Flera livsmedelsyrken slipper lönekrav för arbetskraftsinvandring
Slaktare, styckare, växtodlare och maskinoperatörer inom livsmedelsindustri är några av de yrken som får undantag från det nya högre lönekravet vid arbetskraftsinvandring.
– Det här kan vara bra på kort sikt för de branscher som har verkliga kompetensbrister, säger Livs förbundsordförande Natasa Stojkovic.
Den 1 juni höjs lönekravet vid arbetskraftsinvandring. Det innebär att arbetskraftsinvandrare måste tjäna 90 procent av medianlönen i Sverige, motsvarande 33 390 kronor, för att få arbetstillstånd här.
Men i slutet på förra veckan meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att 27 yrken där det råder brist på arbetskraft ska undantas från det höjda lönekravet.
Bland dessa yrken finns exempelvis undersköterskor, vissa ingenjörer och it-tekniker.
Livsmedelsyrken får undantag
Men även en rad yrken kopplade till livsmedelsproduktion finns med på undantagslistan, bland annat slaktare och styckare, maskinoperatörer inom livsmedelsindustri, växtodlare och djuruppfödare och förare av jordbruksmaskiner.
För yrkena som får undantag från lönekravet gäller i stället att de ska tjäna 75 procent av medianlönen, vilket motsvarar 27 825 kronor.
– Det här kan vara bra på kort sikt för de branscher som har verkliga kompetensbrister, och vi välkomnar att man ser de faktiska behoven inom livsmedelsindustrin, säger Livs förbundsordförande Natasa Stojkovic i en skriftlig kommentar till Mål och Medel.
”Kollektivavtal ska vara utgångspunkt”
Men även om undantag löser situationen här och nu, menar Natasa Stojkovic att hon hellre sett ett mer träffsäkert system för arbetskraftsinvandringen, med fokus på att skapa en långsiktigt fungerande arbetsmarknad.
– För Livs handlar det om att det ska finnas möjlighet till arbetskraftsinvandring inom verkliga bristyrken, med tydliga villkor. Kollektivavtal ska vara en självklar utgångspunkt och seriösa arbetsgivare ska gynnas.
Kritik mot regeringen
Arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare är positiv till att de flesta av lantbruksyrkena undantas från det höjda lönekravet.
Samtidigt ser Gröna arbetsgivare med oro på riktningen i regeringens politik.
– Tidöpartierna sätter sig själva i förarsätet för lönebildningen i Sverige. I vårt land är det arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare, som förhandlar fram löner i kollektivavtal. När politiker fastställer lönegolv för enskilda yrken urholkas den svenska modellen, säger Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare, i ett pressmeddelande.
Bärplockare utesluts
En annan nyhet är att bärplockare i skog helt utesluts från möjligheten till arbetstillstånd.
Men i praktiken innebär det inget formellt stopp för utländska bärplockare i de svenska skogarna.
– De flesta som arbetar med bärplockning ansöker om tillstånd för säsongsarbete och då berörs man inte av exkluderingen, säger Hanna Geurtsen, biträdande uppdragsledare på Migrationsverket, i ett pressmeddelande.
Hittills i år har det kommit in cirka 500 ansökningar om tillstånd för bärplockare. Samtliga har ansökt enligt EU:s säsongsanställningsdirektiv.
Handläggning pågår och inga beslut har ännu fattats, uppger Migrationsverket.