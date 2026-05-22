Vi går mot kongress. Åren har gått fort sedan vi sågs sist 2022 och mycket har hänt. LO har fått en elektriker i ledningen och vi hade extra CR för att välja Per-Ola Nilsson till vice ordförande.

Resan som vår rapport ”Kollektivavtal för framtiden” pekade ut, med kortare arbetstid, höjd tjänstepension och ökade möjligheter till kompetensutveckling har påbörjats.

LO står nu helhjärtat bakom kravet på en kortare veckoarbetstid, deltidspension har införts och extrapensionen i kollektivavtalen höjts.

De organisatoriska målen kongressen pekade ut lämnar mycket att önska, men vi har genomfört flera stora förändringar för att röra oss närmare en organisation som stärker organiseringen, ger fler mandat att växa och utvärderar och lär sig kontinuerligt.

Fler kandidater än uppdrag

Det ska bli kul att ses i Stockholm. Det är viktigt att ta detta tillfälle för att samlas och pröva våra idéer med varandra och låta dem utvecklas när de möter konstruktiv debatt eller nyfikna frågor.

Det finns många motioner och fler kandidater än uppdrag.

Elektrikerna är en levande demokrati, precis som vi sett på de senaste årens AR. Det känns mycket positivt.

Vi måste bygga en stark organisation, från arbetsplats upp till ledning.

Utan styrkan i hela organisationen har vi inte kraft att genomföra de reformer vi vill, som kortare arbetsdag, reallöneökningar och goda pensioner.

Vårt högsta beslutande organ, kongressen, ger styrelse och ledning sitt uppdrag och pekar ut riktningen för kongressperioden.

Precis som den förra kongressen är vår viktigaste beslutsfråga att stärka organisationen så den är rustad att organisera alla de arbetstagare som finns inom vårt område.

Det hoppas jag ska vara kärnan i vad ska vi arbeta för de kommande fyra åren.

En pappa ställs inför ett omöjligt val

Men jag kan inte låta bli att här nämna den interimistiska domen vi fick emot oss som jag skrev ett inlägg om häromdagen.

Två pappor blev inom loppet av en månad beordrade på resjobb för att jobba upp till 50 mil bort.

Vi lade så kallade tolkningsföreträden på arbetet, det vill säga att vi stoppade arbetsgivaren från att beordra arbetet, och blev därför stämda av Installatörsföretagen och en av arbetsgivarna i fråga.

Domstolen dömde delvis till deras fördel.

Vår medlem, en pappa ställs inför ett omöjligt val. Vill du ha ditt arbete kvar? Åk.

Men barnet då? Inte arbetsgivarens problem.

Obligatorium som Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter och skolplikten verkar vara sekundära.

Det är som att samhället förväntar sig att vi som män inte ska ta vårt ansvar för våra barns uppväxt.

Huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen är fortfarande kvar, så sista ordet är ännu inte sagt i fallet.

Men oavsett utfall så kan vi inte, och kommer vi inte, acceptera att det ska vara så här.