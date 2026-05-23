Fastighets kongress invigd: ”Många är laddade”

Artikeln i korthet Fastighetsanställdas förbund har inlett sin 20:e kongress i Malmö där viktiga beslut om förbundets framtid ska fattas.

Under kongressen kommer beslut tas om ny ledning och över 100 förslag från medlemmarna ska behandlas.

Kongressen ska också besluta om mål fram till år 2036 och på vilka sätt facket ska bli starkare.

År 1936 bildades Fastighetsanställdas förbund och höll då sin första kongress. När förbundets 20:e kongress idag inleddes i Malmö var det med både högtidlighet och energi.

Efter en fanparad inleddes kongressen med dans till bandet Östblocket med influenser från balkan, Turkiet och arabvärlden. Flera av medlemmarna snurrade diskhandskar i luften under dansen, en symbol för städares facklig kamp.

Fastighets ordförande Nicklas Nilsson hälsade de 125 kongressombuden, de 50 anställda i förbundet och åhörarna på plats välkomna.

– Under kommande dagar ska vi debattera framtiden. Precis som för 90 år sen ska facket fortsätta att göra skillnad i framtiden.

– Vi har idag en regering som tillsammans med Sverigedemokraterna försöker att slå sönder det som arbetarrörelsen byggt upp. Arbetslösheten ökar och börjar närma sig 10 procent, det är bra för arbetsgivarna som vill att vi ska stå tillbaka med våra krav. Jag kan hälsa att vi absolut inte tänker stå tillbaka med våra krav, säger Nicklas Nilsson.

Saneraren Lilja Näsholm har rest från Kramfors för att delta på Fastighets kongress i Malmö.

”Det finns mycket driv”

En kongress är fackets högsta beslutande organ, och det möte där de viktigaste besluten fattas. Under tre dagar ska kongressombuden ta beslut om Fastighets framtid.

Saneraren och asbestteknikern Lilja Näsholm har rest från Kramfors för att delta på sin första kongress.

– Det är spännande. Det finns mycket driv bland kongressombuden och det känns att många är laddade. Det pågår redan diskussioner om motionerna.

– En fråga som engagerar mig är att behålla och stärka de försäkringar vi får genom facket. Jag tänker på de som är nya i Sverige och som kanske inte har kunskap om försäkringar, då är det skyddet extra viktigt, säger Lilja Näsholm.

För 90 år sedan bildades facket Fastighets, något som uppmärksammades på kongressen med en fanparad. Men redan 1918 såddes det första fröet till fackförbundet, när arbetare i Malmö för 10 kronor satte in en annons i tidningen.

Ny ledning och över 100 förslag från medlemmarna

En rad viktiga beslut väntar. Fastighets ska välja ledning, och drygt 100 förslag från medlemmarna ska upp till diskussion och fattas beslut om. Bland annars avgörs om Fastighets ska fortsätta att samarbeta med Vänsterpartiet, eller gå tillbaka till enbart samarbete med Socialdemokraterna.

På kongressen ska 125 kongressombud fatta beslut om Fastighets framtid.

Dessutom ska kongressen fatta beslut om en vision för fackets mål fram till 2036, och om stadgeändringar. Bland annat föreslås att Fastighets ska hålla kongress vart femte år, istället för vart fjärde.

Beslut ska också ta om förbundet ska genomföra en lönestrategi som ska öka makten över lönerna lokalt på arbetsplatserna.