Varje dag går, står och lyfter över 30 000 anställda i Stockholms välfärd under långa arbetspass.

Förskollärare och barnskötare hukar och reser sig från hårda golv när de knyter små skor, och i alla väder leker de med glada barn på förskolegården.

Personal inom socialpsykiatri och LSS arbetar nära människor med stora behov och tillbringar stora delar av arbetsdagen i rörelse.

Undersköterskor arbetar i tunga lyft.

Självklarhet i mansdominerade yrken

I många mansdominerade yrken är arbetskläder och skyddsutrustning en självklarhet.

Men inom kvinnodominerade välfärdsyrken har personal ofta förväntats stå för viktiga arbetsredskap själva – trots att arbetet är både fysiskt tungt och belastande.

Därför har arbetsskor inom välfärden länge behandlats som något extra – snarare än som en självklar del av en god arbetsmiljö.

Det har vi lovat att ändra på – och genomför nu en historiskt stor satsning på arbetsskor i välfärden.

Införandet kring erbjudande om arbetsskor har skett stegvis under mandatperioden, med äldreomsorgen först ut.

I mandatperiodens sista budget har vi nu spridit erbjudandet till fler välfärdsverksamheter – denna gång förskola och sociala verksamheter.

Denna ambitionshöjning innebär arbetsskor till över 17 000 fler välfärdsanställda.

Totalt omfattar satsningen omkring 25 000 medarbetare i stadens välfärd – med privata aktörer inräknat.

Kompetensutmaningar kräver satsningar

Välfärden står inför stora kompetensutmaningar de kommande åren.

Om Stockholm ska kunna bibehålla en stark välfärd behöver vi kunna rekrytera, behålla och utveckla skickliga medarbetare.



Då räcker det inte med fina ord om välfärdens betydelse. Det krävs konkreta förbättringar i vardagen.

Därför har vi under mandatperioden arbetat brett med att förbättra arbetsvillkoren i stadens verksamheter.



Vi har stärkt rätten till heltid, höjt ambitionen för antal medarbetare per chef och nu genomfört historiska satsningar på arbetsskor inom välfärden.

M kallar arbetsskor för ”slöseri”

När personal får rätt förutsättningar stärks både arbetsmiljön och kvaliteten i verksamheterna.

Färre skador, bättre trivsel och ökad möjlighet att orka ett helt arbetsliv gynnar både medarbetare och stockholmarna som nyttjar välfärden.



Tyvärr men inte så förvånande så är det en bild som inte delas av Christoffer Fjellner (M).

I Moderaternas Stockholm prioriteras varken välfärden eller dess anställda.

Det är uppenbart att Moderaterna inte vill stärka arbetsmiljön för stadens välfärdsanställda.



Reformen om arbetsskor i välfärden och kallas för ”slöseri”.

Det säger mycket om deras syn på välfärden och på människorna som varje dag får den att fungera.

Kortsiktigt att inte investera i välfärdens personal

För personal inom äldreomsorg, förskola och omsorg, som går och står hela arbetsdagarna, handlar bra arbetsskor inte om bekvämlighet utan om att förebygga värk, förslitningsskador och sjukskrivningar.

Det vore både kortsiktigt och ansvarslöst att dra undan en reform som förbättrar arbetsmiljön i några av välfärdens mest kvinnodominerade yrken.

Vi behöver fler satsningar som gör välfärdsyrken hållbara och attraktiva, inte en politik som försämrar villkoren för dem som bär upp välfärden varje dag.

För oss är det självklart att de som tar hand om våra barn, äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha schyssta arbetsvillkor och en arbetsmiljö som håller ett helt yrkesliv.

Investeringar i medarbetarnas arbetsmiljö inte en kostnad att skära bort – det är en investering i människorna som bär upp Stockholms välfärd varje dag.

Arvid Vikman Rindevall (S) Arbetsmarknadsnämndens ordförande, Stockholms stad Alexandra Mattsson (V) Förskoleborgarråd och gruppledare, Stockholms stad