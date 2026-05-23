Fastighets nya förbundsledning består nu även av andre ordförande Mathilda Hauge och tredje ordförande Joakim Oscarsson.

”Det är mer än ett förtroendeuppdrag”

Nicklas Nilsson gick in i rollen första gången under förbundsmötet i oktober 2025, efter att den tidigare förbundsordföranden Lemmy Mauritzon avgått efter misstankar om ekonomiska oegentligheter.

Han deklarerade inför kongressen att han är villig att fortsätta arbetet med att få förbundet att växa för framtiden.

— Ska jag vara helt ärlig så är jag lite nervös. Men det är med stolthet och en stor dos ansvar jag tar mig an uppdraget, sa han till kongressen.

Han betonade att det för honom är mer än ett förtroendeuppdrag, det är ett kall.

— Det är ett gemensamt uppdrag för alla oss som tror på rättvisa, trygghet och värdiga arbetsliv, fortsatte han och fick stående ovationer.

Blev fackligt aktiv vid 21

Nicklas Nilsson blev fackligt aktiv redan vid 21 års ålder när han jobbade som slaktare i Skåne. Mellan åren 2014 till 2021 var han lokalombudsman i Fastighets region ost, innan han i januari 2021 blev avtalsansvarig ombudsman på Fastighets förbundskontor.

Till andre ordförande valdes Mathilda Hauge, som fram tills nu varit ombudsman i Fastighets region syd. Hon började sin karriär som vårdbiträde och fick ett starkare fackligt engagemang när hon arbetade som lokalvårdare.

”Det här är ett löfte att alltid bära medlemmarnas röst”

Hon inledde sitt tal på kongressen med att säga att hon var fylld av stolthet, främst för det förtroende hon fått.

— Det här är inte en personlig framgång. Det är ett löfte att alltid bära medlemmarnas röst, att aldrig glömma varför vår rörelse finns, allt vi har kämpat för och den kampen fortsätter. Vårt förbund byggdes inte i styrelserum, det byggdes på arbetsplatserna.

För kongressen berättade hon att hon blev mamma redan som 16-åring. Hon började jobba direkt för att försörja sig och sin son. Hon gjorde det som ensamstående.

— Utbildning fick komma senare i livet. Det är min väg och den har format mig. I dag är jag 4-barns mamma. Min äldsta son blev just erbjuden en fast tjänst i hemvården, samma yrke som jag hade innan jag hamnade i städbranschen. Jag är är en stolt mamma och arbetare. Men det handlar nu inte bara om vad vi utan om vad vi för vidare.

”Jag kommer aldrig glömma vem jag representerar”

Mathilda Hauge framhöll att hon går in i rollen med respekt för dem som gått före, men att det nu också handlar om framtiden och den förnyelse som krävs. Varje medlem ska känna sig hemma i förbundet, att de blir sedda och har makt i i organisationen lovade hon.

— Jag ska alltid bära medlemmarnas röst. i varje rum där makten finns. Jag lovar det. Jag kommer aldrig glömma vem jag representerar, sa hon medan applåderna snattrade framför henne.

Joakim Oscarsson får fortsätta i rollen som förbundets tredje ordförande. Även han var rörd över det fortsatta förtroendet.

”Inget uppdrag man tar lätt på”

– Det känns väldigt värmande. Jag är otroligt ödmjuk och djupt hedrad. Det är inget uppdrag man tar lätt på. Vi kommer från avtalsrörelser som varit allt annat än enkla, där vi mött hårt motstånd. Vi har varslat och Medlingsinstitutet har medlat i tuffa processer men vi har inte backat. Vi har tagit matchen och kan stå här i dag och säga att vi tecknat väldigt bra avtal genom åren, som gör skillnad i människors vardag. Men vi är inte nöjda, vi vill framåt. Den andan ska vi ta med oss.

Joakim Oscarsson ser arbetstidskortning som nästa stora stridsfråga för förbundet i förhandlingarna med arbetsgivarorganisationerna.

— Tillsammans tar vi oss ann nästa utmaning, driver förändring, bygger något bättre, sa han och såg ut över kongressombuden.