Artikeln i korthet Hemtjänstpersonal runt om i landet lider av stress och press från minutstyrning.

Fackförbundet Kommunal förhandlar i 122 kommuner om få bort minutstyrningen.

Tidspressen och minutjakten i hemtjänsten skapar inget annat än stress, tycker undersköterskan Birgit Ångström. Hon är även skyddsombud för facket Kommunal vid hemtjänsten i Fåker, ett par mil söder om Östersund.

– Vi som jobbar blir stressade och det går ut över medborgarna som betalar för sina tjänster, säger hon.

Hon beskriver hur stressen tickar in redan från start.

– Vi börjar kvart över sju. Då har vi första kunden kanske 07.19 eller något sådant. Då är vi sena redan från början, för det tar en stund innan vi har tagit oss ut till bilarna och startat dem.

Minutstyrning – vad är det? Minutstyrning innebär att varje hjälpinsats är tidsstyrd.

Det medför också att arbetsgivaren via digitala system kontrollerar hur lång tid insatserna tar i praktiken.

Tiderna används som underlag för planering, bemanning och kostnadsberäkning. Läs mer

Hoppar över lunchraster för att hinna

Och så fortsätter dagen. Duschen av Agda, som är tänkt att ta 20 minuter, tar i stället 45 minuter.

– Det går inte att stressa på 96-åriga tanter. Då blir man själv stressad. På grund av att man har för lite tid.

Det händer att hon hoppar över sin egen lunchrast för att hinna med

– Man vill ju ofta sluta i tid, så man letar ju genvägar där man kan hitta dem. Man får ju skära tid från en del för att ge till andra.

Ökat från 4 till 23 vårdtagare på en dag

Östersund är en av de 122 kommuner där Kommunal förhandlar om minutstyrning, som innebär att vård- och omsorgsinsatserna i hemtjänsten styrs av tidsgränser.

Till exempel är ett visst antal minuter avsatta för sådant som duschning. Tiderna för resor mellan vårdtagarna kan vara snävt tilltagna. Ofta används digitala system där varje insats ska registreras.

I Östersund kom en utredning fram till att de inte har minutstyrning. Men Kommunal och personalen håller inte med.

”Det finns en upplevelse av stress hos medarbetarna”, skriver Veronica Lundgren, chef för hemtjänsten i Östersund, i ett mejl till Kommunalarbetaren.

Birgit Ångström har varit med länge och minns hur det var när hon började i hemtjänsten på 80-talet. Det är som två olika jobb.

– Då hade man kanske fyra vårdtagare på en dag. Nu ska man ibland hinna med 23 på en dag.

”Konstant övervakade”

Nästan 100 mil söderut, i skånska Bjuv, har även där fack och arbetsgivare olika syn på om de har minutstyrning eller inte. Men även här kommer det bli förhandlingar.

Tomas Svalö, undersköterska och en av Kommunals förhandlare säger:

– Arbetstagarna är konstant övervakade. Samordnarna håller koll på och granskar hur många minuter vi är i effektiv tid i inne hos vårdtagarna. Om de ser ett tomrum skickar de ut sms till oss att vi ska uppdatera våra rundor och då tillkommer det nya arbetsuppgifter.

Förhandlingarna med arbetsgivaren, som lagt vården och omsorgen i ett kommunalt bolag, hoppas han ska leda till förändringar.

– Vi vill att tiderna slopas och att övervakningen tas bort helt och hållet. Att man litar på sin personal att de gör det de ska.

Bolagets vd, Annah Ljung, har en annan syn än facket på vad minutstyrning är.

– För mig är minutstyrning en tidspress och tider som kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten. Men verksamheten behöver ju en planering så att vi har koll på hur mycket resurser som behövs. Det är ju skattemedel vi hanterar, säger hon.

”Lita på personalen”

Kommunals ordförande Malin Ragnegård känner igen arbetsgivarnas argumentation.

– Även om arbetsgivarna inte kallar det minutstyrning, men medlemmarna upplever att det är det, så ska vi kräva att det tas bort. Så länge symptomen finns kvar så är det ju fortfarande ett problem, och då ska det bort och ersättas med någonting annat.

Kommunal har ingen färdig lösning som kan tillämpas i alla de 122 kommunerna, men grunden måste vara tillit till personalen, säger Malin Ragnegård.

– Man behöver utgå ifrån personalens kompetens och de äldres behov och lägga ett schema och leda verksamheten därifrån.