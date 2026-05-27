Försäkringskassan erkänner miss om ersättning: Vi var otydliga
Information på Försäkringskassans sajt fick många att tro att de skulle slippa sänkt ersättning. I själva verket fick över 62 000 personer mindre pengar. Nu medger områdeschefen Marie Olsson att myndigheten varit för otydlig.
Hur ser du på att många med en pågående programperiod tolkade det som att äldre regler gällde för dem, medan de i själva verket påverkades av övergångsregler?
– Arbetsförmedlingen, Sveriges a-kassor och Försäkringskassan skulle beskriva samma saker utan att försöka gå in på varandras ansvarsområden. Vi hade säkert kunnat samverka och synka informationen på ett bättre sätt. Att veta skillnaden på en programperiod från Arbetsförmedlingen och en ersättningsperiod från a-kassorna är kanske inte så lätt att förstå för allmänheten.
Varför informerade ni inte tydligt om övergångsregeln som påverkade flest på er sajt?
– Vi hade inte möjlighet att förklara hur personer skulle påverkas individuellt, då vi inte hade information om personers dagsförtjänst innan den nya lagen infördes den 1 oktober. Därför gav vi mer generell information och beskrev det lägsta beloppet man kunde få med övergångsreglerna.
”Vi hann helt enkelt inte”
Varför kunde ni inte få information om dagsförtjänst innan den nya lagen infördes?
– Det jobbades väldigt intensivt med just informationsöverföringen mellan a-kassorna och våra system. Vi hann helt enkelt inte. Beslutet om förordningsändringarna fattades i december 2024 och trädde i kraft tio månader senare. Det är väldigt kort tid.
Förstår du att personer hade svårt att förstå informationen på er sajt?
– Ja, jag förstår att det inte är helt enkelt, vi har använt begrepp som används i de regelverk som finns. Det är inte någon jätteålderdomlig förordning, utan den skapades 2017. Vi har använt de begrepp som också används hos de andra myndigheterna.
Utreds av JO
En JO-utredning pågår. Många blev totalt överraskade över att de fick en minskning och förstod inte vad det handlade om. Hur ser du på att det blev så här?
– Det är en bra fråga. Regeringen har också varit ute på olika pressträffar och försökt förmedla deras intentioner.
Vi pratar ändå om en grupp på 62 000 personer som direkt fick en minskning och som inte fick möjlighet att förbereda sig.
– Den möjligheten de haft att förbereda sig är att ta del av det riksdagen och regeringen fattat beslut om och hålla sig uppdaterad på vår sajt.
Men där stod inte informationen som de påverkades av.
– Nej, inte den personliga informationen eftersom vi inte hade uppgifterna om det.
”Finns förbättringspotential”
Inte heller den generella informationen stod där.
– Vi tog det säkra kortet, och valde att informera om det lägsta beloppet man kunde få. Det var det vi kunde informera om.
Ni hade också kunnat informera om vad som gällde när du har förbrukat 300 ersättningsdagar när de nya reglerna träde i kraft och det informerade ni inte om?
– Nej, inte tillräckligt tydligt. Det är helt rätt.
Varför var ni inte tydligare?
– Vi gjorde bedömningen då att vi var så tydliga vi kunde vara vid det tillfället. Men det finns förbättringspotential.