Just nu är en halv miljon människor arbetslösa i Sverige.

De behöver en fungerande arbetslöshetsförsäkring för att klara vardagen till dess de finner ett nytt arbete.

Men a-kassan är inte bara viktig för den som är arbetslös i dag.

Den utgör en trygghet för alla löntagare som kan bli av med jobbet.

A-kassan ger inte 80 procent

Arbetslöshetsförsäkringen får den svenska ekonomin att fungera bättre. Med en tryggad inkomst vågar fler pröva vingarna i nya, men kanske mer osäkra branscher.

Arbetslösa kan få tid att hitta ett jobb som motsvarar deras kompetens och erfarenhet.

Och när hushåll kan fortsätta betala hyran, handla mat och klara vardagen, även när lågkonjunkturen slår till, dämpas kriser.

Men regeringen har genomfört flera försämringar av arbetslöshetsförsäkringen.

Många tror att a-kassan kommer ge dem 80 procent av sin tidigare lön vid arbetslöshet men så är inte fallet.

Sedan i höstas trappas ersättningen snabbt ned var hundrade dag och kan till slut hamna på omkring 8 000 kronor i månaden före skatt.

Detta har många långtidsarbetslösa bittert fått erfara de senaste månaderna.

Taket är för lågt

Samtidigt visar en ny rapport från LO att tryggheten i a-kassan inte bara avgörs av ersättningsnivån.

Hur stark tryggheten faktiskt blir avgörs också av taket i försäkringen och av hur ersättningen beskattas.

Taket är den högsta ersättning man kan få från a-kassan. Det avgör alltså hur stor del av lönen som faktiskt är försäkrad.

Om taket är för lågt hjälper det inte att ersättningen sägs vara 80 procent av lönen.

Den som tjänar mer än taket får ändå inte 80 procent av sin tidigare inkomst. Då blir 80 procent en siffra på papperet, inte något som syns i plånboken.

När lönerna stiger måste taket höjas för att inte försäkringsskyddet snabbt ska urholkas. Men för a-kassan krävs aktiva politiska beslut för att höja taket och det går ofta många år mellan varje höjning.

65 procent av alla anställda slår i taket

Taket höjdes visserligen i oktober 2025, men bara med tre procent.

Det ska jämföras med att lönerna har ökat med omkring 20 procent sedan taket senast höjdes år 2020.

Under mandatperioden har därför allt fler anställda passerat taket i a-kassan och i dag bedöms hela 65 procent av alla anställda ha en lön över taket i a-kassan.

De får därmed inte hela sin inkomst försäkrad.

Dagens skattesystem försvagar tryggheten ytterligare. Sedan jobbskatteavdraget infördes beskattas lön lägre än ersättning från försäkringar.

I LOs rapport visar vi hur en barnskötare som går arbetslös ett halvår innan hen hittar ett nytt jobb får en genomsnittlig arbetslöshetsersättning före skatt som motsvarar cirka 77 procent av den tidigare lönen före skatt.

Höj taket och beskatta likt lön

Men om man i stället tittar på vad den arbetslösa barnskötaren faktiskt får ut efter skatt så motsvarar detta bara cirka 70 procent av vad hen brukade få ut efter skatt från sitt tidigare jobb.

Skillnaden beror på att arbetslöshetsersättningen beskattas hårdare än lön.

Det är därför debatten om a-kassan inte bara kan handla om procentsatser i lagtexten. Den måste handla om den verkliga tryggheten.

LO vill se en annan riktning. Taket i a-kassan behöver höjas och följa löneutvecklingen, så att tryggheten inte urholkas mellan politiska beslut.

Ersättningen ska inte trappas ned, och lön och arbetslöshetsersättning ska beskattas likvärdigt.

Sverige behöver fler jobb och fler vägar till arbete. Men vägen dit går inte genom att göra det svårare för arbetslösa.

Den går genom trygghet, utbildning, aktiv arbetsmarknadspolitik och en a-kassa som faktiskt går att leva på om jobbet försvinner.

Louise Olsson LOs förste vice ordförande