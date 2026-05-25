Var brutal mot äldre – fick fast anställning trots kollegornas larm

Artikeln i korthet Personalen på ett äldreboende i Umeå slog gång på gång larm om att kollegan var hårdhänt mot de boende. Ändå fick han jobba kvar.

Trots att undersköterskorna var rädda för sin kollega, fortsatte de att larma till cheferna. Svaret de fick var att de skulle sätta sig ner med chefen och prata med kollegan.

Arbetsgivaren gav kollegan samtalsstöd hos företagshälsovård och utbildning i förflyttningsteknik.

Först när det upptäcks att en 80-årig kvinna har stora blåmärken längs båda armarna startade arbetsgivaren en Lex Sarah-utredning. Den leder till att han köps ut mot sex månadslöner.

Det började med att 80-åriga Marianne hade en rejäl blåtira.

– Då tänkte jag att hon kanske hade gått in i ett skåp, säger hennes dotter Birgitta Bäcklin.

Men skadorna blir fler. I hennes journal finns anteckningar om fyra tillfällen under våren 2024 då personal upptäckt blåmärken.

Marianne bor på ett äldreboende i Umeå kommun och har Alzheimers sjukdom. Själv kan hon inte berätta vad som hänt.

I april får Birgitta ett samtal från boendets sjuksköterska.

– Hon sa att nu ska du sätta dig ner, och så kom det fram att mamma hade blåmärken från handlederna upp till axlarna.

Läkaren bedömer att blånaderna är några dagar gamla och i den Lex Sarah-utredning som Umeå kommun senare gör framkommer att Mariannes kontaktperson på boendet, ett vårdbiträde, har duschat henne.

När Birgitta Bäcklin åker upp för att besöka sin mamma kommer undersköterskorna direkt fram till henne.

– Och vad de sa till mig då gjorde att jag tappade tron lite på mänskligheten.

Larmat flera chefer

Personalen berättar att de slagit larm om kollegan till flera enhetschefer ända sedan 2022. Något SVT Västerbotten också rapporterat.

KA har träffat fyra av undersköterskorna som jobbade med vårdbiträdet. Alla reagerade tidigt på hur kollegan var hårdhänt.

De beskriver att han inte hade tålamod att lirka, till exempel vid medicinering eller förflyttning. Ett exempel var en man som var tung och stel. Personalen behövde vara två och luta honom framåt i stolen för att hjälpa honom av med tröjan.

Men enligt Yrsa Holm gick vårdbiträdet in själv, tog tag i nacken och slet mannen framåt.

– Jag försökte ofta skynda mig in före honom för jag tänkte att då kanske vi kan göra det på mitt sätt.

Hennes kollega Aissa Barry jobbade med mannen när han började som vikarie.

– Jag gick till chefen och berättade vad han gör och sa att ”ni kan inte låta honom jobba kvar”.

Mannen fick då ett tillrättavisande samtal, utbildning i förflyttningsteknik och samtalsstöd på företagshälsovården. Aissa gick på mammaledighet.

När hon kom tillbaka hade mannen fått en fast anställning.

– De chefer som anställer på äldreboende, de kan ingenting. De anställer dem som inte ska vara där, säger undersköterskan Aissa Barry.

Rädda för kollegan

I oktober 2023 blir vårdbiträdet avstängd från jobbet, återigen misstänkt för att ha varit hårdhänt. Han ska bland annat ha hållit i en boendes hår vid medicinering.

Enligt kommunens utredning misstänks han också ha ”varit hårdhänt vid ett byte i sängen och ’brutit’ i boendes ben”.

Arbetsgivarens åtgärd blir en handlingsplan och samtalsstöd hos företagshälsovården.

Enligt kommunen gick det inte att bevisa något då det saknades blåmärken. Vårdtagarna var för demenssjuka för att kunna återge vad som hänt. Vårdbiträdet nekar till att ha gjort dem illa.

Många stoppas från att jobba Arbetsgivare kan stänga av en medarbetare om den misstänks ha gjort ett allvarligt fel på jobbet, för att utreda vad som hänt.



Ofta handlar det om något som är så allvarligt att, om det stämmer, kan leda till att personen sägs upp. Till exempel misshandel, narkotikabrott, stölder och våldtäkter mot gamla. KA:s granskning har visat att det här har blivit vanligare inom äldreomsorgen. Antalet medarbetare som stängts av har de senaste fem åren ökat med 79 procent. Enligt arbetsgivarna beror det på personalbrist och att chefer som rekryterar inte hinner göra ordentliga bakgrundskontroller. Läs mer

Undersköterskorna som KA träffar vittnar om att de var rädda för kollegan.

– När vi var inne på ett rum med honom så vågade man som inte alla gånger stå upp mot honom eller säga ifrån, just för att han har slagit sönder saker på jobbet, säger Yrsa Holm.

Undersköterskan Evelina Isaksson pratade med Birgitta Bäcklin när mamman fått blåmärken.

– Vi ville förklara att vi gjort allt vi kan för att den här personen ska bli bortplockad härifrån.

Ändå fortsätter personalen att skriva avvikelser och berätta för cheferna.

– Vi larmade jättemycket, men kände oss ganska maktlösa, säger Yrsa.

Ofta blev chefens förslag att de kunde ha ett så kallat ”trepartssamtal”, alltså att den som larmat skulle sitta ner och prata med vårdbiträdet och chefen.

– Och det vill man ju inte. För då kommer han veta att jag har framfört det och så kommer han bara bli ännu mer arg på mig, säger Markus Sandström.

Hörde skrik från rummet

På ledigheten var det svårt att släppa oron för de gamla. Evelina Isaksson berättar att hon många gånger lämnade jobbet med dåligt samvete.

Från rummet där 80-åriga Marianne bodde hördes ibland skrik.

– När han var själv därinne hörde man ”aj! nej släpp mig!”. Då mådde ingen av oss riktigt bra. Då visse man att det kommer vara blåmärken, säger Evelina.

Varför fick vårdbiträdet jobba kvar trots alla larm? KA har sökt de två enhetschefer som jobbade på äldreboendet under 2022 till 2024, men ingen av dem vill kommentera.

Annelie Sjöberg, biträdande verksamhetschef på Umeå kommun, vill inte intervjuas på telefon. I ett mejlsvar skriver hon att personalen inte alltid känner till alla åtgärder som görs, och det kan leda till att man upplever att inget händer när man larmar.

Men hon medger också att:

”Vi borde ha agerat snabbare och mer samlat utifrån signalerna från arbetsgruppen som helhet.”

Annelie Sjöberg har förståelse för att frågan väcks om varför mannen fick jobba kvar.

”Samtidigt behöver vi som arbetsgivare göra en samlad och rättssäker bedömning av vad som går att styrka och vilka åtgärder som är möjliga att vidta.”

Nekar till anklagelserna

Kommunens Lex Sarah-utredning kan inte slå fast att vårdbiträdet var den som orsakade Mariannes blåmärken.

Men läkarens och sjuksköterskans bedömning är att skadorna troligen uppstod den dagen hon duschades.

Det finns inga uppgifter att hon ramlat eller själv stött emot något.

KA har sökt vårdbiträdet om anklagelserna. I utredningen nekar han till att ha skadat Marianne och uppger att hon på senare tid blivit mer utåtagerande.

Undersköterskorna håller med om att Marianne i likhet med många demenssjuka kunde vara svår att hjälpa, särskilt vid duschning. Men då fick man ta det lugnt och bara göra det som gick för stunden.

Eller backa och försöka igen senare.

Lex Sarah-utredningen leder till att vårdbiträdet får sluta, mot sex månadslöner i avgångsvederlag, något SVT Västerbotten var först med att rapportera.

Det var en lättnad, säger Yrsa Holm. Men skuldkänslorna fanns där ändå.

– Man bär det ju lite på sina axlar och jag kände att det någonstans var mitt fel också, varför gjorde jag inte mer?

Kände skam

Evelina Isaksson minns känslan av skam när lokalmedia rapporterade om Marianne. Som att de alla var misstänkliggjorda.

– Det kändes som att vi gick runt med en orosklump i magen och att den här smutsfläcken den går aldrig att tvätta bort.

I dag har det gått två år sedan kollegan slutade och oron på arbetsplatsen har lagt sig.

Marianne gick bort i november förra året. Birgitta Bäcklin, som själv jobbar i äldreomsorgen som sjuksköterska, säger att det gör ont i hjärtat när hon tänker på undersköterskorna.

– Jag förstod att den bra personalen for illa. Jag är oerhört tacksam för vad de gjorde för mamma.

Här är kollegornas alla larm Januari 2022 : Vårdbiträdet anställs som vikarie.

: Vårdbiträdet anställs som vikarie. Oktober 2022 : Kollegor larmar om att vårdbiträdet hanterar de gamla hårdhänt. Han får ett tillrättavisande samtal av enhetschefen, utbildning i förflyttningsteknik och samtalsstöd om stresshantering hos företagshälsan.

: Kollegor larmar om att vårdbiträdet hanterar de gamla hårdhänt. Han får ett tillrättavisande samtal av enhetschefen, utbildning i förflyttningsteknik och samtalsstöd om stresshantering hos företagshälsan. Januari 2023 : Vårdbiträdet får en tillsvidareanställning.

: Vårdbiträdet får en tillsvidareanställning. Oktober 2023 : Mannen blir avstängd från jobbet, återigen misstänkt för att ha varit hårdhänt mot två vårdtagare. Han ska bland annat ha hållit i en boendes hår vid medicinering, och ”brutit” i en annan boendes ben vid ett byte i sängen. Samt sagt att den boende är dum i huvudet.



Arbetsgivarens åtgärd blir en handlingsplan och samtalsstöd hos företagshälsovården.

: Anhöriga vill inte ha vårdbiträdet som kontaktperson till sin mamma, då han ska ha klagat på att hon har ett dåligt bemötande mot personalen. April 2024 : Kollegorna rapporterar om flera incidenter där vårdbiträdet har:



Sovit när han suttit vak och inte märkt att vårdtagaren gått upp ur sängen.



Sagt till en vårdtagare som inte vill duscha att ”skräm i väg folk med din äckliga lukt då”.



Kryssat av signeringslista för medicin utan att ha säkerställt att vårdtagare tagit medicinen.



Skrikit ”Vad i helvete gör du” och ”Låt mig va” till en vårdtagare under en omvårdnadssituation.





Mannen nekar till alla händelser och menar att han är oskyldigt anklagad av kollegorna.

: En tisdagsmorgon upptäcker personal att 80-åriga Marianne har stora blåmärken längs båda armarna. Läkaren bedömer att de måste ha orsakats på söndagen, då vårdbiträdet duschat Marianne. Maj 2024: Vårdbiträdet stängs av från jobbet och kommunen startar en Lex Sarah-utredning om det som hänt.



Kort därefter slutar han efter en överenskommelse med arbetsgivaren. Han säger upp sig mot ett avgångsvederlag på sex månadslöner, totalt 132 000 kronor.



Källa: Kommunens Lex Sarah-utredning