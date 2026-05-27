Artikeln i korthet Många med aktivitetsstöd trodde att de skulle skyddas av äldre regler. I själva verket fick fler än 62 000 personer sänkt ersättning på grund av övergångsregler i höstas.

Justitieombudsmannen granskar nu Försäkringskassans hantering efter att ha fått in många klagomål. Arbetet kan genom internetarkivet Wayback Machine visa att myndigheten inte informerade om den regel som påverkade flest.

Retorikexperten Fredrik Söderquist dömer ut informationen som getts som rättsosäker och Försäkringskassans utvecklingschef Marie Olsson erkänner att myndigheten inte varit tillräckligt tydlig.

Det var under en debatt på tv som Lena Barfot hörde talas om att det skulle ske förändringar inom aktivitetsstödet.

När hon gick in på Försäkringskassans hemsida för att läsa mer tolkade hon det som att hon inte skulle påverkas.

Men så kom ”kallduschen” i slutet av november. Utbetalningsbeskedet avslöjade att hon skulle få mindre pengar.

– Jag fick världens panikångest. Jag sökte jobb som en dåre och var stressad, nervös och orolig.

Lena är långt ifrån den enda som blev överraskad.

”Informationen är vilseledande”

Justitieombudsmannen, JO, har fått in många klagomål från människor som plötsligt fått veta att de i vissa fall får tusentals kronor mindre att leva på trots att de läst på och tolkat informationen som att de inte ska drabbas.

Anmälningarna som skickats in dryper av frustration och ekonomisk ängslan.

”Informationen som lämnats ut till allmänheten är och har varit vilseledande”, skriver en person.

”Jag hamnar i ett läge där jag inte vet vad som gäller och inte kan planera min försörjning”, skriver en annan.

Försäkringskassan ska granskas

JO har nu inlett en granskning av hur Försäkringskassan skött kommunikationen kring förändringarna inom aktivitetsstödet.

Isabella Bjurling Willis, rättssakkunnig på JO, har hittills identifierat 42 anmälningar kopplade till det ändrade regelverket – men det kan finnas fler. JO:s möjligheter att söka på ärenden är nämligen begränsade.

I anmälningarna ifrågasätter många varför de inte fått något beslut eller någon förklaring. Flera skriver att de inte förstår varför de har fått den ersättning de fått. Många menar att det är fel att de överhuvudtaget fått en sänkning.

Hur kunde det bli så här? Arbetet har granskat turerna kring höstens sänkning av aktivitetsstöd.

Justitieombudsmannen, JO Justitieombudsmannen, JO, granskar att myndigheter arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Vem som helst kan anmäla en myndighet till JO. Därefter avgör JO om ärendet ska utredas. Om utredningen visar att myndigheten gjort fel, kritiserar de myndigheten offentligt i ett JO-beslut. JO:s målsättning är att de flesta ärenden ska avgöras inom tolv månader. JO:s granskning av hur Försäkringskassan har hanterat förändringarna inom aktivitetsstödet inleddes den 20 januari i år. Läs mer

”Luddigt skrivet” om övergångsregler

I samband med att en ny lag om a-kassa infördes i höstas ändrades nämligen även reglerna för aktivitetsstöd, som betalas ut av Försäkringskassan till arbetslösa som deltar i Arbetsförmedlingens program.

För dem som hade aktivitetsstöd när reformen infördes gällde övergångsregler – men många trodde att de skulle skyddas av den gamla lagen på grund av hur Försäkringskassan formulerade sig.

Bland annat har den här meningen – som Arbetet hittat genom internetarkivet Wayback Machine – tolkats fel:

”Om du ansöker om ersättning för tid från och med den 1 oktober 2025 när du har fått ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd baserat på arbetslöshetsersättning fram till dess, så gäller äldre regler för din ersättning till dess att ersättningsdagarna är slut.”

Många med aktivitetsstöd trodde att de äldre reglerna gällde för dem, eftersom de har ett pågående programbeslut från Arbetsförmedlingen som fattades innan den nya lagen infördes den 1 oktober.

Lena Barfot är mycket kritisk till hur Försäkringskassan hanterat regelförändringarna. När hon ringde för att ställa frågor fick hon inga svar.

En av dem är Lena Barfot.

– Det var så luddigt skrivet. När jag ringde Försäkringskassan för att förstå mer kunde de inte ge några svar, säger hon.

62 000 fick lägre ersättning

I själva verket ledde övergångsreglerna till att fler än 62 000 personer fick mindre ersättning på en gång, visar myndighetens statistik.

Och för många blev beskedet om minskningen en chock.

Innan Lena Barfot blev arbetslös jobbade hon på hotell och som timvikarie inom förskolan. Hennes ersättning sänktes från 10 000 till 9 000. En kännbar förändring för henne:

– Har man utgifter på 10 000 kronor då blir 9 000 kännbart, säger Lena, och exemplifierar:

– En liter mjölk är inte så dyr – men har man inga pengar är det väldigt dyrt.

”Har fått leva på gubben”

Hon är kritisk mot hur Försäkringskassan hanterat förändringarna.

– Jag tycker att man borde ha kunnat få någon form av information om hur man skulle påverkas, så man fick ett hum om hur man skulle kunna lägga upp sin vardag, säger Lena Barfot.

Hennes ersättning har gått till att betala räkningar och lån. Hennes man har behövt stå för bensin och mat.

– Jag har fått leva på gubben. Det känns vedervärdigt när man som vuxen människa sliter för att försöka få ett jobb.

Så fungerar nya reglerna för aktivitetsstöd Den 1 oktober 2025 trädde en ny lag om a-kassa i kraft. I samband med det ändrades också reglerna för aktivitetsstöd. En stor förändring med den nya lagen är att det man får i ersättning grundas på inkomst, i stället för arbetade timmar. Därför får Försäkringskassan numera information från a-kassorna om dagsförtjänst i stället för dagpenning. I princip räknas dagsförtjänsten ut genom att dela månadslönen man haft året innan man blev arbetslös på 22. Tjänade man 22 000 kronor per månad innan arbetslösheten – ligger alltså dagsförtjänsten på 1 000 kronor. Under en månad har man oftast rätt till 22 ersättningsdagar – som en vanlig arbetsvecka får man oftast pengar fem dagar i veckan. — En annan stor förändring är att ersättningen för a-kassa och aktivitetsstöd trappas ner var hundrade dag. Se tabellen längre ner i artikeln för hur nedtrappningen fungerar. Är man heltidsarbetslös förbrukar man 100 ersättningsdagar på ungefär 4,5 månader. För de som hade förbrukat 300 ersättningsdagar när den nya lagen infördes gällde övergångsregler. Medan de innan fått dagpenningen motsvarande 65 procent av dagsförtjänsten – fick de nu 60 procent av sin dagsförtjänst och de med högre inkomst påverkades av maxtaket på 818 kronor. De som hade en månadslön på 34 000 har alltså en dagsförtjänst på 1 545 kronor. 60 procent av det beloppet är 927 kronor, men på grund av det nya maxtaket fick de 818 kronor per dag före skatt. Enligt den gamla lagen fick de ersättning på 65 procent, med maxbeloppet på 1 000 kronor per dag, före skatt, så länge de var inskrivna i ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen. Enligt de nya reglerna fortsätter nu ersättningen att minska var hundrade dag. Även de som hade grundersättningen på 510 kronor enligt den gamla lagen påverkades av övergångsregler och de får sedan den 1 april lägstanivån på 365 kronor i aktivitetsstöd. Totalt fick 62 375 personer mindre aktivitetsstöd på grund av övergångsreglerna i november förra året. Den månaden fick totalt drygt 114 104 aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Läs mer

Kunde inte ge individuell information

När Försäkringskassan förklarar sig för JO i ett yttrande betonar myndigheten att den inte haft möjlighet att ge individuell information om hur personers aktivitetsstöd skulle påverkas på förhand.

Skälet är att myndigheten fick nya uppgifter från a-kassorna om varje person i samband med att den nya lagen infördes den 1 oktober förra året.

I stället informerade man om det nya regelverket på sin hemsida – som av Försäkringskassan själv pekas ut som den huvudsakliga informationskanalen.

Men många har inte förstått vad som stod där.

Retorikexperten: Lätt att feltolka

Något som retorikexperten Fredrik Söderquist har förståelse för.

– Meningarna är språkligt korrekta, men öppna för feltolkning. Många kan rimligen tro att de omfattas av gamla regler längre än de faktiskt gör, säger han och berättar att han nyligen avslutat en kurs som heter ”Språkbeskrivning och klarspråk”.

– Försäkringskassans information hade kunnat vara utmärkta exempel på problematiska texter som hade kunnat användas som övningsmaterial.

Fredrik Söderquist, retorikexpert.

Medan många trodde att de skyddades av den gamla lagen – påverkades de i stället av en övergångsregel som flyttade dem från den gamla lagen till den nya.

Men Försäkringskassan skrev inte överhuvudtaget om regeln på sin sajt, kan Arbetet visa genom internetarkivet Wayback Machine.

Myndigheten skrev bara att de som hade förbrukat alla ersättningsdagar i en ersättningsperiod påverkas av övergångsbestämmelser. Vad det innebär att ha förbrukat alla ersättningsdagar förklaras inte.

Därför sänktes ersättningen

I praktiken innebar regeln att alla som förbrukat minst 300 ersättningsdagar innan lagändringen hamnade på dag 301 i det nya systemet.

Förflyttningen innebär en stor förändring.

Enligt den gamla lagen fick man 65 procent av ett dagsbelopp som a-kassan räknade ut i aktivitetsstöd, så länge man deltog i ett av Arbetsförmedlingens program. Det kunde ligga på max 1 000 kronor per dag, vilket motsvarar runt 16 000 kronor månaden, efter skatt.

Det beloppet kunde – enligt det gamla systemet – betalas ut varje månad under flera år.

Personerna som påverkades av övergångsregeln fick alltså en första sänkning som innebar att de fick 60 procent av sin ersättningsgrundande inkomst – i stället för 65 procent av beloppet som de fick enligt den gamla lagen.

Många fick en ytterligare sänkning på grund av det nya maxtaket på 818 kronor.

Ersättningen fortsätter minska

Den nya lagen innebär dessutom att ersättningen fortsätter minska var hundrade dag tills man når lägstanivån på 365 kronor per dag. Det motsvarar runt 6 000 kronor per månad, efter skatt.

Men den här informationen fanns alltså inte på Försäkringskassans hemsida, visar Arbetets granskning.

Arbetets Wayback Machine-granskning Försäkringskassan fick många att tro att de skulle få ersättning som tidigare: ”Om du ansöker om ersättning för tid från och med den 1 oktober 2025 när du har fått ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd baserat på arbetslöshetsersättning fram till dess, så gäller äldre regler för din ersättning till dess att ersättningsdagarna är slut.” Den här meningen fanns på Försäkringskassans sajt den 30 juni, 23 juli och 12 september kan Arbetet slå fast genom internetarkivet Wayback Machine, som sparar ner ögonblicksbilder från sajter. Den 7 oktober har meningen justerats litegrann: ”Om du ansöker om ersättning för tid från och med den 1 oktober 2025 och har fått ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd enligt de äldre reglerna fram till dess, så fortsätter de äldre regler för din ersättning fram till dess att ersättningsdagarna är slut.” Många som hade programbeslut från Arbetsförmedlingen sedan innan den 1 oktober tolkade att de äldre reglerna gällde för dem. — Här informerade Försäkringskassan om övergångsregler: Om du ansöker om ersättning för tid från och med den 1 oktober 2025 och har förbrukat alla ersättningsdagar i en ersättningsperiod enligt de äldre reglerna så gäller övergångsbestämmelser och du kan som lägst få: 462 kronor per dag om ersättningen gäller perioden 1 oktober–31 december 2025

415 kronor per dag om ersättningen gäller perioden 1 januari–31 mars 2026

365 kronor per dag från och med 1 april 2026. Den här informationen fanns på Försäkringskassans sajt under sommaren och hösten. Försäkringskassan tydliggjorde inte i texten på sin sajt att alla som hade förbrukat 300 ersättningsdagar, enligt de äldre reglerna, hade förbrukat alla ersättningsdagar i en ersättningsperiod och därför skulle påverkas av övergångsbestämmelser. Beloppen som Försäkringskassan exemplifierar med påverkade en mindre grupp som hade grundersättningen på 510 kronor enligt den gamla lagen. Den stora majoriteten påverkades av en övergångsregel som Försäkringskassan överhuvudtaget inte redogjorde för på sin sajt och som följer en annan tidsram än vad som återges ovan. Läs mer

Lena Barfot kallar det ”vansinnigt”.

Fredrik Söderquist – retoriklärare på Södertörns högskola och språkkonsult – dömer ut informationen som Försäkringskassan gett som rättsosäker.

– Det måste framgå tydligt att personer riskerar att få en kraftigt sänkt ersättning, säger han och fortsätter:

– Att inte informera om allt som gäller är illa, för då går det inte ens att göra en tolkning. Det är inte rättssäkert – rättssäkerhet bygger på förutsägbarhet. Och det sätts ur spel här.

Han betonar att det är viktigt att informera tydligt om förändringar som påverkar människors försörjning.

– Eftersom det ytterst handlar om att ha mat på bordet och tak över huvudet. Det är en grundtrygghet som vi måste ha för att kunna känna tillit och kunna fungera i samhället.

”Inte förklarat tillräckligt tydligt”

Marie Olsson, utvecklingschef på Försäkringskassan medger att myndigheten inte har informerat tillräckligt tydligt om reglerna på sin sajt.

– Nej, inte tillräckligt tydligt. Det är helt rätt, säger hon och fortsätter:

– Vi gjorde bedömningen då att vi var så tydliga vi kunde vara vid det tillfället. Men det finns förbättringspotential.

Marie Olsson, Försäkringskassan.

Mörk period i livet

För Lena Barfot präglades tiden då ersättningen sänktes av ett mörker. Trots att hon gått en arbetsmarknadsutbildning för att bli CNC-operatör lyckades hon inte få jobb inom yrket.

Som snart 59-åring upplevde hon att ingen vill ha henne som anställd. Inombords gnagde oron för framtiden och pensionen och hur hon skulle klara sig.

Läget börjar ljusna för Lena Barfot – hon har äntligen fått ett jobb. Här är hon med sambon Anders Olofsson.

Nyligen kom ljusningen: Hon har fått jobb som kablagemontör.

Lena är tacksam – samtidigt som hon är förbannad.

– Jag gjorde som regeringen ville och la nästan två år på att utbilda mig men fick ändå ta vilket jobb som helst.

I juni får hon sin första efterlängtade lön. Och hon vet vad hon ska göra då.



– Jag ska gå in i en affär och handla lite mat och känna: Jag behöver inte leva på min man. Jag kan leva själv, säger Lena Barfot.



Ersättning i nya systemet (maxbelopp) Ersättningsdag Ersättningsnivå Ersättnings­grundande inkomst, EGI Ersättning (per dag innan skatt) Ersättning (per månad innan skatt) 1-100 80% 34 000 1236 27 192 101-200 70% 34 000 1082 23 804 201-300 65% 34 000 1005 22 110 301-400 60% 30 008 818 17 996 401-500 55% 30 008 750 16 500 501-600 50% 30 008 682 15 004 601-700 45% 30 008 614 13 508 701-800 40% 30 008 564 12 012 801-900 35% 30 008 477 10 494 901-1000 30% 30 008 409 8 998 1001+ 25% 30 008 365 (lägstanivån) 8 030 Tabellen visar förloppet för ersättning för en heltidarbetslös person som har maxbeloppet som ersättningsgrundande inkomst (EGI). Maxbeloppet för vad man kan ha som EGI inom a-kassan är 34 000 kronor de första 300 ersättningsdagarna. Inom aktivitetsstödet ligger maxtaket för EGI:n på 30 008 kronor från dag 301. Man har rätt till A-kassa i högst 300 dagar. Om man fortfarande är arbetslös är det vanligt att gå över till aktivitetsstöd från dag 301, så länge man är inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen. Man kan få aktivitetsstöd i stället för a-kassa de första 300 ersättningsdagarna om man till exempel går en arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen. Visa hela tabellen

Ersättning i gamla systemet (maxbelopp) Ersättningsdag Ersättningsnivå Ersättning (per dag innan skatt) Ersättning (per månad innan skatt) 1-100 80% 1 236 26 400 101-200 80% 1 000 22 000 201-300 70% 1 000 22 000 301 + 65% 1 000 22 000 I det gamla systemet kunde man under ersättningsperiodens första 100 dagar få 80 procent av en dagpenning som a-kassan räknade fram utifrån tidigare inkomster och arbetad tid, men högst 1 236 kronor per dag. Från och med dag 101 kunde man som mest få 1 000 kronor per ersättningsdag. Ersättningen trappades inte ner till mindre än 65 procent i det gamla systemet. Det innebar att personer med högre inkomster kunde få 1 000 kronor per dag i aktivitetsstöd så länge de var inskrivna i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Visa hela tabellen

