Försäkringskassan erkänner miss om ersättning: Vi var otydliga

Artikeln i korthet Många arbetslösa vittnar om att informationen om nya regler inom aktivitetsstödet varit otydlig.

Arbetets granskning visar att Försäkringskassan inte informerade om den regel som flest påverkades av. Många missförstod informationen som gavs och trodde att de inte skulle påverkas.

Marie Olsson, utvecklingschef på Försäkringskassan, medger att myndigheten inte varit tillräckligt tydliga.

Hur ser du på att många med en pågående programperiod tolkade det som att äldre regler gällde för dem, medan de i själva verket påverkades av övergångsregler?

– Arbetsförmedlingen, Sveriges a-kassor och Försäkringskassan skulle beskriva samma saker utan att försöka gå in på varandras ansvarsområden. Vi hade säkert kunnat samverka och synka informationen på ett bättre sätt. Att veta skillnaden på en programperiod från Arbetsförmedlingen och en ersättningsperiod från a-kassorna är kanske inte så lätt att förstå för allmänheten.

Varför informerade ni inte tydligt om övergångsregeln som påverkade flest på er sajt?

– Vi hade inte möjlighet att förklara hur personer skulle påverkas individuellt, då vi inte hade information om personers dagsförtjänst innan den nya lagen infördes den 1 oktober. Därför gav vi mer generell information och beskrev det lägsta beloppet man kunde få med övergångsreglerna.

”Vi hann helt enkelt inte”

Varför kunde ni inte få information om dagsförtjänst innan den nya lagen infördes?

– Det jobbades väldigt intensivt med just informationsöverföringen mellan a-kassorna och våra system. Vi hann helt enkelt inte. Beslutet om förordningsändringarna fattades i december 2024 och trädde i kraft tio månader senare. Det är väldigt kort tid.

Förstår du att personer hade svårt att förstå informationen på er sajt?

– Ja, jag förstår att det inte är helt enkelt, vi har använt begrepp som används i de regelverk som finns. Det är inte någon jätteålderdomlig förordning, utan den skapades 2017. Vi har använt de begrepp som också används hos de andra myndigheterna.

Utreds av JO

En JO-utredning pågår. Många blev totalt överraskade över att de fick en minskning och förstod inte vad det handlade om. Hur ser du på att det blev så här?

– Det är en bra fråga. Regeringen har också varit ute på olika pressträffar och försökt förmedla deras intentioner.

Vi pratar ändå om en grupp på 62 000 personer som direkt fick en minskning och som inte fick möjlighet att förbereda sig.

– Den möjligheten de haft att förbereda sig är att ta del av det riksdagen och regeringen fattat beslut om och hålla sig uppdaterad på vår sajt.

Men där stod inte informationen som de påverkades av.

– Nej, inte den personliga informationen eftersom vi inte hade uppgifterna om det.

”Finns förbättringspotential”

Inte heller den generella informationen stod där.

– Vi tog det säkra kortet, och valde att informera om det lägsta beloppet man kunde få. Det var det vi kunde informera om.

Ni hade också kunnat informera om vad som gällde när du har förbrukat 300 ersättningsdagar när de nya reglerna träde i kraft och det informerade ni inte om?

– Nej, inte tillräckligt tydligt. Det är helt rätt.

Varför var ni inte tydligare?

– Vi gjorde bedömningen då att vi var så tydliga vi kunde vara vid det tillfället. Men det finns förbättringspotential.

Arbetets Wayback Machine-granskning Försäkringskassan fick många att tro att de skulle få ersättning som tidigare: ”Om du ansöker om ersättning för tid från och med den 1 oktober 2025 när du har fått ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd baserat på arbetslöshetsersättning fram till dess, så gäller äldre regler för din ersättning till dess att ersättningsdagarna är slut.” Den här meningen fanns på Försäkringskassans sajt den 30 juni, 23 juli och 12 september kan Arbetet slå fast genom internetarkivet Wayback Machine, som sparar ner ögonblicksbilder från sajter. Den 7 oktober har meningen justerats litegrann: ”Om du ansöker om ersättning för tid från och med den 1 oktober 2025 och har fått ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd enligt de äldre reglerna fram till dess, så fortsätter de äldre regler för din ersättning fram till dess att ersättningsdagarna är slut.” Många som hade programbeslut från Arbetsförmedlingen sedan innan den 1 oktober tolkade att de äldre reglerna gällde för dem. — Här informerade Försäkringskassan om övergångsregler: Om du ansöker om ersättning för tid från och med den 1 oktober 2025 och har förbrukat alla ersättningsdagar i en ersättningsperiod enligt de äldre reglerna så gäller övergångsbestämmelser och du kan som lägst få: 462 kronor per dag om ersättningen gäller perioden 1 oktober–31 december 2025

415 kronor per dag om ersättningen gäller perioden 1 januari–31 mars 2026

365 kronor per dag från och med 1 april 2026. Den här informationen fanns på Försäkringskassans sajt under sommaren och hösten. Försäkringskassan tydliggjorde inte i texten på sin sajt att alla som hade förbrukat 300 ersättningsdagar, enligt de äldre reglerna, hade förbrukat alla ersättningsdagar i en ersättningsperiod och därför skulle påverkas av övergångsbestämmelser. Beloppen som Försäkringskassan exemplifierar med påverkade en mindre grupp som hade grundersättningen på 510 kronor enligt den gamla lagen. Den stora majoriteten påverkades av en övergångsregel som Försäkringskassan överhuvudtaget inte redogjorde för på sin sajt och som följer en annan tidsram än vad som återges ovan. Läs mer

