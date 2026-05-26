”Unga är inte lata – men de vill inte jobba gratis”

När unga tackar nej till jordgubbsplockning eller andra sommarjobb säger det inte bara något om ungdomarna.

Det säger också något om arbetslivet de möter: låga löner, tunga arbetspass, dålig introduktion och otydliga villkor.

Samtidigt pratar många vuxna om arbetaryrken som något de ska försöka undvika.

Yrken med obekväma arbetstider, hög stress, tunga lyft och låga löner beskrivs sällan som framtidsyrken – trots att samhället stannar utan dem.

Då blir det märkligt att samma vuxenvärld suckar när unga tvekar inför de jobben. Vi kan inte både varna unga för slitiga villkor och sedan kalla dem lata när de lyssnar.

Unga har lyssnat på varningarna

När unga väl kommer ut på arbetsmarknaden är det dessutom inte ovanligt att de möts av osäkra villkor, dålig introduktion och arbetsplatser där ingen riktigt har tid att lära upp dem.

Unga behöver inte curlas in på arbetsmarknaden. Men de behöver rimliga villkor, tydlig introduktion och chefer som tar ansvar för arbetsmiljön.

Vi ser gång på gång att unga faktiskt vill arbeta där de känner sig välkomna. Där man får ställa frågor utan att bli dumförklarad. Där man pratar om både rättigheter och skyldigheter.

Vanliga myter – som inte stämmer

För den som är ung och ny på jobbet kan okunskap bli dyrt. Därför behöver vi slå hål på några vanliga jobbmyter:

1 Myt: ”Du behöver provjobba utan lön.”

Sanning: Nej. Du ska alltid få lön när du jobbar. Vill en arbetsgivare att du ska jobba gratis några pass är det en varningssignal. Har arbetsplatsen kollektivavtal ska du minst ha lönen som står i avtalet.

2 Myt: ”Du sommarjobbar bara – då behöver du inte semesterersättning.”

Sanning: Jo. Du har rätt till semesterersättning även om du bara jobbar en kort period. Den ska vara minst 12 procent av lönen.

3 Myt: ”Du ska bara jobba här över sommaren, du behöver inget anställningsavtal.”

Sanning: Jo. Du har rätt att få information om dina villkor skriftligt. Ett anställningsavtal gör det tydligt vad som gäller kring exempelvis lön, arbetstid och anställningstid, och gör det lättare om något blir fel.

4 Myt: ”Du kan ta rast om du hinner.”

Sanning: Nej. Du har rätt till raster och pauser under arbetsdagen. Hur de ser ut kan skilja sig mellan olika jobb, men du ska inte behöva arbeta hela dagen utan vila.

5 Myt: ”När det är lugnare ska du ta en obetald rast.”

Sanning: Nej. En rast ska planeras utifrån arbetet, inte användas för att arbetsgivaren vill spara pengar eller saknar arbetsuppgifter. Du ska få lön för den tid du arbetar.

Det är inte lathet att vilja veta sin lön, att ta sin rast eller att slippa jobba gratis. Det är grundläggande rättigheter.

Ellen Sukel undersköterska, vice ordförande LO Skåne, ordförande Kommunal Kristianstad

