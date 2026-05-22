Artikeln i korthet Andelen timanställda inom äldreomsorgen minskar i Munkfors men ökar i landet, vilket påverkar arbetsmiljön och vårdkvaliteten negativt.

Munkfors minskar timanställningar genom att införa rätt till heltid och omvandla visstidsanställningar till tillsvidareanställningar.

Kommunal har länge kämpat för heltid som norm, och framsteg görs där andelen heltidsanställda i vård och omsorg har ökat från 42 procent 2016 till 64 procent 2025.

Mer än var femte i äldreomsorgen är timanställda. Eller knappt 22 procent. Precis så är det i Munkfors.

Men det finns en skillnad. När andelen timanställda ökar i landet som helhet så minskar den allra mest i Munkfors.

Camilla Egardsson, 52, och Ingrid Wassenaar, 40, har båda varit timanställda i hemtjänsten. Sedan dess har de fått betald utbildning och blivit undersköterskor via äldreomsorgslyftet, fått fasta heltidstjänster och månadslön.

Lönen gick upp och ner

– Det är en trygghet när man har räkningar att betala, säger Camilla Egardsson.

Förr varierade lönen beroende på hur många pass det blev.

Det var en ständig stress.

I flera år ställde Camilla Egardsson väckarklockan för att hinna ut med hunden ifall hon blev inringd strax före klockan sju på morgon.

Ingrid Wassenaar minns hur hon blev inringd 06.45 och stressen att hinna få barnen till förskolan innan klockan sju.

Nu kan Ingrid och Camilla njuta av sommaren.

Oftast helgjobb

Kanske fick de några kortare pass mitt i veckan och sedan oftast helgjobb, ibland tio till tolv helger efter varandra. Före skatt kunde de tjäna mellan 10 000 kronor och 15 000 kronor. Utbildningen till undersköterska höjde lönen med 2 000 kronor. Med fler år i yrket tjänar de nu 29 985 kronor och 30 370 kronor i månaden.

En stor skillnad är också somrarna. Förr var det den enda tiden på året som Camilla Egardsson och Ingrid Wassenaar visste hur de skulle jobba, det var ju bara då de gick på schema. Någon längre ledighet blev det inte då, i stället en utflykt med barnen till någon badsjö.

Kan planera semestern

Nu är sommarens semester bestämd.

– Det blir en tur till Norge med husbilen, det är så mycket lättare att planera livet, säger Ingrid Wassenaar.

Timanställningar är inte bara otryggt för dem som har en osäker anställning. Ovissheten om vem som ska jobbar påverkar arbetsmiljön för hela personalgruppen. Men även kvaliteten på vård och omsorg. Det var särskilt tydligt under pandemin.

Risk för sämre vård

Då var andelen timanställda i äldreomsorgen 20 procent. De senaste åren har andelen ökat och är faktiskt större än under covid, knappt 22 procent i hela landet. Samtidigt finns det stor enighet om att de äldre får bättre vård om de ofta får hjälp av samma vårdpersonal. Därför har regeringen bestämt att frågan ska ses över.

Att andelen timanställda har minskat i Munkfors beror på att rätt till heltid införts och att visstidstjänster gjorts om till tillsvidareanställningar. Den förklaringen ger både arbetsgivare i och facket Kommunal i Munkfors.

– Förr gällde årsarbetstid, då fick man jaga timmar för att komma upp i tid, många orkade inte, därför ökade behovet av timanställda, säger Ingela Svensson, facklig företrädare, Kommunal.

Nya scheman ger färre timmisar

Stärkt grundbemanning och fasta scheman har också minskat behovet av timanställda.

Men trots det ligger alltså andelen timanställda i Munkfors på samma nivå som för riket som helhet. För att minskningen ska fortsätta ska heltidsarbetet öka.

Ifjol var 70 procent heltidsarbetande inom vård och omsorg i Munkfors, i riket 64 procent.

Trygga tjänster ger bättre vård

Målet är att skapa tryggare anställningar och därmed säkra kvalitet och kontinuitet för brukarna, enligt Gunnar Alphov, verksamhetschef omsorg och hälsa i Munkfors.

Landskrona har den största andelen timanställda och där är ökningen störst. För att trenden ska vända införs nu stegvis rätt till heltid samtidigt som fler fasta tjänster tillsätts.

Även här ses kontinuitet och kompetens som avgörande för vårdens kvalitet, enligt Eva Marianne Nilsson, vd för det kommunala bolaget Landskrona Omsorg.

Heltid ställer andra krav

Men samtidigt ser hon hur nya krav ställs på planering, schemaläggning och arbetsmiljö när fler arbetar heltid.

– Rent spontant tycker jag att deltid är en kvinnofälla. Man ska orka jobba 100 procent, om man inte orkar det är det fel på de arbetsuppgifter som man har, säger Eva Marianne Nilsson.

Facket ser en seger

I Landskrona har Kommunal agerat upprepade gånger för att ska deltidsanställda ska få gå upp tid. Något som facket tror kan minska andelen timanställda. Men nu kommer alltså fler kunna arbeta heltid.

– Det är en seger, säger Ann-Sofi Fransson Fält, facklig företrädare Kommunal, Landskrona.

Rätt till heltid en kamp som Kommunal drivit i årtionden.

Sedan tio år är heltid som norm inskrivet i Kommunals avtal med arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

När målet sattes 2016 arbetade 42 procent heltid inom vård och omsorg, i fjol 64 procent.

Fakta: Timanställd, timavlönad eller timmis? Den som hoppar in vid behov kallas i vardagligt tal för timanställd och får betalt per timme. Men timanställd är ingen anställningsform, mer rätt att säga är i stället att någon är timavlönad med visstidsanställning. Detta kan vara ett vikariat eller en särskild visstidsanställning, SÄV. Källa: Kommunal Läs mer

Fakta: Heltid Kommunal har kämpat för rätt till heltid och en lön som går att leva på i årtionden. 2016 skrevs heltid som norm in i Kommunals avtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. 42 procent var heltidsarbetande i vård och omsorg i hela landet 2016. 64 procent var heltidsarbetande i vård och omsorg i hela landet 2025. Läs mer

Andel timanställda inom äldreomsorgen Tabellen visar andelen timanställda inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta jämfört med alla anställda i respektive kommun under november månad 2025, samt skillnaden (i procentenheter) jämfört med samma månad 2024.

Källa: Kolada. {{count}} träffar Sök i tabell Kommun Timanställda i procent Skillnad mot 2024 Alla kommuner (ovägt medel) 21.6 0.6 Ale 20.5 1.4 Alingsås 16.3 -3.5 Alvesta 20.1 -0.1 Aneby 29.9 5 Arboga 24.8 -2.2 Arjeplog 27 0 Arvidsjaur 21 -3.1 Arvika 11.9 -0.7 Askersund 26.1 1.5 Avesta 20.8 1.6 Bengtsfors 18.5 -1 Berg 27.7 1.8 Bjurholm 25.9 7.9 Bjuv Uppgift saknas Uppgift saknas Boden 20.4 -2.2 Bollebygd 22 5.1 Bollnäs 21.8 4.3 Borgholm 13.3 -0.4 Borlänge 18.2 0 Borås 15.4 -0.4 Botkyrka 21.6 0.2 Boxholm 21.2 -2.3 Bromölla 13.2 0.3 Bräcke 25.5 0.6 Burlöv 20.8 1.2 Båstad 20.5 -0.2 Dals-Ed 19.2 2.7 Danderyd 33.3 1.4 Degerfors 21.5 0.3 Dorotea 17.8 3.3 Eda 17.5 -1.6 Ekerö 28.6 -1.5 Eksjö 21.7 -0.8 Emmaboda 19.6 -2.4 Enköping 25.7 -3.3 Eskilstuna 15.5 1.6 Eslöv 28.9 3.9 Essunga 21.9 2.4 Fagersta 19.8 3 Falkenberg 12.1 0.1 Falköping 29.2 0.7 Falun 17.7 1 Filipstad 26.6 -1.6 Finspång 19 1.4 Flen 18.5 -3.4 Forshaga 19.5 2.4 Färgelanda 26.3 2.1 Gagnef 25.7 1.5 Gislaved 18.8 2.2 Gnesta 25.2 -0.7 Gnosjö 24.7 -0.8 Gotland 18.2 0.4 Grums 21.4 -1.5 Grästorp 22.8 6.2 Gullspång 23.3 2.5 Gällivare 22.8 1.9 Gävle 24.2 1.2 Göteborg 15.9 -0.7 Götene 11.7 -2.8 Habo 23 4.4 Hagfors 25.5 1.4 Hallsberg 25.5 3.2 Hallstahammar 24.2 0 Halmstad 18.5 -0.1 Hammarö 22.4 4.7 Haninge 27 3.4 Haparanda 26.3 -0.8 Heby 19.1 0.7 Hedemora 22.1 -0.1 Helsingborg 16.9 0 Herrljunga 27.7 3.7 Hjo 20.6 4.7 Hofors 23.3 1.4 Huddinge 24.3 1.2 Hudiksvall 20.7 -0.7 Hultsfred 12.4 -0.4 Hylte 19.7 2.3 Håbo 24 -0.5 Hällefors 25.1 1.3 Härjedalen 29 2.8 Härnösand 25.6 2 Härryda 20.7 0.8 Hässleholm 20.7 -0.5 Höganäs Uppgift saknas Uppgift saknas Högsby 18.7 -3.6 Hörby 23.6 0.1 Höör 18.6 1.9 Jokkmokk 25.3 -0.9 Järfälla 21.2 1.3 Jönköping 18.5 -1.2 Kalix 18.6 -2 Kalmar 10.6 -0.2 Karlsborg 22.8 7.1 Karlshamn 17.8 2.4 Karlskoga 22.9 1.3 Karlskrona 9.8 1 Karlstad 25.4 2.2 Katrineholm 24.8 -0.3 Kil 19.8 1.5 Kinda 23.8 1.6 Kiruna 21.1 -0.5 Klippan 23.5 2.2 Knivsta 25.4 -0.4 Kramfors 19.4 2.4 Kristianstad 15.6 1.2 Kristinehamn 21 -2.1 Krokom 19.3 -2.5 Kumla 22.9 0.6 Kungsbacka 25.3 -1.6 Kungsör 22.8 0.7 Kungälv 21.6 2.2 Kävlinge 12.5 1 Köping 19.6 2 Laholm 20.8 -1.8 Landskrona 37.7 16.3 Laxå 19.9 -3.5 Lekeberg 28.1 6.6 Leksand 28.3 1.3 Lerum 24 3 Lessebo 26.3 0.4 Lidingö 29.2 2.9 Lidköping 18 1.7 Lilla Edet 22.1 6.9 Lindesberg 20.1 -2.5 Linköping 23.8 1.2 Ljungby 17.6 -2 Ljusdal 19.2 1.9 Ljusnarsberg 27.2 -3.6 Lomma 25.7 -1.7 Ludvika 21.5 2.5 Luleå 18.2 0.8 Lund 13.6 0 Lycksele 25.1 1.5 Lysekil 18.9 -0.9 Malmö 15.6 1.1 Malung-Sälen 27 -3.5 Malå 18.7 -0.1 Mariestad 22.2 1.4 Mark 20.3 3.1 Markaryd 16.9 1.8 Mellerud 21.2 2.2 Mjölby 22.2 0.4 Mora 22 0.8 Motala 17.5 2.2 Mullsjö 20.6 -2.4 Munkedal 28.6 4.7 Munkfors 21.7 -9.9 Mölndal 17.8 -0.4 Mönsterås 14.3 -1.1 Mörbylånga 11.3 1 Nacka 13.4 1.4 Nora 19.8 -2.9 Norberg 23.4 0.2 Nordanstig 24.8 2.7 Nordmaling 21.8 -2.9 Norrköping 23 0.8 Norrtälje Uppgift saknas Uppgift saknas Norsjö 22.7 2.1 Nybro 16.4 0.7 Nykvarn 34.4 1.2 Nyköping 27.1 1.5 Nynäshamn 11 -0.6 Nässjö 22.8 2.5 Ockelbo 21.7 -6.6 Olofström 19.1 1.9 Orsa 20.3 2.7 Orust 27.3 1.8 Osby 28 4.2 Oskarshamn 17 -0.4 Ovanåker 21.1 -0.7 Oxelösund 22.6 -2.1 Pajala 26 -1.8 Partille 19.4 -1.5 Perstorp 16.9 -4.3 Piteå 17.8 -1 Ragunda 24.7 0.5 Robertsfors 20.2 3.9 Ronneby 19.3 -0.6 Rättvik 28 5.3 Sala 22.8 -0.1 Salem 25.6 4.5 Sandviken 21.6 0.8 Sigtuna 21.1 0.9 Simrishamn 15.8 -1.4 Sjöbo 11.1 -3.2 Skara 21.5 1.3 Skellefteå 17 0.1 Skinnskatteberg 23.2 -6.6 Skurup 18.6 2.9 Skövde 10 -0.1 Smedjebacken 16.8 0.7 Sollefteå 20.6 -1.6 Sollentuna Uppgift saknas Uppgift saknas Solna 24.5 -3.8 Sorsele 20.3 -2.3 Sotenäs 23.4 0.6 Staffanstorp 21 0.6 Stenungsund 18.3 -0.9 Stockholm 23 -0.2 Storfors 26.8 1.3 Storuman 19.7 -4.3 Strängnäs 21 -3.8 Strömstad 12.4 0.1 Strömsund 20.9 3.1 Sundbyberg 28.6 0.9 Sundsvall 24.7 -0.2 Sunne 23.7 -0.3 Surahammar 22.5 -2.3 Svalöv 22.6 3.8 Svedala 22.8 0.6 Svenljunga 15.9 -3.2 Säffle 25.1 2.2 Säter 28.4 0.4 Sävsjö 20 3 Söderhamn 21.6 -1.9 Söderköping 24.8 -2.2 Södertälje 23.5 0.2 Sölvesborg 17.7 -1.3 Tanum 16.3 0.8 Tibro 23.1 1.6 Tidaholm 21.7 -1 Tierp 22.7 2.4 Timrå 23.8 1.9 Tingsryd 18.2 2 Tjörn 23.2 1.2 Tomelilla 11.9 3.8 Torsby 20.8 1 Torsås 19.6 -1.2 Tranemo 16.8 -1.6 Tranås 19.5 -1.2 Trelleborg 20.6 -0.4 Trollhättan 15.4 1.4 Trosa 28.9 1 Tyresö 31 2.9 Täby 21.4 -2.2 Töreboda 9.8 -2.9 Uddevalla 18.8 -0.2 Ulricehamn 19.9 0.9 Umeå 17.5 1.2 Upplands Väsby 32 0.7 Upplands-Bro 21 0.9 Uppsala 26.4 -0.8 Uppvidinge 22.1 0.4 Vadstena 25.8 0.8 Vaggeryd 21.9 4.4 Valdemarsvik 24.1 -1.8 Vallentuna 29.2 4.3 Vansbro 22 -0.6 Vara 16.8 -1.5 Varberg 12.1 -2.3 Vaxholm 31.9 -4.1 Vellinge Uppgift saknas Uppgift saknas Vetlanda 21.4 -0.7 Vilhelmina 18.4 -2.8 Vimmerby 14 -1.2 Vindeln 15.8 3.5 Vingåker 28.1 -0.9 Vårgårda 27.7 3.6 Vänersborg 17.2 0.2 Vännäs 24.7 2.9 Värmdö 32.4 1.2 Värnamo 21.1 -2.8 Västervik 21.4 2 Västerås 21.5 -0.5 Växjö 20.4 0.1 Ydre 27.3 4.4 Ystad 15.9 0.7 Åmål 21.6 -1.2 Ånge 8.5 -0.6 Åre 21.6 0.1 Årjäng 27 3.9 Åsele 23 4.6 Åstorp 26.1 3.2 Åtvidaberg 21.5 -0.6 Älmhult 23.3 0.8 Älvdalen 24.6 1.9 Älvkarleby 29 2.7 Älvsbyn 19 0.6 Ängelholm 19.4 2.1 Öckerö 27.4 -2.3 Ödeshög 21.8 0.3 Örebro 24.9 1.3 Örkelljunga 25.8 -0.5 Örnsköldsvik 17.5 -0.9 Östersund 25.6 0.3 Österåker 36.4 3.4 Östhammar 24.8 2 Östra Göinge 16.8 0.3 Överkalix 23.7 0.3 Övertorneå 25.6 2.8 Visa hela tabellen