den stora förändringen är alltså att ersättningen trappas ner var hundrade dag. Enligt regeringen ska det stärka drivkrafterna att söka och ta arbete, men de som får aktivitetsstöd är kritiska till påståendet.
Det enda de vill är att jobba och de söker många jobb – problemet är att de inte får något.
– Att mindre pengar ska göra att folk ska bli mer motiverade till att hitta jobb är skitsnack. Jag kan förstå att de vill driva på dem som inte vill jobba och göra rätt för sig, men, majoriteten vill ju bara jobba, säger Camilla Landström.
Forskaren Johan Vikström är inne på något liknande:
– Allt talar för att det här mest kommer att påverka en grupp som av olika anledningar inte har möjlighet att få jobb och som redan har extremt höga ekonomiska incitament för att arbeta, säger han.
Andra åtgärder krävs
Faktorer som bristande utbildning, erfarenheter och kontakter är snarare problemet, menar Johan Vikström, som forskar vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
För att få dem ut på arbetsmarknaden krävs åtgärder som utbildning, sysselsättningssubventioner, praktik och skyddade anställningar.
Regeringen har även satsat på åtgärder som utbildning och att förbättra matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande.
Även etableringsjobben förlängs – en subventionerad anställningsform för långtidsarbetslösa och nyanlända.
Bor hemma hos sin pappa
Lena Björklund, 55 år, från Söderhamn, får sjukersättning på halvtid och aktivitetsstöd på halvtid. Innan de nya reglerna fick hon runt 287 kronor efter skatt i aktivitetsstöd varje vardag. Numera får hon 252 kronor.
– Man kan tycka att det inte är jättemycket kronor de sänker med. Men per dag och med en jättedålig inkomst gör det enorm skillnad, säger Lena Björklund och fortsätter:
– Jag bor hemma hos min far, som är över 80 år. Hade jag inte haft min pappa hade jag varit hemlös. Jag tycker att det är skrämmande att man gör så här mot folk. Jag har funktionsnedsättningar, är 55 år och lågutbildad, men jag vill jobba.
Ska utreda åldersdiskriminering
Regeringen har nyligen gett DO, Diskrimineringsombudsmannen, i uppdrag att tillsammans med fackförbund och arbetsgivarorganisationer analysera vad som behövs för att motverka åldersdiskriminering i arbetslivet.
Många som Arbetet har pratat med upplever att deras ålder försvårar deras möjligheter att få jobb.
– Det senaste riktiga jobbet som jag hade var 2017. Sedan har det varit små inhopp. Jag över 50 och det blir svårare ju äldre man blir. Det är hemskt att det är så, säger Marcus Malmsten, 52, bosatt i Kristianstad, och fortsätter:
– Det är tur att jag kan få hjälp av vänner och släkt. Men jag vet inte hur jag kommer att klara mig i längden.
Fler kan behöva försörjningsstöd
Forskaren Johan Vikström förutspår att en del av dem som får lägre aktivitetsstöd kommer att behöva söka försörjningsstöd – det som tidigare kallades socialbidrag – där det också genomförs förändringar.
Bland annat föreslås ett aktivitetskrav införas den 1 juli i år. Det innebär att man behöver delta i aktiviteter för att närma sig arbetsmarknaden för att få försörjningsstöd – alltså pengar man kan få av socialtjänsten när inkomsterna inte räcker till.
Enligt Johan Vikström är det svårt att överblicka följderna av alla ändringar som görs. Han saknar en samlad bild från regeringen.
– När man genomför många komplicerade förändringar som sker samtidigt ökar behovet av en analys av konsekvenserna, säger Johan Vikström.
”Ständig ekonomisk stress”
Många av dem som Arbetet pratat med resonerar kring om de kommer att behöva söka försörjningsstöd. Eftersom många äger sin bostad, har en bil eller en partner som jobbar, känner de att det antingen är omöjligt eller kräver stora uppoffringar att ta det steget.
Angela Eriksdotter, 61 år och bosatt i Uddevalla, har en ME-diagnos men har blivit utförsäkrad och inte beviljats sjukersättning – pengar som man kan få om man bedöms inte kunna arbeta under resten av arbetslivet.
I stället lever hon på aktivitetsstöd, trots att hon ser chanserna att hon ska kunna ta ett jobb som små. Hennes ersättning minskar ungefär 2 000 kronor, efter skatt, var fjärde månad.
– Det är en ständig ekonomisk stress. Jag har slutat äta kvällsmat, säger hon.
”Systemet är upp och ned”
Angela ifrågasätter förändringarna som görs. Hon menar att både arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen ska fungera som en ekonomisk trygghet vid antingen arbetslöshet eller sjukdom.
– Men i dag är systemet upp och ned. Bidrag som försörjningsstöd ska egentligen vara tillfälligt, men många arbetslösa och sjuka tvingas söka sig dit.
Arbetet har sökt arbetsmarknadsdepartementet.