Konflikter bland personal på äldreboendet Granliden i Göteborg som har lett till saboterade bilar, fasttejpade könshår på skåp, väktare och personal som inte vågar gå till jobbet på grund av pistolhot.

Det berättade Kommunalarbetaren tidigare i år om i en stor granskning. Vi kunde också avslöja att mängder av avvikelser om vården av de gamla har gjorts på boendet det senaste året.

Det handlar bland annat om boende som legat i urin och avföring hela natten och som inte duschats på flera veckor.

Ivo har fått flera tips

Trots de många larmen har Göteborgs stad inte ansett att en enda händelse varit ett så allvarligt missförhållande att de anmält det till granskningsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Men nu har Ivo själva tagit initiativ till en tillsyn av Granliden, kan Kommunalarbetaren avslöja. Det framgår av ett meddelande som myndigheten har skickat till Göteborgs stad. Där skriver Ivo att det beror på att de har fått in flera tips om Granliden. Syftet med tillsynen är att granska Granlidens kvalitet och trygghet och säkerhet för de gamla.

I morgon onsdag kommer Ivo:s inspektörer besöka Granliden och bland annat intervjua enhetscheferna.

Man som släpat boende avstängd

En av avvikelserna som Kommunalarbetaren kunde berätta om handlade om en anställd som släpade en demenssjuk man över golvet. Samma anställde fick sparken från den kommunala hemtjänsten i Göteborg några månader innan han fick jobb på Granliden.

Efter att Kommunalarbetaren avslöjat det stängdes mannen av från jobbet.

De ansvariga politikerna beslutade även att en extern granskning ska göras av Granliden, med anledning av det som framkom i vår granskning.

Polisutredning om våldtäkt nedlagd

Sedan slutet på december förra året har det även pågått en förundersökning om misstänkt våldtäkt av en av de boende på Granliden, kunde Kommunalarbetaren avslöja i mars. Men efter att polisen har hållit flera vittnesförhör under våren beslutade åklagaren i förra veckan, den 19 maj, att lägga ner förundersökningen.

– Vi har inte fått fram tillräckligt konkreta uppgifter om något brott, säger senior åklagare Joel Pollnow till Kommunalarbetaren.

Den händelse som har anmälts ska ha inträffat för flera år sedan, 2021. Det som beskrevs visade sig snarare röra sig om ett misstänkt sexuellt ofredande än våldtäkt, men inte heller för det fanns tillräckligt med konkreta uppgifter.

Kommunalarbetaren söker Ivo och Göteborgs stad.