Kortare arbetstid och delpension – här är Fastighets planer för framtiden

Artikeln i korthet Fastighets kongress har bestämt hur förbundet ska jobba de närmaste tio åren. Man vill stärka förbundet och se till att facket finns på fler arbetsplatser.

Ombud på kongressen tyckte att strategin var bra, men vill ha konkreta verktyg för hur man ska lyckas. De sade också att det är väldigt viktigt att förbundet får fler medlemmar.

På kongressen bestämde man också hur man vill att kollektivavtalen ska se ut fram till 2036. Bland annat vill man införa arbetstidsförkortning, delpension, kompetensutveckling och skydd mot övervakning på jobbet. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Kongressen fattade beslut om hur förbundets arbete ska bedrivas de närmsta tio åren för att uppnå målen i Fastighets nya framtidsstrategi.

Målen handlar exempelvis om att fler medlemmar ska ha tillgång till en klubb eller arbetsplatsombud och få utbildning om sina rättigheter.

Det blir tydligare att facklubben har ansvar för att ge nyanställda en facklig introduktion och samordna arbetsmiljöarbetet.

Medlemmarna ska få bättre försäkringar och förbundet och dess ledning synas mer i riksmedia.

Viktigt att få in nya medlemmar

Slavisa Nicolic, lokalvårdare och ombud från Fastighets region Syd, yrkade bifall på strategin, men efterlyste verktyg för hur organisationen ska jobba för att alla punkterna i framtidsvisionen ska bli verklighet.

Förbundsordföranden Nicklas Nilssons svarade att det arbetet ska man göra tillsammans i de olika verksamhetsplaneringarna.

Nicklas Nilsson uppmanar alla medlemmar, förtroendevalda och anställda att nu engagera sig och planera verksamheten så förbundet blir starkare.

Silvio Siles, ombud från Fastighets Region ost, yrkade också bifall till förbundsstyrelsen förslag på framtidsstrategi, men påminde samtidigt om vikten av organisering av nya medlemmar framåt.

– Äntligen finns en strategi för tio år framåt. Under många år har vi tappat många medlemmar. Vi ska fortsätta bevaka våra kollektivavtal men vi måste också skapa en stark fackförening genom att ansluta fler medlemmar.

Vill få in arbetsmiljölagen i avtalen – men till vilket pris?

Ridläraren Denise Rudebeck Renström, regionalt skyddsombud från Fastighets region Ost, gick också fram till talarstolen. Hon bad om ett förtydligande från förbundsstyrelsen gällande att förbundet nu ska verka för att arbetsmiljölagen skrivs in i kollektivavtalen.

– Den är redan en lagstiftning, har man funderat på om det kommer att kosta oss något i löneutrymme? undrade hon.

Ridläraren Denise Rudebeck Renström, kongressombud från region ost.

Fastighets avtalssekreterare Joakim Oscarsson svarade att förbundet i förhandlingar med arbetsgivarna kommer att försöka hitta saker där man kan släppa något för att få in den.

”Ligger i bådas intresse att förhindra olyckor”

Men samtidigt poängterade han att arbetsmiljölagen är till för båda parter, både fack och arbetsgivare har ett intresse av att förhindra olyckor och arbetsskador. Det borde ligga i bådas intresse att få in det i kollektivavtalen.

– Nu när LO och Svenskt Näringsliv förhandlar om ett nytt huvudavtal tittar även de på frågorna om skyddsombud. Vi vill ju fortsätta utse skyddsombud. Politiken ska inte in där och pilla, fastslog han.

Fattade beslut om mål för kollektivavtalen

Kongressen fattade också beslut om fem områden för utveckling av alla kollektivavtal fram till 2036:

Satsning på kompetens för att de anställda ska kunna behålla jobben när de förändras.

Arbetstidsförkortning med 100 timmar per år, senast 2036

Möjlighet till delpension på de avtal som inte har det idag.

Teknikutvecklingen och AI ska inte vara ett hot mot jobben, utan en möjlighet att utveckla yrkesrollen.

Skydda medlemmarnas integritet på jobbet.

Arbetsgivare har i dag fler möjligheter än förr att övervaka vad de anställda gör på jobbet.

– Vi ska säkerställa att arbetsgivarna får begränsad möjlighet till det, sa Joakim Oscarsson.

För varje bransch har Fastighets förbundsstyrelse listat problemområden och vad som behöver åtgärdas i vart och ett. Dem kan du läsa mer specifikt om här.