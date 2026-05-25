Artikeln i korthet Flavier Mwanga utvisades från Sverige men kan kanske återvända tack vare nytt, sänkt lönekrav för vårdbiträden.

Regeringens höjning av lönekravet undantas för 27 yrken, inklusive vårdbiträden.

Facket hävdar att bättre arbetsvillkor kunde minska behovet av arbetskraftsinvandring, istället för att sänka lönegränserna. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Det har gått snart två år sedan vårdbiträdet Flavier Mwanga utvisades från Sverige och sitt arbete inom äldreomsorgen.

– Jag tjänade över 23 000 kronor i månaden, men det räckte inte för att få stanna. Fast vi klarade oss bra och min fru dessutom hade en lön.

Omöjlig lön

2023 infördes en regel om att den som vill få arbetstillstånd i Sverige måste få en månadslön som klarar lönekravet. Det har varit 80 procent av svensk medianlön, men den 1 juni höjs det till 90 procent. I rena siffror betyder det att man då måste tjäna minst 33 390 kronor.

– Det är omöjligt för mig att få en sådan hög lön som vårdbiträde, säger Flavier.

Men i förra veckan presenterade regeringen och Sverigedemokraterna 27 yrken som kommer att slippa höjning och i stället få en sänkning till 75 procent. Ett av undantagsyrkena är vårdbiträde. Det betyder att gränsen för vad man måste tjäna från och med 1 juni blir 27 825 kronor. Och det har väckt hopp hos Flavier, hans två söner och fru om att kunna återvända till Västerbotten.

– Om jag jobbar kvällar, helger eller natt kan jag tjäna tillräckligt. Så jag hoppas.

Jobb på gång

Och han har redan jobb på gång. Han har gjort intervjuer med den kommunala äldreomsorgen i Skellefteå för sommarjobb på äldreboenden och i hemtjänsten.

– Jag har en passion för att jobba med äldre. Jag jobbar som volontär med gamla här i Rwanda, men jag vill verkligen tillbaka till Sverige och ert arbetssätt, säger han.

Han har goda referenser. Bland annat från sin tidigare chef Jan Lindberg, som under sin tid som chef på äldreboendet Björkhammarsgården sett flera tillsvidareanställda utvisas på grund av att de tjänade för lite.

– Bra personal som vi behövde, säger han.

OB klarar kravet

Han menar att de som utvisats är en resurs som kan vara viktig särskilt för kommuner i norra Sverige där bristen på personal inom äldreomsorgen är större än i resten av landet.

– Det är bara att titta på hur demografin ser ut med stora pensionsavgångar och låg arbetslöshet. Det finns självklart ett behov av bra medarbetare och det här är personer som kan yrket och språket, säger Jan Lindberg.

Han är besviken på regeringen att beskedet om en sänkning av lönekravet dröjt.

– Ja, det har ställt till problem för verksamheterna, men framför allt för alla individer som oroats och utvisats.

Jan Lindberg, enhetschef Björkhammarsgården Jörn.

Facket: ville ha ventil

Att kravet inte tas bort helt utan bara sänks tror han inte har någon betydelse.

– De flesta kommer att kunna klara den nya nivån för vårdbiträden. Det räcker att man har en grundlön på kring 25 000 kronor för att nå den med ob för det antal helger och kvällar man normalt har på en tjänst, säger han och lägger till att den som har en ren nattjänst får runt 6000 kronor i ob.

På Kommunal är man kluven till beskedet om sänkt lönekrav.

– Det är bra att de som redan är här får större möjlighet att stanna. Men jag hade hoppats på en ventil för att inte straffa folk retroaktivt, säger ordförande Malin Ragnegård.

Litar inte på Sverige

Däremot är det fortfarande fackförbundets linje att arbetskraftsinvandring från länder utanför EU inte skulle behövas i samma utsträckning om regeringen såg till att arbetsvillkoren förbättrades och lönerna höjs.

– Man tillåter att villkoren och arbetsmiljön är så pass dåliga att vi toppar sjukskrivningstalen på hela arbetsmarknaden. Det här är en ganska slapp lösning på ett problem som kräver helt andra strukturella åtgärder, säger hon.

– Joshua och Joel längtar efter sina klaskompisar i Jörn, säger Flavier Mwanga som hoppas kunna återvända till arbetet i Sverige när lönekravet sänks för vårdbiträden

I Rwanda har Flavier konstant kontroll på mejlen för att inte missa besked om jobb från Skellefteå. Men även om chanserna att kunna återvända till Sverige nu ökat kommer han inte att ta med sig familjen direkt.

– Min fru litar inte på Sverige längre så jag åker först utan henne och barnen i så fall. Sedan får vi se, jag hoppas att de ska kunna komma efter. Barnen längtar tillbaka till skolan och sina klasskompisar i Jörn.