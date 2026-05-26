Artikeln i korthet Regeringen halverar temporärt priset på månadskort i kollektivtrafiken för att fler ska välja kollektivt resande när drivmedelspriserna ökar.

Bussföraren Nisse Sjöblom i Stockholm efterfrågar ordentliga riskbedömningar för arbetsmiljön inför prissänkningen.

Lokföraren Ola Brunnström välkomnar satsningen men varnar för att den korta framförhållningen kan leda till problem för personalen.

Regeringen vill få fler att välja kollektivtrafik när drivmedelspriserna stiger efter kriget mellan USA, Israel och Iran.

Därför införs nu ett tillfälligt stöd som ska halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken.

“Vi kan inte ta bort alla konsekvenser av kriget, men vi kan mildra konsekvenserna”, sade statsminister Ulf Kristersson (M) när förslaget presenterades under tisdagen.

Lånar till prissänkningen

Stödet gäller i sex månader, från den 1 juli till den 31 december i år.

Kostnaden för staten beräknas bli 6,5 miljarder kronor och finansieras med lån.

Med kraftigt sänkta priser väntas resandet öka, något som lär påverkar de anställda i kollektivtrafiken.

Bussföraren positiv – men ser risker

Bussföraren Nisse Sjöblom, skyddsombud för facket Kommunal på bussdepån i Nyboda i södra Stockholm, tycker att satsningen är bra. Men han vill samtidigt se en ordentlig riskbedömning innan läget blir skarpt.

– Säg att vi får ett kraftigt ökat resande, hur planerar man för det om det är så kort tid? Är det någon idé att köpa in nya bussar och starta upp linjer? säger han.

Det största problemet för honom och hans kollegor är dock inte att det är mycket folk i bussarna, utan själva trafikflödet i sig.

Och om fler reser kollektivt, så blir det för det mesta färre bilar på gatorna i Stockholm, säger han.

S-kritiken: ”Rejält med valfläsk”

Regeringens stöd till kollektivtrafiken möter samtidigt hård kritik från Socialdemokraterna.

Satsningen kallas för “hyckleri” av partiets ekonomiskpolitiske talesperson, Mikael Damberg. Han menar att Tidöpartierna tidigare visat ett svalt intresse för kollektivtrafiken.

– Man kan inte tolka det på något annat sätt än att det är rejält med valfläsk, säger han till Expressen.

Oro för fulla tåg och personalbrist

Ola Brunnström, lokförare på Pågatågen och ordförande för Seko Spårtrafik, är mindre intresserad av motivet.

– Valfläsk eller inte, jag bryr mig faktiskt inte. Om det här är något som ett parti känner sig nödgade att göra för att få fler röster – då är vi nöjda. Då ligger trycket på rätt ställe, säger han till Arbetet.

Och precis som sin kollega inom busstrafiken så efterlyser han riskanalys innan systemet förändras.

Lokala exempel med regioner som infört tillfälliga gratisbiljetter har landat fel när planeringen inte hängt med, säger han.

– Har man inte stämt av med personalen innan så kan det lätt uppstå jobbiga situationer med fulla tåg och personalbrist, säger Ola Brunnström och fortsätter:

– Det finns alla möjligheter att göra det här. Men det är trångt på järnvägen och inte alltid så lätt att öka kapaciteten, även om man såklart kan köra med längre tåg i stället. Det viktiga är att se helheten.

Flera partier vill sänka priset

Flera oppositionspartier har föreslagit billigare kollektivtrafik i sina skuggbudgetar under våren.

Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill sänka priserna kraftigt och permanent, samt införa ett gemensamt resekort för hela landet.

Socialdemokraterna föreslår en riktad satsning på kostnadsfri kollektivtrafik för unga upp till 20 år.