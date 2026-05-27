Ica säljer inte bara dillchips och mjölk. Ica säljer också en bild av den lokala handlaren.

Det röda huset vid parkeringen som är skönt att flytta i närheten av.

Karaktären Ica-Stig som ler i tv-rutan och får koncernen att kännas som en trygg granne.

Men bakom reklamens varma ljus finns också en av Sveriges mäktigaste arbetsgivare.

Och i Brunna, norr om Stockholm, säljer Ica en framtidsvision präglad av fullständig kontroll och klapprutten människosyn.

Överleva dagen

Där ligger Sveriges första högautomatiserade e-handelslager för mat.

En satsning för 1,1 miljarder kronor, där robotar susar fram i flera meter per sekund och hämtar varor till arbetarna.

I Handelsnytts granskning beskriver en anställd hur det svindlade första gången han stämplade in. Takhöjden, robotarna och tempot.

I dag vill han bara överleva dagen.

Varje anställd loggar in med personlig kod. Målen gäller inte bara hur många varor de ska packa, utan också hur länge någon är borta från sin ”station”.

Andningspauser, förflyttningar och tekniskt strul räknas också. Den som inte når målen riskerar att placeras på dagskift och förlora tusentals kronor i inkomst.

En arbetsledare står bredvid en anställd och klockar med mobilen.

Rasterna övervakas

Det som skulle vara smart teknik har blivit övervakning, minutjakt och vuxna människor som är rädda för att gå på toaletten. Problemet är alltså inte att tekniken finns. Snarare vad den används till.

När ett av Sveriges mest vardagsnära företag bygger framtidens arbetsplats syftar då tekniken till att avlasta kroppen och göra arbetet bättre?

Eller används den för att pressa människan ännu hårdare och behandla arbetaren som en robot?

På Icas lager används den för att göra varje andningspaus synlig. Kroppen är ett produktionsproblem.

Torr mun, full blåsa, dålig sömn och normalt snack med kollegan stör arbetet. Helst av allt borde de sluta blinka också.

En anställd berättar i artikeln att rasterna är övervakade av cheferna. Det är praktiskt för arbetsgivaren.

För den sortens kontroll gör inte bara att arbetet går snabbare. Den gör arbetsplatsen tystare.

” Sverige har vant sig vid en människosyn där människor ska kontrolleras för att göra rätt”, skriver Hanna Östeby.

En lat jävel

När mätningen sker en och en syns det inte om problemen är gemensamma.

Dålig arbetsmiljö och hög arbetsbelastning blir hittepå från en lat jävel. Den duktiga tycker att det funkar.

Problemet ligger hos dig. Du är långsam. Du ”underpresterar”. Du, du och du.

Hör man det tillräckligt ofta dröjer det nog inte så länge innan det känns så också.

Det är förstärkningseffekten.

Mer övervakning skapar mer ensamhet på jobbet. Mer ensamhet gör det svårare att prata ihop sig. När arbetare inte pratar ihop sig blir det svårare att organisera sig.

När organiseringen försvagas får arbetsgivaren mer makt. Och när arbetsgivaren får mer makt blir det lättare att införa ännu mer övervakning.

Så sluts cirkeln.

Ica i Brunna finns i Stockholms län. Den del av landet där den fackliga organiseringen är svagast. Enligt Arbetsvärlden var bara 61 procent av de anställda i länet med i facket 2025.

Klapprutten människosyn

Det här passar tyvärr väl in i den politiska tidsandan. Sverige har vant sig vid en människosyn där människor ska kontrolleras för att göra rätt.

Arbetslösa ska svältas till arbete. Sjuka ska utförsäkras trots läkarutlåtanden. Och på jobbet ska varje paus mätas.

Åtminstone om du är lagerarbetare på Icas framtidslager.

Ica behöver inte vara ett parti för att vara en politisk kraft.

När ett av Sveriges mäktigaste företag bygger framtidens arbetsliv runt övervakning och individuell press är det ändå i allra högsta grad politiskt.

Ica säljer inte en framtidsvision där människor jobbar med robotar.

Ica säljer en framtidsvision om fullständig kontroll och en klapprutten människosyn där människor jobbar som robotar.

Men det syns inte på Ica-Stigs varma leende.