”Kan inte stänga människor ute” – het debatt om medlemmars makt

Artikeln i korthet Förbundsstyrelsen i Fastighets föreslog ändringar som skulle hindra medlemmar utan klubb eller arbetsplatsombud från att väljas till fackliga uppdrag.

Ändringsförslaget orsakade oro då det skulle försvaga inflytandet för tusentals medlemmar.

Förslaget mötte dock starkt motstånd och drogs tillbaka; medlemmar utan klubb eller arbetsplatsombud kan fortfarande bli kongressombud och delta i avtalsråd.

Idag kan alla medlemmar väljas till fackliga uppdrag i Fastighets. Men inför kongressen hade förbundsstyrelsen lagt förslag om att ändra på det.

Stadgar är regler som styr hur en förening ska fungera. Enligt det nya förslaget på stadgar skulle bara medlemmar som omfattas av en fackklubb eller som har ett arbetsplatsombud kunna väljas till fackliga uppdrag utanför sin arbetsplats.

Det ledde till en het debatt som fick förbundsstyrelsen att backa.

Svårt att starta klubb när man ofta byter arbetsgivare

Många kongressombud uttryckte oro över att medlemmar på mindre arbetsplatser, som inte vågar eller orkar ta på sig förtroendeuppdrag, skulle ställas utanför demokratin i förbundet.

Städaren Eva Österberg berättade från talarstolen att när hon för många år sedan gick med i facket som ensamstående mamma hade hon inte möjlighet att ta på sig ett fackligt uppdrag.

Men ändå kunde hon påverka genom att delta på exempelvis kongresser.

Hon lyfte även att städare ofta byter arbetsgivare, och att de därför ofta saknar en fackklubb.

– Vi lever i en värld där outsourcing och upphandling är vardag. Där vi ständigt byter arbetsgivare, där vi i bästa fall får en ny t-shirt och en ny skylt på bröstet, i värsta fall står utan arbete. Vad är medlemsnyttan med att ge medlemmar utan klubb mindre inflytande? sade Eva Österberg.



Tusentals medlemmar skulle förlora inflytande

Även fastighetsskötaren John Thorelli gick upp i talarstolen och försvarade alla medlemmars rätt att bli kongressombud och att vara delaktiga i förbundets olika forum.

– Vi som är här på kongressen är de som inte är rädda. Men vi har tusentals arbetsplatser där vi helt saknar förtroendevalda. Många vågar inte ta på sig förtroendeuppdrag, sade John Thorelli.

– Att inte ge dessa medlemmar inflytande är att stänga dörren för dem att ta steget in i den fackliga verksamheten.

Vill ”tvinga fram” organisering på arbetsplatserna

Förbundsstyrelsen ville med ändringarna tvinga fram en lokal organisering på arbetsplatserna.

Den medlem som vill påverka förbundet skulle, med de nya stadgarna, behöva utse ett arbetsplatsombud eller bilda klubb.

På så sätt hoppades förbundsstyrelsen att antalet arbetsplatsombud och klubbar skulle bli fler.

– Jag reagerade på att John sa att vi skulle stänga dörren till medlemmarna – vi ser det precis tvärt om. Vi vill sätta press på oss som organisation att få fler arbetsplatsombud, att storsatsa på den lokala fackliga organiseringen, sa Martin Fröjd, ansvarig för organisering på förbundskontoret.

Martin Fröjd, ombudsman Fastighets.

Medlemmar får ha kvar inflytande

De nya stadgarna gick till sist igenom – men med alla ändringar som kongressombuden krävde.

Resultatet blir att medlemmar utan klubb eller arbetsplatsombud får fortsätta att exempelvis väljas till kongressombud och sitta i avtalsråden.

Ett år längre mellan kongresserna

De nya stadgarna ändras så kongressperioden blir fem år istället för fyra år som idag. Det innebär till exempel att den nya ledningen är vald för fem år.

De flesta fackförbund har kongress vart tredje eller vart fjärde år. GS-facket har kongress vart femte år. Där finns i år en motion om att ändra till fyra år för att förbättra demokratin.