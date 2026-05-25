Artikeln i korthet Det fackliga engagemanget på Salico i Helsingborg har ökat efter Livs region syds insatser för att stärka arbetsplatser som saknar fackklubb.

Antalet skyddsombud på Salico har fördubblats på kort tid, och med stöd av regionen har man fått till en bra struktur för skyddsombudsarbetet.

Även antalet medlemmar i facket har vuxit kraftigt på Salico. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

På kort tid har det fackliga engagemanget på frukt- och grönsaksföretaget Salico i Helsingborg vuxit rejält.

Det är ingen slump. Magdalena Åkerman och Peter Pålsson, regionalt förtroendevalda i Livs region syd, har under de senaste åren jobbat med att stärka det fackliga arbetet på arbetsplatser utan arbetsplatsklubb.

På Salico har det gett resultat.

– Jag och Peter är här en gång i månaden och träffar skyddsombuden och stöttar i det arbetet, säger Magdalena Åkerman.

Många nya skyddsombud

När Mål och Medel är på besök på Salico har det blivit dags för just ett sådant möte. Numera finns åtta skyddsombud här. Så har det inte alltid sett ut.

– När jag och Peter kom in här i mitten av 2024 fanns kanske fyra skyddsombud, men vi såg att det var fler som hade ett intresse för det. Då började vi arbeta med att få i gång en skyddsorganisation.

I praktiken har det handlat om att aktivera skyddsombuden, se till att de arbetar strukturerat och – inte minst – att de kommer iväg på utbildningar.

– Det är inte så lätt när man blir skyddsombud, man kastas in i rollen. Du kan vara intresserad och förstå att det handlar om arbetsmiljö, men det finns mycket mer bakom uppdraget. Men viljan har alltid funnits här och det har lett fram till att det har blivit som det har blivit, säger Magdalena Åkerman.

Livs stöttar arbetsplatser som saknar klubb. På Salico i Helsingborg har man lyckats och berättar om nycklarna till det fackliga engagemanget.

Petra Hultgren, huvudskyddsombud, tycker att skyddsombudsarbetet fungerar bättre nu än tidigare.

– Vi har haft skyddsombud här tidigare, jag var ett av dem, men då var det lite förvirrat. Det var inte så konkret vad man hade för uppgifter och vad man skulle göra, säger hon.

Nu är situationen annorlunda.

”Vi vill åt samma håll”

Nyligen genomförde skyddsombuden en utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ihop med arbetsgivaren.

– Det var jättebra att vi gjorde utbildningen tillsammans, skyddsombuden och cheferna. Det var jätteviktigt, säger Jama Ahmed, skyddsombud.

– Företaget är också mer samarbetsvilliga i dag än vad de var innan. De inser att det behövs skyddsombud och att vi är här för arbetsmiljön – inte för att ställa till trubbel. Vi är här för allas skull, både för dem på golvet och för cheferna. Vi vill åt samma håll, säger Petra Hultgren.

Vilken är den största vinsten med att ni fått till en skyddsorganisation med ett gäng skyddsombud?

– Att arbetsmiljön blir bättre och att vi kan hjälpa våra kollegor. De ska vara hela när de kommer till jobbet och när de går hem. Ingen ska riskera att bli skadad och man ska kunna jobba säkert. Då är det viktigt att man satsar på arbetsmiljöfrågor, säger Jama Ahmed.

En annan vinst med att skyddsombuden är fler och mer trygga i sina roller är att det blivit enklare att plocka upp tankar och synpunkter från golvet.

– Det jag har märkt som nytt skyddsombud är att det är många som kommer med frågor till oss och tar upp saker som de kanske inte vågar ta upp framför chefen, säger Filip Zivic Och det finns exempel på förbättringar som skyddsombuden varit direkt delaktiga i att driva igenom, bland annat ett mer strukturerat arbete kring truckutbildningar samt ett nytt automatiserat system för att hämta ur arbetskläder.

Facket växer

I takt med att skyddsorganisationen vuxit har också antalet medlemmar i facket ökat – från ett 70-tal för ett par år sedan till över 130 i dag.

Magdalena Åkerman tror att en viktig faktor för framgången på Salico handlar om att bygga förtroende.

– Nyckeln är att skapa trovärdighet och kontinuitet – att vi kommer hit återkommande. Det tog ett tag innan den här gruppen att öppnade sig för mig och Peter. Men de lärde känna oss och såg att vi ville deras bästa. Då blev det mer öppna diskussioner och då tror jag det blir framgångsrikt.

Jama Ahmed och Avni Krasnici är två av totalt åtta skyddsombud på Salico.

Peter Pålsson fyller i:

– Och det handlar inte bara om att vi är här en gång i månaden. Om det skulle uppstå något mellan de här mötena så är det bara att ringa. Det blir en trygghet att man vågar göra det, säger han.

Men även om det fackliga engagemanget är på uppgång finns just nu inga planer på att bilda en arbetsplatsklubb på Salico.

– Vi känner oss inte redo än, kanske om några år. Men vi är tacksamma för att Magda och Peter är här och guidar oss, säger Sanida Agovic.

Det gör Salico Salico producerar färdigskuren sallad, frukt, grönsaker och färdiga matsallader till bland annat butiker och restauranger på den skandinaviska marknaden.

Företaget är en del av Greenfood-koncernen, som har verksamhet i flera länder utöver Sverige. Ett av Greenfoods mest kända varumärken är Picadeli salladsbarer.

Salico har cirka 300 anställda. Verksamheten håller till i Greenfoods jätteanläggning (44 000 kvm) i Helsingborg som invigdes 2023.