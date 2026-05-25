Bärplockare exkluderas från arbetstillstånd, men påverkas inte om de söker säsongsarbete enligt EU:s direktiv.

Den 1 juni höjs lönekravet vid arbetskraftsinvandring. Det innebär att arbetskraftsinvandrare måste tjäna 90 procent av medianlönen i Sverige, motsvarande 33 390 kronor, för att få arbetstillstånd här.

Men i slutet på förra veckan meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att 27 yrken där det råder brist på arbetskraft ska undantas från det höjda lönekravet.

Bland dessa yrken finns exempelvis undersköterskor, vissa ingenjörer och it-tekniker.

Livsmedelsyrken får undantag

Men även en rad yrken kopplade till livsmedelsproduktion finns med på undantagslistan, bland annat slaktare och styckare, maskinoperatörer inom livsmedelsindustri, växtodlare och djuruppfödare och förare av jordbruksmaskiner.

För yrkena som får undantag från lönekravet gäller i stället att de ska tjäna 75 procent av medianlönen, vilket motsvarar 27 825 kronor.

– Det här kan vara bra på kort sikt för de branscher som har verkliga kompetensbrister, och vi välkomnar att man ser de faktiska behoven inom livsmedelsindustrin, säger Livs förbundsordförande Natasa Stojkovic i en skriftlig kommentar till Mål och Medel.

”Kollektivavtal ska vara utgångspunkt”

Men även om undantag löser situationen här och nu, menar Natasa Stojkovic att hon hellre sett ett mer träffsäkert system för arbetskraftsinvandringen, med fokus på att skapa en långsiktigt fungerande arbetsmarknad.

– För Livs handlar det om att det ska finnas möjlighet till arbetskraftsinvandring inom verkliga bristyrken, med tydliga villkor. Kollektivavtal ska vara en självklar utgångspunkt och seriösa arbetsgivare ska gynnas.

Kritik mot regeringen

Arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare är positiv till att de flesta av lantbruksyrkena undantas från det höjda lönekravet.

Samtidigt ser Gröna arbetsgivare med oro på riktningen i regeringens politik.

– Tidöpartierna sätter sig själva i förarsätet för lönebildningen i Sverige. I vårt land är det arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare, som förhandlar fram löner i kollektivavtal. När politiker fastställer lönegolv för enskilda yrken urholkas den svenska modellen, säger Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare, i ett pressmeddelande.

Yrken som undantas För att få arbetskraftsinvandra till Sverige från land utanför EU kommer en lön motsvarande 90 procent av svensk medianlön att krävas, från den 1 juni. Följande yrken undantas från det höjda lönekravet, för dem gäller i stället 75 procent: ▪ ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik ▪ laboratorieingenjörer ▪ drifttekniker, it ▪ supporttekniker, it ▪ systemadministratörer ▪ nätverks- och systemtekniker m.fl. ▪ undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende ▪ undersköterskor, habilitering ▪ undersköterskor, vård- och specialavdelning ▪ undersköterskor, mottagning ▪ uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur ▪ övriga djuruppfödare och djurskötare ▪ växtodlare och djuruppfödare, blandad drift ▪ skogsarbetare ▪ svetsare och gasskärare ▪ stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare ▪ underhållsmekaniker och maskinreparatörer ▪ distributionselektriker ▪ slaktare och styckare, m.fl. ▪ maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri ▪ övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m. ▪ övriga drifttekniker och processövervakare ▪ förare av jordbruks- och skogsmaskiner ▪ bärplockare (odlade bär) och plantörer m.fl. ▪ barnsköterskor (inom sjukvård) ▪ ambulanssjukvårdare ▪ vårdbiträden Särskilda undantag för vissa grupper: ▪ Anställda hos startupbolag inom tech eller life science ▪ Vissa legitimationsyrken: personer som har avlagt examen motsvarande apotekarexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen och tandläkarexamen ▪ Nyutexaminerade studenter m.fl. ▪ Massflyktingar från Ukraina Två yrken utesluts helt från möjligheten till arbetstillstånd, oavsett lönenivå: ▪ personliga assistenter ▪ bärplockare i skog Läs mer

Bärplockare utesluts

En annan nyhet är att bärplockare i skog helt utesluts från möjligheten till arbetstillstånd.

Men i praktiken innebär det inget formellt stopp för utländska bärplockare i de svenska skogarna.

– De flesta som arbetar med bärplockning ansöker om tillstånd för säsongsarbete och då berörs man inte av exkluderingen, säger Hanna Geurtsen, biträdande uppdragsledare på Migrationsverket, i ett pressmeddelande.

Hittills i år har det kommit in cirka 500 ansökningar om tillstånd för bärplockare. Samtliga har ansökt enligt EU:s säsongsanställningsdirektiv.

Handläggning pågår och inga beslut har ännu fattats, uppger Migrationsverket.