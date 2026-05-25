I fredags berättade Moderaterna att de lanserar en ny kampanj som ska förklara för svenska folket vad valet i höst handlar om: satsningar på äldreomsorg eller höjt bistånd.

– Svenska pensionärer som jobbat hårt hela livet ska veta att Moderaterna står på deras sida. Vi prioriterar svensk äldreomsorg framför bistånd till andra länder, säger Moderaternas valledare Martin Borgs i ett pressmeddelande.

Vid sidan av att hela konflikten är konstruerad och förljugen så är den moraliskt bankrutt.

Stort ebolautbrott

För samtidigt som Moderaterna försöker vinna valet på att ställa satsningar på svenska pensionärer mot höjt bistånd så härjar ebola i Kongo-Kinshasa.

Det saknas både vaccin och behandling mot just det här viruset, och Världshälsoorganisationen WHO har klassat utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa.

Smittspridningen har dessutom förvärrats av att en rad västländer, inte minst USA, dragit ner på sitt bistånd.

– Det har inte funnits någon finansiering av övervakningssystem, vilket fanns tidigare, säger Heather Kerr, landchef för biståndsorganisationen IRC i Kongo-Kinshasa, till SVT.

Och Sverige har gjort sitt för att avveckla de system som ska upptäcka och stoppa sjukdomsutbrott innan de riskerar att bli pandemier.

Sverige sänker biståndet

När vaccinalliansen Gavi i juni 2025 höll sin givarkonferens för perioden 2026–2030 valde biståndsminister Benjamin Dousa att inte åka.

Samma år drog USA tillbaka hela sitt stöd till Gavi, som finansierar global vaccinberedskap, avstod Sverige från att ställa ut något nytt flerårigt ekonomiskt löfte.

Sedan 2021 har det svenska hälsobiståndet minskat med 1,5 miljarder kronor. Stödet till Globala fonden för bekämpning av hiv, tuberkulos och malaria har inte fått de pengar Sverige lovat.

Dagens Nyheter har granskat följderna av Sveriges nya försiktighetsprincip.

Kärnstödet till UNAIDS har helt fasats ut. Stödet till WHO har skurits ner och biståndsmyndigheten Sida har utsatts för de mest omfattande nedskärningarna någonsin.

I dag berättar Dagens Nyheter dessutom att den svenska regeringens nya tuffa linje stoppar ett nödhjälpsprogram som håller undernärda barn i södra Etiopien vid liv.

Om en vecka upphör det stödet. Barn kommer att svälta ihjäl, och de kommer att göra det för att Moderaterna väljer svensk äldreomsorg.

Men gör de det?

Ingen satsning på äldreomsorgen

Siffrorna talar ett annat språk. I budgeten för 2026 har regeringen förvisso riktade satsningar på äldreomsorgen. Kostnad: 226 miljoner kronor.

Det kan man ställa mot de två miljarder kronor som Socialdemokraterna i sin skuggbudget vill öronmärka för att få upp bemanningen i äldreomsorgen.

Eller så kan man ställa det mot att V och MP i sina skuggbudgetar driver att välfärden ska få sektorsbidrag och återhämtningsstöd på flera miljarder kronor.

De rödgröna partierna vill dessutom höja de generella statsbidragen till kommunerna och lagstifta så att stöden följer med den övriga kostnadsutvecklingen.

Det är bara så man kan hindra att äldreomsorgen utsätts för automatiska nedskärningar på grund av inflationen.

Så Moderaternas satsning på äldreomsorgen finns helt enkelt inte. Däremot finns det en politisk lögn.

Det är säkert för någons skull som Moderaterna plågar afrikanska barn. Men det är inte för svenska pensionärer i alla fall.