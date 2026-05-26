Artikeln i korthet Karin Lundmark, undersköterska i Skellefteå, studerar till specialistundersköterska på halvtid med full lön tack vare äldreomsorgslyftet.

Statens årliga bidrag på 1,8 miljarder kronor och regeringens 100 miljoner extra räcker inte för alla utbildningskostnader. I Skellefteå kommun riskerade utbildningen att inte kunna fortsätta nästa läsår.

Politikerna överväger nu att använda ett tidigare budgetöverskott för att fortsätta finansiera utbildningen. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

– Det går inte att ersätta oss som jobbat länge, att välja bort erfarenhet, säger undersköterskan Karin Lundmark, i Skellefteå.

Hon är en av flera vårdanställda som valt att vidareutbilda sig på betald arbetstid, genom statliga pengar från det så kallade äldreomsorgslyftet.

För Karin Lundmark innebär det att hon arbetar på ett äldreboende på 50 procent och sitter i skolbänken för att läsa till specialistundersköterska resten av tiden.

Med full lön.

– Jag har tre barn och det här hade inte varit möjligt för mig annars, säger Karin Lundmark, som även är arbetsplatsombud för facket Kommunal.

Men efter ett års studier tog bidraget från staten slut.

”Bortkastade pengar”

Sedan dess har det varit osäkert om nästa läsår kommer kunna genomföras.

Därför har flera elever sagt upp sig från utbildningen.

Karin Lundmark vill fortsätta studera.

– Det vore bortkastade pengar att inte fortsätta utbildningen, säger hon och tillägger:

– Man kan inte bara satsa på att rekrytera fler, kommunen måste också behålla oss som är utbildade och jobbat länge. De måste se oss som värdefulla.

Pengar räcker inte för allt

I höstas höjde regeringen bidraget till äldreomsorgslyftet från 1,7 miljarder till 1,8 miljarder kronor.

Men pengarna räcker ändå inte till för allt som ska finansieras, enligt Skellefteå kommun.

Förutom specialistutbildningen ska pengarna även gå till att vidareutbilda vårdbiträden, samt satsningar på språk och LSS.

Trots det är det inte kört för Karin Lundmark och hennes klasskamrater.

Politikernas lösning

Efter kritiken har kommunen kanske hittat en lösning.

Det är möjligt att använda pengar som blev över i fjol, alltså ett överskott inom socialnämnden, för att fortsätta specialistutbildningen.

Nu hoppas undersköterskan Karin Lundmark att det ska gå vägen.

– Man känner ibland som undersköterska att de inte värdesätter vår kompetens. De efterfrågar den, men kan inte finansiera för den, säger hon.

Inte kommunens fel

Nästa vecka ska politikerna ta ställning till det politiska förslaget, som troligen kommer godkännas, enligt Magnus Nilsson (S), ordförande i ansvarig nämnd.

Men borde ni inte kunna betala hela utbildningen själva?

– Det är mycket vi skulle behöva resurser till. Det känns orättvist när vi fått frågor i media. Då har man fått bilden av att vi tagit något ifrån någon i stället för att vi har ställt upp med utbildning, säger Magnus Nilsson.

Han tillägger att kommunsektorn är underfinansierad, och att han önskar att äldreomsorgslyftet fick mer statliga pengar, för att kunna vidareutbilda personalen.

– Det är svårt att se att vi bär ansvaret ekonomiskt om personal vill vidareutbilda sig, men vi som verksamhet vinner såklart på om vår personal gör det. Därför gör vi det ändå, även om det inte är vårt grunduppdrag, säger Magnus Nilsson.

Äldreomsorgslyftet Statsbidraget i äldreomsorgslyftet, som infördes under den förra S-ledda regeringens tid, täcker till exempel lönen för anställda som studerar till undersköterska eller vårdbiträde. Bidraget kan inte användas för att finansiera själva utbildningen eller till litteratur.

Anställda i privata vårdföretag kan också få del av utbildningen via kommunerna, förutsatt att företaget utför äldreomsorg på uppdrag av kommunen.

Lyftet har även utökats till LSS-personal och språksatsningar. I höstat höjdes bidraget från 1,7 till 1,8 miljarder för 2026 och 2027. Läs mer