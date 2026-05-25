En dryg vecka innan de nya reglerna för arbetskraftsinvandring skulle träda i kraft kallade regeringen till pressträff.

27 yrken eller yrkeskategorier kommer att undantas från de skärpta kraven. Om detta finns det mycket att säga.

Till exempel att anställda i samhällsviktiga bristyrken som undersköterska eller barnskötare har så dåligt betalt att om de varit födda någon annanstans hade de kastats ur landet med de regler regeringens tidigare föreslagit.

Det är värt en diskussion i sig.

Men också att regeringens agerande är höjden av arrogans. Vi pratar om förändringar som fullständigt skriver om livsförutsättningarna för människor.

Och som i grunden påverkar viktiga verksamheters möjlighet att fungera. Då kan man inte kasta in nya regler från sidan med en dryg veckas varsel.

Politisk uppgörelse mot bättre vetande

Skärpningen av lönekraven för arbetskraftsinvandrare blir ännu en fråga där en politisk uppgörelse mot bättre vetande har fått rulla på mot att bli lagstiftning.

Och där regeringen när konsekvenserna av den egna politiken blir uppenbara får kalla fötter.

– Sverige ska ha en arbetskraftsinvandring som är bra för vårt land, sa migrationsminister Johan Forssell till pressen.

Kom han på det en vecka innan de nya reglerna skulle börja gälla?

Det är inte så här ett modernt rättssamhälle borde styras.

Med det sagt, missbruket av utländsk arbetskraft är ett jätteproblem på den svenska arbetsmarknaden.

Och systemet med arbetstillstånd är en del av problemet.

Lättare att rekrytera arbetskraft

2008 bestämde Reinfeldts regering att det skulle bli lättare att rekrytera arbetskraft från länder utanför EU och EES. Och inte bara lite lättare.

Den traditionella prövningen av om det handlade om ett bristyrke togs bort. Arbetsgivaren ord fick räcka.

Vi var många som varnade för konsekvenserna. Alla som tänker en smula inser att arbetstagare vars rätt att stanna i landet hänger på en arbetsgivare inser hur utsatt situationen är.

Rapporterna om fusk, fiffel och orimliga arbetsvillkor har mycket riktigt blivit många genom åren.

Konkurrensen i hela branscher har snedvridits när den som vill hålla sig till svenska villkor inte har en chans.

Den ena åtgärden efter den andra har visat sig verkningslös mot de som utnyttjar människors utsatthet.

Det höjda lönegolvet är bara den sista.

Dessutom väljer nu regeringen att till exempel undanta skogsarbetare, plantörer och jordbruksarbetare. Alla branscher där vi vet att det förekommer stora problem.

Finns redan saker att göra

Vill man skapa lite ordning och redan finns det saker att göra.

Till exempel att återinföra en arbetsmarknadsprövning där det är parterna och inte regeringen som avgör om det råder brist i ett yrke eller inte.

Och där det är fack och arbetsgivare, inte ministrar, som avgör vad som är en skälig lön.

Men inte ens det skulle sätta stopp för den kriminalitet som ätit sig in i arbetslivet. Det finns nämligen en grundläggande obalans.

När fusk och fiffel med utländsk arbetskraft avslöjas är det nästan alltid arbetstagarna som drabbas av konsekvenserna. De tvingas resa hem, ofta utan att ha fått betalt.

Och hemma väntar fordringsägare som vill ha tillbaka pengar som lånats ut med det svenska arbetstillståndet som säkerhet.

Arbetsgivare går nästan alltid fria

Arbetsgivarna går däremot nästan alltid mer eller mindre fria. Och kan ofta fortsätta sin verksamhet.

Systemet straffar brottsoffren men låter brottslingarna hållas. Inte underligt om det är svårt att få människor att kräva sin rätt.

Ett omtag i frågan om hur vi ska få bukt med utnyttjandet av utsatta människor på svenska arbetsplatser kräver ett annat fokus.

Det måste i mycket högre grad vara arbetsgivaren som ställs till ansvar när arbetskraftsinvandrare missbrukas.

Här finns också det enda som tyder på att någon i regeringskansliet anar vad det handlar om.

Migrationsverket ska nämligen få lite större möjligheter att kontrollera arbetsgivare mot misstanke- och belastningsregister.

En ljuspunkt, men en väldigt liten.