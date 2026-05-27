Försäkringskassans miss lurade arbetslösa – Lena fick panikångest när tusenlappar försvann
Tusentals kronor mindre i månaden. För människor med aktivitetsstöd kom utbetalningen som en chock. På Försäkringskassans hemsida hade ju beskedet varit det motsatta. Trodde de.
Det var under en debatt på tv som Lena Barfot hörde talas om att det skulle ske förändringar inom aktivitetsstödet.
När hon gick in på Försäkringskassans hemsida för att läsa mer tolkade hon det som att hon inte skulle påverkas.
Men så kom ”kallduschen” i slutet av november. Utbetalningsbeskedet avslöjade att hon skulle få mindre pengar.
– Jag fick världens panikångest. Jag sökte jobb som en dåre och var stressad, nervös och orolig.
Lena är långt ifrån den enda som blev överraskad.
”Informationen är vilseledande”
Justitieombudsmannen, JO, har fått in många klagomål från människor som plötsligt fått veta att de i vissa fall får tusentals kronor mindre att leva på trots att de läst på och tolkat informationen som att de inte ska drabbas.
Anmälningarna som skickats in dryper av frustration och ekonomisk ängslan.
”Informationen som lämnats ut till allmänheten är och har varit vilseledande”, skriver en person.
”Jag hamnar i ett läge där jag inte vet vad som gäller och inte kan planera min försörjning”, skriver en annan.
Försäkringskassan ska granskas
JO har nu inlett en granskning av hur Försäkringskassan skött kommunikationen kring förändringarna inom aktivitetsstödet.
Isabella Bjurling Willis, rättssakkunnig på JO, har hittills identifierat 42 anmälningar kopplade till det ändrade regelverket – men det kan finnas fler. JO:s möjligheter att söka på ärenden är nämligen begränsade.
I anmälningarna ifrågasätter många varför de inte fått något beslut eller någon förklaring. Flera skriver att de inte förstår varför de har fått den ersättning de fått. Många menar att det är fel att de överhuvudtaget fått en sänkning.
Hur kunde det bli så här? Arbetet har granskat turerna kring höstens sänkning av aktivitetsstöd.
”Luddigt skrivet” om övergångsregler
I samband med att en ny lag om a-kassa infördes i höstas ändrades nämligen även reglerna för aktivitetsstöd, som betalas ut av Försäkringskassan till arbetslösa som deltar i Arbetsförmedlingens program.
För dem som hade aktivitetsstöd när reformen infördes gällde övergångsregler – men många trodde att de skulle skyddas av den gamla lagen på grund av hur Försäkringskassan formulerade sig.
Bland annat har den här meningen – som Arbetet hittat genom internetarkivet Wayback Machine – tolkats fel:
”Om du ansöker om ersättning för tid från och med den 1 oktober 2025 när du har fått ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd baserat på arbetslöshetsersättning fram till dess, så gäller äldre regler för din ersättning till dess att ersättningsdagarna är slut.”
Många med aktivitetsstöd trodde att de äldre reglerna gällde för dem, eftersom de har ett pågående programbeslut från Arbetsförmedlingen som fattades innan den nya lagen infördes den 1 oktober.
En av dem är Lena Barfot.
– Det var så luddigt skrivet. När jag ringde Försäkringskassan för att förstå mer kunde de inte ge några svar, säger hon.
62 000 fick lägre ersättning
I själva verket ledde övergångsreglerna till att fler än 62 000 personer fick mindre ersättning på en gång, visar myndighetens statistik.
Och för många blev beskedet om minskningen en chock.
Innan Lena Barfot blev arbetslös jobbade hon på hotell och som timvikarie inom förskolan. Hennes ersättning sänktes från 10 000 till 9 000. En kännbar förändring för henne:
– Har man utgifter på 10 000 kronor då blir 9 000 kännbart, säger Lena, och exemplifierar:
– En liter mjölk är inte så dyr – men har man inga pengar är det väldigt dyrt.
”Har fått leva på gubben”
Hon är kritisk mot hur Försäkringskassan hanterat förändringarna.
– Jag tycker att man borde ha kunnat få någon form av information om hur man skulle påverkas, så man fick ett hum om hur man skulle kunna lägga upp sin vardag, säger Lena Barfot.
Hennes ersättning har gått till att betala räkningar och lån. Hennes man har behövt stå för bensin och mat.
– Jag har fått leva på gubben. Det känns vedervärdigt när man som vuxen människa sliter för att försöka få ett jobb.
Kunde inte ge individuell information
När Försäkringskassan förklarar sig för JO i ett yttrande betonar myndigheten att den inte haft möjlighet att ge individuell information om hur personers aktivitetsstöd skulle påverkas på förhand.
Skälet är att myndigheten fick nya uppgifter från a-kassorna om varje person i samband med att den nya lagen infördes den 1 oktober förra året.
I stället informerade man om det nya regelverket på sin hemsida – som av Försäkringskassan själv pekas ut som den huvudsakliga informationskanalen.
Men många har inte förstått vad som stod där.
Retorikexperten: Lätt att feltolka
Något som retorikexperten Fredrik Söderquist har förståelse för.
– Meningarna är språkligt korrekta, men öppna för feltolkning. Många kan rimligen tro att de omfattas av gamla regler längre än de faktiskt gör, säger han och berättar att han nyligen avslutat en kurs som heter ”Språkbeskrivning och klarspråk”.
– Försäkringskassans information hade kunnat vara utmärkta exempel på problematiska texter som hade kunnat användas som övningsmaterial.
Medan många trodde att de skyddades av den gamla lagen – påverkades de i stället av en övergångsregel som flyttade dem från den gamla lagen till den nya.
Men Försäkringskassan skrev inte överhuvudtaget om regeln på sin sajt, kan Arbetet visa genom internetarkivet Wayback Machine.
Myndigheten skrev bara att de som hade förbrukat alla ersättningsdagar i en ersättningsperiod påverkas av övergångsbestämmelser. Vad det innebär att ha förbrukat alla ersättningsdagar förklaras inte.
Därför sänktes ersättningen
I praktiken innebar regeln att alla som förbrukat minst 300 ersättningsdagar innan lagändringen hamnade på dag 301 i det nya systemet.
Förflyttningen innebär en stor förändring.
Enligt den gamla lagen fick man 65 procent av ett dagsbelopp som a-kassan räknade ut i aktivitetsstöd, så länge man deltog i ett av Arbetsförmedlingens program. Det kunde ligga på max 1 000 kronor per dag, vilket motsvarar runt 16 000 kronor månaden, efter skatt.
Det beloppet kunde – enligt det gamla systemet – betalas ut varje månad under flera år.
Personerna som påverkades av övergångsregeln fick alltså en första sänkning som innebar att de fick 60 procent av sin ersättningsgrundande inkomst – i stället för 65 procent av beloppet som de fick enligt den gamla lagen.
Många fick en ytterligare sänkning på grund av det nya maxtaket på 818 kronor.
Ersättningen fortsätter minska
Den nya lagen innebär dessutom att ersättningen fortsätter minska var hundrade dag tills man når lägstanivån på 365 kronor per dag. Det motsvarar runt 6 000 kronor per månad, efter skatt.
Men den här informationen fanns alltså inte på Försäkringskassans hemsida, visar Arbetets granskning.
Lena Barfot kallar det ”vansinnigt”.
Fredrik Söderquist – retoriklärare på Södertörns högskola och språkkonsult – dömer ut informationen som Försäkringskassan gett som rättsosäker.
– Det måste framgå tydligt att personer riskerar att få en kraftigt sänkt ersättning, säger han och fortsätter:
– Att inte informera om allt som gäller är illa, för då går det inte ens att göra en tolkning. Det är inte rättssäkert – rättssäkerhet bygger på förutsägbarhet. Och det sätts ur spel här.
Han betonar att det är viktigt att informera tydligt om förändringar som påverkar människors försörjning.
– Eftersom det ytterst handlar om att ha mat på bordet och tak över huvudet. Det är en grundtrygghet som vi måste ha för att kunna känna tillit och kunna fungera i samhället.
”Inte förklarat tillräckligt tydligt”
Marie Olsson, utvecklingschef på Försäkringskassan medger att myndigheten inte har informerat tillräckligt tydligt om reglerna på sin sajt.
– Nej, inte tillräckligt tydligt. Det är helt rätt, säger hon och fortsätter:
– Vi gjorde bedömningen då att vi var så tydliga vi kunde vara vid det tillfället. Men det finns förbättringspotential.
Mörk period i livet
För Lena Barfot präglades tiden då ersättningen sänktes av ett mörker. Trots att hon gått en arbetsmarknadsutbildning för att bli CNC-operatör lyckades hon inte få jobb inom yrket.
Som snart 59-åring upplevde hon att ingen vill ha henne som anställd. Inombords gnagde oron för framtiden och pensionen och hur hon skulle klara sig.
Nyligen kom ljusningen: Hon har fått jobb som kablagemontör.
Lena är tacksam – samtidigt som hon är förbannad.
– Jag gjorde som regeringen ville och la nästan två år på att utbilda mig men fick ändå ta vilket jobb som helst.
I juni får hon sin första efterlängtade lön. Och hon vet vad hon ska göra då.
– Jag ska gå in i en affär och handla lite mat och känna: Jag behöver inte leva på min man. Jag kan leva själv, säger Lena Barfot.
Ersättning i nya systemet (maxbelopp)
|Ersättningsdag
|Ersättningsnivå
|Ersättningsgrundande inkomst, EGI
|Ersättning (per dag innan skatt)
|Ersättning (per månad innan skatt)
|1-100
|80%
|34 000
|1236
|27 192
|101-200
|70%
|34 000
|1082
|23 804
|201-300
|65%
|34 000
|1005
|22 110
|301-400
|60%
|30 008
|818
|17 996
|401-500
|55%
|30 008
|750
|16 500
|501-600
|50%
|30 008
|682
|15 004
|601-700
|45%
|30 008
|614
|13 508
|701-800
|40%
|30 008
|564
|12 012
|801-900
|35%
|30 008
|477
|10 494
|901-1000
|30%
|30 008
|409
|8 998
|1001+
|25%
|30 008
|365 (lägstanivån)
|8 030
Ersättning i gamla systemet (maxbelopp)
|Ersättningsdag
|Ersättningsnivå
|Ersättning (per dag innan skatt)
|Ersättning (per månad innan skatt)
|1-100
|80%
|1 236
|26 400
|101-200
|80%
|1 000
|22 000
|201-300
|70%
|1 000
|22 000
|301 +
|65%
|1 000
|22 000