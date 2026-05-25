Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik

Kritik mot att elektriker inte undantas från lönekravet

Regeringen undantar 27 yrken från lönekravet på dryga 33 000 kronor för arbetskraftsinvandrare. Elektriker ingår inte i dessa yrken. Något som ”riskerar att skapa stora problem”, enligt Installatörsföretagen.

En person klädd i marinblå kostym och vit skjorta står mot en vit bakgrund.

Andreas Åström, näringspolitisk chef för Installatörsföretagen Foto: Installatörsföretagen

Det är i ett pressmeddelande från arbetsgivarorganisationen som dess näringspolitiske chef, Andreas Åström, riktar kritik mot regeringens val att inte undanta elektriker från lönekravet.

Detta då han menar att Sveriges behov av elektriker är långsiktigt stort.

– Att regeringen försvårar möjligheterna för arbetskraftsinvandring riskerar att skapa stora problem för samhällsbygget Sverige. Risken är uppenbar att detta försenar elektrifieringen och energieffektiviseringen, säger Andreas Åström i pressmeddelandet.

En yrkeskategori som däremot undantas är distributionselektriker. I dag finns det omkring 2 100 distributionselektriker inom installationsbranschen i Sverige.