När den danska poeten Frederik Lind Køppen för två veckor sedan medverkade i programmet ”Deadline” i dansk public service bar han en t-shirt med symboler kopplade till Četnikrörelsen.

Hans medverkan väckte starka reaktioner bland allmänheten, särskilt på sociala medier.

Srpski Četnički Pokret, den serbiska četnikrörelsen, var fascister som mestadels slogs mot antifascister under andra världskriget och även återuppstod under krigen i det forna Jugoslavien på 90-talet.

Ultranationalistiska förband som mördade, skar människors halsar, våldtog och fördrev bosniaker och kroater.

Efteråt uppgav Lind Køppen att han inte hade någon avsikt att sända ett politiskt budskap och uttryckte ånger över, som han beskrev det, missförståndet och de kraftiga reaktioner t-shirten hade orsakat.

Kände inte till betydelsen bakom motivet

Lind Køppen berättade att han inte kände till betydelsen bakom motivet. För honom handlade det bara om en snygg t-shirt med kyrillisk skrift på.

Poeten tillade att han inte har någon koppling till Serbien, förutom ett personligt intresse för regionen.

Han tillade: ”Jag vet inte särskilt mycket om den här grupperingen. Det enda jag hade förstått var att de hade kämpat för serbisk självständighet under osmanerna innan Osmanska riket föll.”

Ursäkten klingar dock lite fel. På Lind Køppens Instagram publicerades tidigare ett foto där han poserar framför en vägg med den kyrilliska texten ”Kosovo är Serbien” och gör en gest med tre höjda fingrar, ytterligare en symbol för den serbiska nationalismen.

Han har hunnit inaktivera sin profil men bilden har spridits på sociala medier.

Frederik Lind Køppen s tröja blev en stor nationell nyhet i Danmark.

Simpelt edgelordande från ”högerpoet”?

Så, vad handlar detta om? Är hela kontroversen bara en simpelt edgelordande från en ”högerpoet” som skriker ut dålig poesi om “blodsband” och “blodsoffer”?

Är reagerande bosnier och kosovarer enkla snöflingor som till varje pris vill censurera det fria ordet genom att kasta ljus på sitt eget lidande om och om igen?

Är det här ett lite danskt-kryddigt samtal om huruvida yttrandefrihet bör begränsas?

Jag fastnar framför allt för poetens undflyende svar där okunskap blandas med en fascination för grupperingens kamp för serbisk självständighet under ottomanernas ockupation.

Däri ligger för mig en nyckel för att förstå hur vissa nationalistiska narrativ letat sig fram i den transnationella proto-fascistiska retoriken online.

Mladić äntrade Srebrenica

När den folkmordsdömde serbiske generalen Ratko Mladić äntrade staden Srebrenica i juli 1995 sade han att ”befrielsen av Srebrenica” var en hämnd för hur ottomanerna slaktat serber under ett uppror 1804.

I den nationalistiska revisionismen har muslimer på Balkan jämställts med de turkiska kolonisatörerna som behövde rensas ut ur den kollektiva kroppen.

Den bosnienserbiske krigsledaren Radovan Karadžić, dömd för bland annat folkmord, har konsekvent, under och efter Bosnienkriget argumenterat att serberna skyddade det kristna Europa från islamistisk invasion.

Den löjliga retoriken, då Bosnienkriget var allt annat än ett religiöst krig, verkar ha satt sig i extremt rasistiska kretsar som sedan mitten på 00-talet återanvänt serbiskt-nationalistisk symbolik för att propagera för raskrig och terrordåd.

Kärnan i projektet är vad den samtida västerländska extremhögern talar om som ”Great Replacement”-teorin, myntad av den franske författaren Renaud Camus 2010.

Idén går ut på att muslimer bedriver ett demografiskt krig mot vita kristna européer genom att föröka sig. Fortsätter det så kommer de ersätta den vita europeiska civilisationen.

Att försvara den västerländska civilisationen kräver därför en konfrontation med ”inkräktarna”.

Som den kanadensiska reaktionära författaren Mark Steyn uttryckte det i sin bästsäljare ”America Alone” 2006, kan man i demokratiska samhällen inte begränsa demografiska förändringar på något annat sätt än med inbördeskrig.

Kan man inte bli fler än fienden, menar Steyn, bör man se till att med våld avliva dem.

Han påstod att serber hade förstått det, på samma sätt som européer kommer göra.

Folkmord grundpelare för extremhögern

I dag är folkmordet i Bosnien en retorisk och konceptuell grundpelare för den västerländska extremhögern, ett exempel på de typer av regimer och politiska projekt de omfamnar och strävar efter att återskapa.

Anders Behring Breivik nämnde Jugoslavienkrigen nästan 1 000 gånger i sitt osammanhängande manifest och har uttryckt beundran för Radovan Karadžić. Han var en av de personer som norrmannen helst skulle vilja ha träffat.

”På grund av ansträngningarna att befria Serbien från islam kommer han alltid att betraktas och ihågkommas som en vördad korsfararkrigare och en europeisk krigshjälte”, skrev han.

Eric Frein, som låg bakom attacken mot Pennsylvania State Police 2014, klädde sig ofta i serbnationalistiska uniformer. Brenton Tarrant, som dömdes till livstids fängelse för moskéattackerna i Christchurch 2019, täckte sina gevär och sin ammunition med namn på serbiska och montenegrinska kungar, furstar och hejdukar som fram till 1800-talet hade gjort uppror mot ottomanerna.

På väg för att begå morden spelade han också en serbnationalistisk sång som hyllade Radovan Karadžić.

Samma sång ligger till grund för ett populärt högerextremt meme kallat ”remove kebab” eller ”Serbia Strong”, som uppmanar till ”avlägsnande” av muslimer. I sitt manifest beskriver Tarrant sig själv som en ”kebab removalist”.

Anammat serbisk ultranationalism

Den västerländska extremhögern har alltså anammat serbisk ultranationalism eftersom Jugoslavienkrigen i deras kollektiva föreställningsvärld utgjorde det första skottet i en civilisationskonflikt mellan det vita kristna väst och det islamistiska öst.

För Tarrant och Breivik förstod Mladić, Karadžić och deras anhängare hotet från Islam och ansåg också att folkmord var det enda lämpliga sättet att hantera det på.

Tillbaka till Danmark. Jag är varken lämpad eller ens intresserad av att utröna orsaker till Lind Køppens klädval. Hans motiv är sekundära.

Men den grova symboliken på t-shirten är inte längre en obskyr angelägenhet för några före detta flyktingar som råkar kunna kyrilliska.

I en transnationell semiotisk värld är de orienteringsmarkörer och hundvisslor som allt snabbare letat sig fram från underjordiska internetkloaker till mainstreamprogram.