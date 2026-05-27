Trots att nu trettiofemåriga Annah Bohman vuxit upp i skärgården, med havet som närmsta granne, föddes inte tanken på att miljön också skulle kunna utgöra hennes arbetsplats förrän några år efter gymnasiet.

– Det som lockade var såklart själva arbetet, som är rätt så speciellt med tanke på att man bor ombord på fartyget och är borta i längre perioder, men också de långa ledigheterna, säger Annah.

2016 tog Annah examen från sjöbefälsskolan i Mariehamn på Åland och sedan dess har hon arbetat på sjön.

Ganska snart efter examen insåg hon att arbetet som matros lockade mer än styrman, och idag är hon just matros på arbetsfartyget Baltica.

– Det är ett väldigt roligt arbete eftersom det är så varierat och kräver mycket specialkompetens. Utöver vanliga matrosuppgifter, som underhållsarbete och förtöjningar, kör jag även kran, mindre arbetsbåtar och hjullastare.

– Under sommarhalvåret kör vi hela kuststräckan och kontrollerar att prickar och bojar står på plats och att fyrarna lyser. Under vintern kan vi vid behov gå in som hjälpisbrytare, berättar Annah.

”Gamla fördomar kommer att dö ut”

Att som ung kvinna jobba inom ett typiskt mansdominerat yrke har inte alltid varit lätt, berättar Annah.

Speciellt inte i början av karriären, när det fortfarande fanns en del gamla fördomar om att kvinnor inte skulle klara av att arbetet.

– Det har ibland känts som att arbeta i motvind. Jag har haft kollegor som sneglat över axeln på en hela tiden och väntat på att man ska göra fel eller misslyckas.

– En sak som jag hörde ofta i början var att jag inte skulle klara av arbetet eftersom jag som kvinna är för svag. Men med tanke på att jag har arbetat på sjön i mer än tio år nu kan jag lugn säga att de inte hade behövt oroa sig. Arbetet på Baltica är ofta fysiskt tungt, därför ser jag till att träna mycket för att kroppen ska hålla.

– Jag hoppas att fler kvinnor ska välja att arbeta på sjön, gärna som matroser, reparatörer eller motormän. Med tiden kommer gamla fördomar att dö ut helt och en blandad arbetsplats är ofta den bästa.

En av fyrarna som Annah besöker i sitt arbete.

Många uppgifter vid fyrarna

När Baltica åker till en fyr är det viktigt att det är bra väder, för att Annah och resten av besättningen ska kunna ta sig från fartyget till fyren.

Är det en mindre fyr inne i skärgården finns en arbetsbåt ombord som de kan använda för att komma i land, men om det är en större fyr får de åka krankorg över eller lägga ut en stor fender längs fartygssidan och gå emot fyren med Baltica.

– Vi kontrollerar bland annat batterivatten, batterispänning, att fyren lyser och att raconen syns på radarn. Vi tvättar också av solcellspanelerna som laddar batterierna och ser till att alla kablar och ledningar ser bra ut. Ibland kan något vara trasigt och då får vi laga det. När vi är färdiga med arbetet går vi ombord på Baltica igen och sedan kommer vi tillbaka till kaj någon gång på kvällen.

Ville utmana sig själv – skrev en bok om havet

Det är inte bara på jobbet som Annah befinner sig på havet. Även en stor del av hennes fritid handlar om samma miljö, då hon skriver på ett bokmanus med stark koppling till sjöfartslivet.

Berättelsen är fiktiv, men Annah har tagit mycket inspiration från såväl egna erfarenheter som berättelser hon hört på sjön och på ön där hon växt upp.

– Jag hade länge tänkt att jag någon dag ville skriva om havet, men upplevde det samtidigt svårt att göra det. Kanske för att det kan vara svårt att skriva om något man befinner sig mitt i. Ibland krävs lite distans till det man vill skriva om. Men jag ville utmana mig själv och därför valde jag att ändå skriva om havet.

– En stor del i att jag ville skriva om en huvudkaraktär som är sjöman var att jag inte har hittat så många sådana berättelser, speciellt inte några som är skrivna av sjömän, säger Annah.

På vintern ser Baltica till att rännorna in till hamnen hålls öppna och hjälper fartyg som kör fast i isen. Resten av året avhjälper besättningen felrapporter som kommer in: en fyr eller en boj som har slocknat, en prick som är försvunnen eller en boj som har flyttat sig.

Förläggaren hörde av sig på Instagram

Annah har alltid gillat att skriva och har skrivit så länge hon kan minnas. Att arbeta på sjön ger också fördelen med långa ledigheter, vilket ger bra förutsättningar för att få sammanhängande tid till att skriva.

– Jag började skriva på boken under en kurs vid Linnéuniversitetet. Jag fick mycket uppmuntran av min handledare och mina kurskamrater, vilket var roligt.

– I samma veva blev jag också kontaktad på Instagram av en förläggare på ett bokförlag, som frågade om jag hade något manus som hon kunde få läsa. Jag svarade att jag snart var färdig med ett romanmanus och några månader senare skickade jag det till henne. Hon läste det, tyckte om det och ett par veckor senare skrev vi kontrakt, berättar Annah.

Malström är en roman med gotiska inslag. Den handlar om havet, minnen och sorg, berättar författaren och matrosen Annah Bohman.

En roman med gotiska inslag

I romanen Malström får läsaren följa Leah, en ung fiskare som ett år tidigare har förlorat sin far i en förlisning.

Under några höstveckor försöker hon förstå vad som egentligen hände där ute, när havet, som hon litat på i hela sitt liv, plötsligt svek henne.

– Malström är en roman om havet, minnen och sorg. Det finns en del gotiska inslag, vilket jag tycker passar temat bra. Havet kan helt klart vara skrämmande ibland, men också en fascinerande miljö, något jag vet att många tycker. Därför är min förhoppning att Malström ska kunna läsas av de flesta, avslutar Annah.

Jennifer Berglund text och foto