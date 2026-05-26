Trendbrott för fackens medlemssiffror – Experten: ”En stor sak”
Efter decennier av medlemstapp för LO-facken ökade andelen arbetare som var med i facket förra året. I flera branscher syns nu en tydlig uppgång.
– Det kan vara början på ett trendbrott, säger forskaren Anders Kjellberg.
Från att kurvan pekat mer eller mindre brant nedåt har den nu börjat plana ut.
Förra året steg till och med kurvan något när andelen medlemmar i facket gick från 58 till 59 procent av arbetarna, under ett år.
Det visar en ny rapport från tankesmedjan Arena Idé.
Det kan låta som en liten förändring. Men efter flera årtionden av nästan ständig nedgång sticker utvecklingen ut.
– Bara att det inte fortsätter nedåt är en stor sak, säger sociologiprofessor Anders Kjellberg vid Lunds universitet, som tagit fram rapporten.
Han poängterar att det är svårt att sia om framtiden, men tror ändå att något kan vara på väg att förändras.
– Det kan vara början på ett trendbrott. Antingen fortsätter andelen att stiga eller så ligger den kvar på den här nivån.
Inflationen slog mot facken
En stor del av utvecklingen kan förklaras av ekonomin, enligt Anders Kjellberg.
Under åren med hög inflation och fallande reallöner var det många som lämnade facket eller lät bli att gå med när mat, el och bensin blev dyrare.
– Många tyckte helt enkelt inte att de hade råd att betala fackavgiften, säger han.
Nu har reallönerna börjat stiga igen, samtidigt som lågkonjunkturen håller i sig och många är arbetslösa – en kombination som kan gynna facken.
Han pekar också på att fler utrikesfödda, som ofta har en lägre andel fackmedlemmar, börjat etablera sig på arbetsmarknaden.
– Ju längre tid människor har varit i Sverige och kommit in i arbetslivet, desto större är chansen att de går med i facket.
Branscherna som ökar mest
Inte minst märks ökningen i hotell- och restaurangbranschen – bland exempelvis servitörer, köksbiträden och hotellpersonal. Förra året ökade andelen fackanslutna där från 26 till 30 procent.
– Ökningen sticker ut eftersom relativt få i den branschen brukar vara med i facket, säger Anders Kjellberg.
Även i offentlig sektor och vissa servicejobb inom privat näringsliv är det en högre andel som är med i facket nu än tidigare.
Det gäller såväl jobb som undersköterskor och barnskötare som städare och kundtjänstmedarbetare.
Modellen bygger på starka fack
I Sverige bestäms löner och villkor ofta genom förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, i stället för genom lagar.
Det som ofta kallas ”den svenska modellen”.
Men modellen bygger på att det finns starka parter – alltså representanter för arbetsgivare och fackförbund, menar Anders Kjellberg.
– Den svenska modellen bygger ju på en hög facklig organisationsgrad. Att facket finns ute på arbetsplatserna och så vidare.
Arbetsgivarna: Har ingen att förhandla med
Ett tydligt exempel där färre fackmedlemmar blivit problematiskt är fastighetsbranschen.
I höstas larmade arbetsgivarorganisationen Fastigo i tidningen Fastighetsfolket om att det på många arbetsplatser inte längre finns några fackklubbar att förhandla med.
– Någonstans blir det svårare och svårare att upprätthålla nuvarande system, sade Fastigos förhandlingschef Charlotta Stensson till tidningen i november.
Om andelen fackanslutna ska fortsätta att öka framåt behöver reallönerna fortsätta utvecklas i positiv riktning, tror Anders Kjellberg.
Men även politiken kan påverka trenden, menar han.
Fram till 2007 kunde den som var med i facket få tillbaka en del av avgiften genom skattereduktion – om reformen återinfördes tror Anders Kjellberg att fler skulle vilja gå med.
– Det är så mycket annat som subventioneras – el och bensin och allt möjligt. Varför inte fackavgiften?