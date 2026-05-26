Artikeln i korthet Lagerarbetare på flera ställen, inklusive Icas e-handelslager i Brunna, känner av ökad stress på grund av AI-styrda datasystem som kontrollerar arbetet.

Även risken för olyckor ökar när AI-styrning används mer.

På arbetsplatser där facket varit med i planeringen redan innan AI-systemen köps in verkar de negativa effekterna på arbetsmiljön dock vara färre, visar forskningen.

Ökad stress och övervakning pressar de anställda på Icas e-handelslager i Brunna, visar Handelsnytts granskning.

Problemen växer även på andra lager i takt med att allt fler lagerarbetare får instruktioner från datasystem styrda av AI, artificiell intelligens, visar forskningen.

På många lager får lagerarbetare order om vad de ska göra i hörlurar eller på skärmar i samma minut som jobbet ska utföras. Systemen registrerar också hur snabbt de jobbar och ger feedback om tempot inte är tillräckligt högt.

– Många anställda känner sig stressade i de här systemen, vilket inte är konstigt eftersom de övervakas och kontrolleras på en helt ny nivå, säger Ruben Lind, doktorand på Karolinska institutet, KI, som forskar på hur det så kallade algoritmiska ledarskapet påverkar arbetsmiljön.

9 av 10 lagerarbetare styrs av datasystem

Lager och logistik är en av branscherna där AI-styrning är som mest utbrett. Nio av tio lagerarbetare uppger att de är utsatta för någon form av algoritmisk styrning, enligt en EU-finansierad studie från 2024. Det får konsekvenser för de anställda och för arbetsmiljön.

Ruben Lind och hans forskarkollegor visar att ju mer AI-styrning som lagerarbetare utsätts för, desto större blir arbetsmiljöproblemen. Andelen som lider av stress, huvudvärk och ont i kroppen ökar på lager med hög grad av algoritmisk styrning. Och det gör även risken för olyckor.

– När man stressar kan det hända att man tar risker för att kunna jobba snabbare. Det kan leda till olyckor eller till att man skadar sig, säger Ruben Lind.

Ständig utvärdering av arbetarna

På Icas lager i Brunna vittnar anställda om arbetsglädjen försvunnit, liksom deras möjligheter att påverka jobbet. Att jobbet känns mindre meningsfullt kan vara en effekt av AI-styrning, enligt forskningen.

– Man känner att man inte blir litad på när man får ständiga instruktioner. Det minskar ens utrymme att ta egna initiativ och lära sig nytt, vilket är viktigt på jobbet.

Datasystemen mäter och utvärderar också arbetsinsatserna. Att det inte är en människa som utvärderar kan göra det mer objektivt, men AI tar inte hänsyn till arbetet i sin helhet.

– Om man till exempel stannar och plockar upp emballage som ligger på golvet kan det minska risken för olyckor, men det ger inga poäng i systemet, eller om man hjälper en kollega som undrar något. Att prata klassas som inaktivt och ger inga poäng. Arbetet blir hårdare styrt och det uppfattas som orättvist.

Facket viktigt när datasystem införs

Att arbetare kontrolleras på jobbet är i sig inget nytt. Inte heller att arbetsgivare vill höja arbetstempot och öka effektiviteten. Men med AI kan det tas till en helt ny nivå.

– Nu kan man också mäta och kontrollera på individnivå. Man kan studera på detaljnivå och utvärdera kvantitativt.

– Det hade behövts väldigt många chefer för att hålla samma kontroll över de anställda som de här systemen gör.

Arbetsmiljöriskerna med AI-ledarskap går dock att minska, och i det arbetet har facket en viktig roll. På arbetsplatser där facket är starkt, och har varit med i planeringen redan innan AI-systemen köps in, verkar de negativa effekterna på arbetsmiljön vara färre, enligt forskningen.

– Det viktiga är att det sker en riskbedömning och att man förhandlar och skriver avtal om vad systemen får användas till, säger Ruben Lind.

– Och att man håller koll så att reglerna följs.

Icas e-handelslager i Brunna E-handelslagret i Brunna ska serva Stockholms- och Mälardalsregionen med färdigpackade matkassar direkt från lagret till kunderna. Varje butik avgör själv om den ska ansluta sig, men Ica har som mål att få in fler butiker i systemet. I slutet av 2025 var 63 Ica-butiker anslutna till lagret. Året innan var det 65 och när lagret var nyöppnat 2022, var 77 butiker anslutna. Källa: Icagruppens årsredovisningar Läs mer