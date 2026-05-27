Installatörsföretagen hävdar att ett lönegolv på 33 000 kronor för arbetskraftsinvandring hotar elektrifieringen.

Men deras egna argument visar egentligen något annat: att vissa företag vill kunna rekrytera elektriker till löner långt under branschens normala nivåer.

Elektrikerförbundets lönestatistik visar att medellönen på Installationsavtalet ligger på 39 600 kronor.

På många företag ligger lönerna ännu högre. På El och Montage i Syd är medellönen exempelvis 44 925 kronor och på Bravida Prenad 42 529 kronor.

Då blir det märkligt att beskriva 33 000 kronor som ett hot mot kompetensförsörjningen.

”Vi har länge varnat för kompetensbristen”

Det handlar alltså inte om att elektriker saknas. Det handlar om att vissa arbetsgivare vill kunna konkurrera med lägre löner.

Elektrikerna vet att Sverige behöver fler utbildade elektriker för att klara elektrifieringen.

Våra medlemmar bygger ut elnäten, installerar laddinfrastruktur, säkrar industrins energiomställning och ser till att samhället fungerar.

Vi har länge varnat för kompetensbristen och krävt större satsningar på yrkesutbildning, bättre arbetsmiljö och villkor som gör att fler vill stanna kvar i yrket.

Men lösningen på kompetensbristen kan aldrig vara att pressa lönerna nedåt.

Tvärtom riskerar låglönekonkurrens att förvärra problemen i branschen.

När seriösa företag pressas av aktörer som bygger sin affärsidé på billig arbetskraft urholkas både arbetsvillkor och långsiktig kompetensförsörjning.

Det leder inte till fler elektriker. Det leder till högre personalomsättning, sämre arbetsmiljö och mindre vilja att utbilda sig till yrket.

Antalet utstationerade elektriker ökar

Antalet utstationerade elektriker i Sverige ökar dessutom kraftigt.

Enligt Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister steg antalet inom elinstallation med nästan 50 procent på bara ett år, från 3 026 personer 2024 till 4 444 personer 2025.

Samtidigt ligger arbetslösheten i elbranschen på omkring 3,5 procent och många företag varslar personal eller drar ner på nyanställningar.

Elever vittnar dessutom om stora svårigheter att få lärlingsplatser.

I Skellefteå varslades exempelvis tolv svenska elektriker medan företaget fortsatte anlita billigare utländska underentreprenörer.

Hur går det ihop med påståendet att det saknas arbetskraft?

Vi måste göra elektrikeryrket mer attraktivt

Det är därför många reagerar när arbetsgivare kräver undantag från lönegolvet.

Varför ska svenska elektriker och lärlingar pressas tillbaka samtidigt som företag vill öppna för ännu lägre löner i branschen?

Ska Sverige klara elektrifieringen måste vi göra elektrikeryrket mer attraktivt, inte billigare.

Den svenska modellen bygger på att företag konkurrerar med kompetens och kvalitet – inte med låga löner.



Mikael Pettersson Förhandlingschef, Svenska Elektrikerförbundet







