Kritik mot att elektriker inte undantas från lönekravet

Det är i ett pressmeddelande från arbetsgivarorganisationen som dess näringspolitiske chef, Andreas Åström, riktar kritik mot regeringens val att inte undanta elektriker från lönekravet.

Detta då han menar att Sveriges behov av elektriker är långsiktigt stort.

– Att regeringen försvårar möjligheterna för arbetskraftsinvandring riskerar att skapa stora problem för samhällsbygget Sverige. Risken är uppenbar att detta försenar elektrifieringen och energieffektiviseringen, säger Andreas Åström i pressmeddelandet.

En yrkeskategori som däremot undantas är distributionselektriker. I dag finns det omkring 2 100 distributionselektriker inom installationsbranschen i Sverige.

Yrkena som undantas

För att få arbetskraftsinvandra till Sverige från land utanför EU kommer en lön motsvarande 90 procent av svensk medianlön att krävas, från den 1 juni.



Följande yrken undantas från det höjda lönekravet, för dem gäller i stället 75 procent:

▪ ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik

▪ laboratorieingenjörer

▪ drifttekniker, it

▪ supporttekniker, it

▪ systemadministratörer

▪ nätverks- och systemtekniker m.fl.

▪ undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende

▪ undersköterskor, habilitering

▪ undersköterskor, vård- och specialavdelning

▪ undersköterskor, mottagning

▪ uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur

▪ övriga djuruppfödare och djurskötare

▪ växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

▪ skogsarbetare

▪ svetsare och gasskärare

▪ stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare

▪ underhållsmekaniker och maskinreparatörer

▪ distributionselektriker

▪ slaktare och styckare, m.fl.

▪ maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri

▪ övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m.

▪ övriga drifttekniker och processövervakare

▪ förare av jordbruks- och skogsmaskiner

▪ bärplockare (odlade bär) och plantörer m.fl.

▪ barnsköterskor (inom sjukvård)

▪ ambulanssjukvårdare

▪ vårdbiträden

Särskilda undantag för vissa grupper:

▪ Anställda hos startupbolag inom tech eller life science

▪ Vissa legitimationsyrken: personer som har avlagt examen

motsvarande apotekarexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen

och tandläkarexamen

▪ Nyutexaminerade studenter m.fl.

▪ Massflyktingar från Ukraina



Två yrken utesluts helt från möjligheten till arbetstillstånd, oavsett lönenivå:

▪ personliga assistenter

▪ bärplockare i skog Läs mer