Artikeln i korthet Medlemsavgiften är fortsatt en het fråga för medlemmarna i Elektrikerförbundet.

Som vanligt finns många motioner till kongressen om en sänkning av avgiften.

Förbundsstyrelsen föreslår ett tak och återbäring för de som betalar över taket.

En tidigare utredning visade att de enda som tjänar på ett avgiftstak är de med hög inkomst

Återigen är medlemsavgiften på agendan. Till årets kongress finns ett flertal motioner om att på olika sätt sänka avgiften.

Förbundsstyrelsen har nu ett förslag om ett tak på avgiften tillsammans med en återbäringsmodell, där de medlemmar som betalar över taket ska få en återbetalning.

– Förbundsstyrelsen har brottats med frågan. Det är liksom inte enkelt. Samtidigt har vi ett tryck från ganska stora delar av organisationen att vi ska göra någonting, säger vice ordförande Per-Ola Nilsson.

Återbäringssystem

Elektrikerförbundet har ett avtal med arbetsgivarna om att de drar procentavgift på de anställdas lön och vidarebefordrar det till facket.

Det här sättet att få in medlemsavgifter är något som förbundet vill värna. Men det gör det samtidigt svårt att sätta ett tak direkt på avgiften.

Därför är förslaget ett återbäringssystem.

Men vid vilken summa taket ska läggas, och hur återbäringen ska utformas föreslår förbundsstyrelsen att de ska återkomma med ett förslag om till det centrala representantskapet, CR, 2027, för att systemet sedan ska införas första januari 2028.

”De enda som får tillbaka något”

Tidigare har en utredning gjorts om förändring av medlemsavgiften, den kom fram till att de enda som skulle vinna på ett tak, eller lägre avgift, är de som tjänar väldigt mycket. Hur har ni tänkt kring det?

– Det här är en av frågorna som har varit tuffa att diskutera i förbundsstyrelsen. För den kanske inte känns helt rätt. De som inte passerar taket, de kommer att ligga kvar på den avgiften de har. Och det innebär också att de som har de högsta inkomsterna kommer att vara de enda som får tillbaka något.

Har du någon tanke om varför den här frågan kommer upp hela tiden?

– Det har jag. Det är ingen hemlighet att våra avgifter är ganska höga i kronor räknat när man jämför med övriga LO-förbund. Där ligger vi i det övre skiktet. Men den som jämför med disponibel inkomst ser att vi ligger i mittenskiktet.

Vad skulle en sänkning av medlemsavgiften innebära för förbundet?

– Oavsett vilka beslut vi tar så innebär det konsekvenser. Tar vi beslut att inte förändra avgiften, då får det en konsekvens att de som vill förändra blir besvikna. Och skulle vi ta beslut att sänka avgiften, då får vi en konsekvens som innebär att vi måste skruva ner kostnader någonstans.

– Men den återkommande utmaningen är att hade vi varit fler medlemmar så hade vi varit fler som delade på bördan. Det skulle göra det enklare att förändra avgiften.

– Till syvende och sist är det medlemmarna som beslutar och sen får vi bygga verksamheten utifrån det.

Utredning av medlemsavgiften 2023 Så sent som för tre år sedan, vid CR 2023, behandlades frågan om medlemsavgiften grundligt, då hade en rapport med tre olika alternativ tagits fram. Det första var ett fast avgiftssystem med olika nivåer, det andra ett system som baseras på månadslön, med ett tak för högsta avgift och det tredje att behålla det gällande systemet. Efter lång debatt vann det tredje alternativet; att behålla det gällande systemet. Det som då fastslogs var att de medlemmar som skulle vinna på att införa ett tak för avgiften var de som tjänar väldigt mycket. Läs mer