”Det är ingen tvekan om att montörerna brustit i sina arbetsuppgifter. Men lika viktigt är att det saknades åtgärder och en organisation som fångade upp bristerna.”

Så inledde åklagaren Lars Ågren den sista dagen gällande rättegången om hissolyckan i Sundbyberg 2023, då fem byggarbetare dog efter att ha rasat 30 meter mot marken i en bygghiss.

Enligt åklagaren var det montörernas allra viktigaste uppgift att se till att hissmasten som bar hisskorgen var korrekt monterad med bultar, samt att man utfört korrekta egenkontroller av monteringen.

”Allra viktigaste arbetsuppgiften”

Rättegången, samt utredningar från både Polisen och Statens haverikommission visar tydligt att man inte gjort detta, menar han.

”Att montera hissmasten korrekt är självklart montörernas allra viktigaste arbetsuppgift. Det säger de själva, det säger alla vittnen som är hörda, och det säger också sig självt. Särskilt om du ska montera en mast som är över 30 meter hög. Det finns inget utrymme för de misstag som begåtts här” sade åklagaren i rättssalen.

När Lars Ågrens kollega senare läste upp förslag på påföljder berörde hon det särskilda ansvar som vd:n har i egenskap av arbetsmiljöansvarig.

Inte stoppat faktureringen

Åklagaren lägger särskild vikt vid att han inte stoppat faktureringen av arbeten i de fall man inte fått tillbaka korrekta egenkontrollsprotokoll. Något som andra hissmonteringsbolag under rättegången vittnat om att de har som rutin.

”Om sådana rutiner funnits på plats hade vi inte suttit här i dag. Att låta bli att ha en struktur för det här arbetet är en allvarlig försummelse.” sade åklagaren.

Åklagarna vill därför se 1,5 års fängelse för montörerna. För ABC Bygghissars vd begär man 1 års fängelse. Utöver det yrkar man på en företagsbot på 7 miljoner kronor.

Texten uppdateras.