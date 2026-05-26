Efter mystiska sjukdomsvågen – SSAB öppnar igen

Artikeln i korthet SSAB återstartar sitt stålverksbygge i Luleå – efter att det varit stoppat under tiden man utrett vad som gjort runt 25 personer sjuka på området.

En analys pekar på på att dammpartiklar, låg luftfuktighet och säsongsvirus tros vara orsaken till att arbetarna blivit sjuka.

Facket betonar vikten av att arbetarna får rätt skyddsutrustning när arbetet sätts igång igen, för att hindra att fler blir sjuka framöver.

Över 200 000 gasmätningar har genomförts sedan arbetet stoppades i början av april – och nu är analyserna klara, uppger SSAB i ett pressmeddelande.

Enligt bolaget har inga mätningar visat för höga halter av ämnen i varken luft, gas eller mark.

Utredningen pekar i stället på att symtomen ska ha uppstått på grund av ”fina dammpartiklar”, i kombination med låg luftfuktighet och säsongsvirus.

Arbetsmiljön på bygget bedöms nu vara säker nog för att arbetet kan startas igen – från och med onsdag.

Facket: ”Ett steg framåt”

Mats Wennberg, regionalt skyddsombud på facket Seko, är försiktigt positiv efter beskedet.

– Det är ett steg framåt. Man får bara hoppas att de har hittat rätt orsak till problemen, så att vi vet vad vi ska ha för skydd för att inte bli sjuka.

Han säger att damm alltid är en risk på stora byggen – och att det viktigaste nu är att man vet vilken typ av damm det handlar om.

– Är det till exempel kvartsdamm eller asbestdamm? Det behöver man veta så att man kan skydda sig på rätt sätt.

Facket kräver att arbetarna framöver ska ha skyddsutrustning som ser till att de inte blir sjuka. Det utgår han ifrån att SSAB nu ser till.

– De har ett ansvar för att ingen blir sjuk på jobbet, och då hoppas vi att de tar fram rätt skydd.

Huvudvärk, yrsel och illamående

Arbetet ska nu sättas igång stegvis – först på de delar av bygget där ingen rapporterats sjuk.

Företaget ska även framåt fortsätta mäta damm i luften och försöka minska spridningen på arbetsplatsen.

Sjukdomslarmen började i januari när flera arbetare på bygget fick huvudvärk, yrsel och illamående.

I februari blev fler personer sjuka. Två personer fick svåra andningsproblem och behövde sjukhusvård.

En av dem lades in för kolmonoxidförgiftning och fick senare problem med hjärtat.

I slutet av mars stoppade SSAB delar av bygget efter nya sjukdomslarm.

Några dagar senare startade polisen en utredning om misstänkt arbetsmiljöbrott.

Projektet inte försenat

I början av april uppgav SSAB att arbetsmiljön var säker och att arbetet kunde fortsätta.

Men bara dagar senare blev fler arbetare sjuka igen. Totalt omkring 25 arbetare hade då rapporterat sjukdomssymtom.

Den 3 april stoppades allt arbete på området tills vidare, medan SSAB fortsatte utreda vad som låg bakom symptomen.

Nu är utredningen alltså klar, och arbetet sätts igång igen efter stoppen.

Enligt SSAB har stoppen inte påverkat byggprojektet särskilt mycket, vare sig i tid eller pengar.