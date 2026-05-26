E-handelslagret i Brunna – detta har hänt Anställda på Icas automatiserade e-handelslager i Brunna upplever hårda arbetsvillkor med strikt övervakning och press att nå prestationsmål.

Personalens prestationer mäts noggrant med hjälp av digitala system, vilket leder till ökad prestationshets, rädsla för bestraffning och oro över lönebortfall.

Flera anställda vittnar om en arbetsmiljö präglad av kontroll och press. En anställd vi pratat med jämför arbetsplatsen med ett fängelse. (Sammanfattningen har delvis skrivits med stöd av ett AI-verktyg och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy.) Läs mer

När det handlar om att de anställda övervakas digitalt och att målen för prestation och närvaro är orealistiska skriver Ica att de strävar efter att ha en bra dialog med fack, skyddsombud och medarbetare.

”Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och är öppna för dialog och stödåtgärder när behov uppstår.

Våra handlingsplaner är ett verktyg för utveckling och vi är trygga i att våra arbetssätt följer lagens krav och främjar både produktivitet och medarbetarnas välmående.”

Känner sig trygga med arbetsmiljöarbetet

Ica anser inte heller att kraven på de anställda är orealistiska.

”Våra måltal för närvarotid ger utrymme för både längre pauser under dagen och mikropauser för till exempel toalettbesök, vattenpauser och liknande.

Vi känner oss trygga med att vi har ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete där majoriteten av våra medarbetare mår bra och presterar i sitt arbete.”

Försvarar närvarotid och prestationsmål

Till Handelsnytt ger skyddsombuden och ett antal anställda en annan bild. Men inte heller det vill Ica intervjuas om.

Istället skickar Ica fler skriftliga kommentarer där de ger sin syn på problemen de anställda upplever.

Varför behövs mål för närvarotid när ni har prestationsmål?

”Prestationsmål och mål för närvarotid fyller olika funktioner. Prestationsmålen utgår från att arbetet sker i en jämn och hållbar takt över tid.

Ett ensidigt fokus på att nå målen snabbt riskerar att öka belastningen, påverka hälsan negativt och leda till kvalitetsbrister.

Därför följer vi även närvarotid, för att säkerställa ett hållbart arbetssätt och god kvalitet.”

Icas egna siffror visar att bara hälften av de anställda på e-handelslagret i Brunna når prestationsmålen på vissa av stationerna.

Vill ”säkerställa goda förutsättningar” för medarbetare

Ni skriver att ni är öppna för stödåtgärder vid behov. Men anställda vittnar om att stödet innebär ytterligare övervakning och hets om att jobba snabbare. De som har handlingsplan schemaläggs också ofta så att de förlorar hela ob-ersättningen, vilket kan vara runt 7 000 kronor i månaden. Kan ni förstå att de ser det mer som straff än stöd?

”Vi tror på ett närvarande ledarskap med ett aktivt arbetsgivaransvar för en trygg och säker arbetsmiljö.

Vi schemalägger våra medarbetare för att möta verksamhetens behov och skapa en hållbar bemanning.

Detta görs oberoende av individuell handlingsplan, i syfte att säkerställa goda förutsättningar för varje medarbetare med stöd från chef.”

”Inte en bild vi delar”

Flera anställda berättar att chefer har ringt dem efter några minuter när de varit på toaletten. Ska det vara så?

”Det här är inte en bild vi delar. Hur länge en medarbetare gör toalettbesök är inget vi systematiskt följer upp och kontrollerar.

Dock har gruppchefen ett ansvar för både arbetsmiljö och drift och om en medarbetare inte är på plats kan det finnas skäl att ta kontakt för att säkerställa att allt är som det ska.”