Arbetet tog hem pris på journalistgala

Formgivaren Niklas Wennergren fick Fackförbundspressens journalistpris i kategorin ”Bästa redigering” för ”Nödropet inifrån snabbmatskedjan” i Arbetet. En granskning där anställda på Chopchop runt om i landet vittnar om extrem stress, långa arbetspass och övervakningssystem.

– Artiklar med anonyma källor är alltid kluriga men när vi kom på idén med lyckokakorna kändes det väldigt inspirerande, när man känner så är det ofta ett bra tecken, säger Niklas Wennergren, visuellt ansvarig i LO Mediehus.

Med stark visuell form förstärktes skildringen av pressen och arbetsvillkoren inne på restaurangerna.

– Jag måste också hylla vår fotograf Kajsa Carlsson som tog jättebra bilder – både på plats i restaurangerna (utan tillstånd) och på lyckokakorna i vår studio.

Niklas Wennergren har tidigare prisats för sin formgivning.