Mannen ska ha jobbat tio timmar om dagen, mellan klockan 11 och 21, utan rast. Han jobbade fem dagar i veckan och var ledig onsdagar och torsdagar.

Facket menar att pizzabudet utöver 646 timmars övertidsersättning även har rätt till ob-ersättning för kvällar och helger. Detta eftersom pizzerian har tecknat kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket.

Facket vände sig till Arbetsdomstolen och ville att pizzabudet skulle få ersättningar för lön, övertid, ob och semester och skadestånd på totalt 300 000 kronor.

Företaget: Stämmer inte att han jobbat övertid

Företaget menar däremot att mannen inte jobbat 50 timmar i veckan utan 30 timmar i början av anställningen och sedan 40 timmar i veckan. Han ska inte ha jobbat någon övertid, inte jobbat under tider då ob ska betalas ut, och han har fått den semesterersättning han har rätt till.

Nu har parterna kommit fram till en förlikning med hjälp av Arbetsdomstolen. Där kom de överens om att pizzabudet ska få 140 000 kronor av arbetsgivaren. Facket ska få 30 000 i skadestånd av företaget.