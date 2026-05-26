Artikeln i korthet Andelen arbetare som är med i facket ökade från 58 till 59 procent från 2024 till 2025.

Det ses som ett möjligt trendbrott, enligt forskaren Anders Kjellberg, efter flera decennier av minskning.

Ökningen märks främst i hotell- och restaurangbranschen samt offentlig sektor och vissa privata serviceyrken.

Från att kurvan pekat mer eller mindre brant nedåt har den nu börjat plana ut.

Förra året steg till och med kurvan något när andelen medlemmar i facket gick från 58 till 59 procent av arbetarna, under ett år.

Det visar en ny rapport från tankesmedjan Arena Idé.

Det kan låta som en liten förändring. Men efter flera årtionden av nästan ständig nedgång sticker utvecklingen ut.

– Bara att det inte fortsätter nedåt är en stor sak, säger sociologiprofessor Anders Kjellberg vid Lunds universitet, som tagit fram rapporten.

Han poängterar att det är svårt att sia om framtiden, men tror ändå att något kan vara på väg att förändras.

– Det kan vara början på ett trendbrott. Antingen fortsätter andelen att stiga eller så ligger den kvar på den här nivån.

Inflationen slog mot facken

En stor del av utvecklingen kan förklaras av ekonomin, enligt Anders Kjellberg.

Under åren med hög inflation och fallande reallöner var det många som lämnade facket eller lät bli att gå med när mat, el och bensin blev dyrare.

– Många tyckte helt enkelt inte att de hade råd att betala fackavgiften, säger han.

Nu har reallönerna börjat stiga igen, samtidigt som lågkonjunkturen håller i sig och många är arbetslösa – en kombination som kan gynna facken.

Han pekar också på att fler utrikesfödda, som ofta har en lägre andel fackmedlemmar, börjat etablera sig på arbetsmarknaden.

– Ju längre tid människor har varit i Sverige och kommit in i arbetslivet, desto större är chansen att de går med i facket.

Branscherna som ökar mest

Inte minst märks ökningen i hotell- och restaurangbranschen – bland exempelvis servitörer, köksbiträden och hotellpersonal. Förra året ökade andelen fackanslutna där från 26 till 30 procent.

– Ökningen sticker ut eftersom relativt få i den branschen brukar vara med i facket, säger Anders Kjellberg.

Även i offentlig sektor och vissa servicejobb inom privat näringsliv är det en högre andel som är med i facket nu än tidigare.

Det gäller såväl jobb som undersköterskor och barnskötare som städare och kundtjänstmedarbetare.

Så många arbetare är med i facket 59 procent av arbetarna var med i facket 2025.

Det är en ökning från 58 procent året innan. På lång sikt har dock utvecklingen varit tydligt nedåtgående.

År 1980 var 88 procent av arbetarna med i facket, mot dagens 59 procent. Det totala antalet medlemmar i LO-facken minskade med omkring 6 800 personer mellan 2024 och 2025. Det beror på att färre människor jobbar i arbetaryrkena, trots att en större andel av dem som har jobb är med i facket. I tjänstemannayrken är en större andel med i ett fack. Där är siffran 74 procent.





Här ökade andelen som gick med i facket mest: Hotell och restaurang:

från 26 till 30 procent.

Exempelvis: servitörer, köksbiträden, hotellpersonal. Offentlig sektor:

från 67 till 70 procent.

Exempelvis: undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare. Vissa privata servicejobb:

från 48 till 52 procent.

Exempelvis: städare, hemtjänstpersonal, personliga assistenter. Källa: Kjellberg, Anders (2026) "Den svenska modellen 2026 – Medlemmar, förtroendevalda och organisationsgrad" Arena Idé.

Modellen bygger på starka fack

I Sverige bestäms löner och villkor ofta genom förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, i stället för genom lagar.

Det som ofta kallas ”den svenska modellen”.

Men modellen bygger på att det finns starka parter – alltså representanter för arbetsgivare och fackförbund, menar Anders Kjellberg.

– Den svenska modellen bygger ju på en hög facklig organisationsgrad. Att facket finns ute på arbetsplatserna och så vidare.

Arbetsgivarna: Har ingen att förhandla med

Ett tydligt exempel där färre fackmedlemmar blivit problematiskt är fastighetsbranschen.

I höstas larmade arbetsgivarorganisationen Fastigo i tidningen Fastighetsfolket om att det på många arbetsplatser inte längre finns några fackklubbar att förhandla med.

– Någonstans blir det svårare och svårare att upprätthålla nuvarande system, sade Fastigos förhandlingschef Charlotta Stensson till tidningen i november.

Om andelen fackanslutna ska fortsätta att öka framåt behöver reallönerna fortsätta utvecklas i positiv riktning, tror Anders Kjellberg.

Men även politiken kan påverka trenden, menar han.

Fram till 2007 kunde den som var med i facket få tillbaka en del av avgiften genom skattereduktion – om reformen återinfördes tror Anders Kjellberg att fler skulle vilja gå med.

– Det är så mycket annat som subventioneras – el och bensin och allt möjligt. Varför inte fackavgiften?