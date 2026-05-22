Timanställda i äldreomsorgen ökar – Ingrid tvingades stressa i väg barnen för att få jobb
Många timanställda i äldreomsorgen kan bidra till sämre vård för de äldre och mer osäkerhet för anställda. Trots det ökar timanställningarna i kommunerna.
En kommun som går åt andra hållet är Munkfors. Undersköterskorna Camilla Egardsson och Ingrid Wassenaar har fått fasta anställningar och ett tryggare liv.
Mer än var femte i äldreomsorgen är timanställda. Eller knappt 22 procent. Precis så är det i Munkfors.
Men det finns en skillnad. När andelen timanställda ökar i landet som helhet så minskar den allra mest i Munkfors.
Camilla Egardsson, 52, och Ingrid Wassenaar, 40, har båda varit timanställda i hemtjänsten. Sedan dess har de fått betald utbildning och blivit undersköterskor via äldreomsorgslyftet, fått fasta heltidstjänster och månadslön.
Lönen gick upp och ner
– Det är en trygghet när man har räkningar att betala, säger Camilla Egardsson.
Förr varierade lönen beroende på hur många pass det blev.
Det var en ständig stress.
I flera år ställde Camilla Egardsson väckarklockan för att hinna ut med hunden ifall hon blev inringd strax före klockan sju på morgon.
Ingrid Wassenaar minns hur hon blev inringd 06.45 och stressen att hinna få barnen till förskolan innan klockan sju.
Oftast helgjobb
Kanske fick de några kortare pass mitt i veckan och sedan oftast helgjobb, ibland tio till tolv helger efter varandra. Före skatt kunde de tjäna mellan 10 000 kronor och 15 000 kronor. Utbildningen till undersköterska höjde lönen med 2 000 kronor. Med fler år i yrket tjänar de nu 29 985 kronor och 30 370 kronor i månaden.
En stor skillnad är också somrarna. Förr var det den enda tiden på året som Camilla Egardsson och Ingrid Wassenaar visste hur de skulle jobba, det var ju bara då de gick på schema. Någon längre ledighet blev det inte då, i stället en utflykt med barnen till någon badsjö.
Kan planera semestern
Nu är sommarens semester bestämd.
– Det blir en tur till Norge med husbilen, det är så mycket lättare att planera livet, säger Ingrid Wassenaar.
Timanställningar är inte bara otryggt för dem som har en osäker anställning. Ovissheten om vem som ska jobbar påverkar arbetsmiljön för hela personalgruppen. Men även kvaliteten på vård och omsorg. Det var särskilt tydligt under pandemin.
Risk för sämre vård
Då var andelen timanställda i äldreomsorgen 20 procent. De senaste åren har andelen ökat och är faktiskt större än under covid, knappt 22 procent i hela landet. Samtidigt finns det stor enighet om att de äldre får bättre vård om de ofta får hjälp av samma vårdpersonal. Därför har regeringen bestämt att frågan ska ses över.
Att andelen timanställda har minskat i Munkfors beror på att rätt till heltid införts och att visstidstjänster gjorts om till tillsvidareanställningar. Den förklaringen ger både arbetsgivare i och facket Kommunal i Munkfors.
– Förr gällde årsarbetstid, då fick man jaga timmar för att komma upp i tid, många orkade inte, därför ökade behovet av timanställda, säger Ingela Svensson, facklig företrädare, Kommunal.
Nya scheman ger färre timmisar
Stärkt grundbemanning och fasta scheman har också minskat behovet av timanställda.
Men trots det ligger alltså andelen timanställda i Munkfors på samma nivå som för riket som helhet. För att minskningen ska fortsätta ska heltidsarbetet öka.
Ifjol var 70 procent heltidsarbetande inom vård och omsorg i Munkfors, i riket 64 procent.
Trygga tjänster ger bättre vård
Målet är att skapa tryggare anställningar och därmed säkra kvalitet och kontinuitet för brukarna, enligt Gunnar Alphov, verksamhetschef omsorg och hälsa i Munkfors.
Landskrona har den största andelen timanställda och där är ökningen störst. För att trenden ska vända införs nu stegvis rätt till heltid samtidigt som fler fasta tjänster tillsätts.
Även här ses kontinuitet och kompetens som avgörande för vårdens kvalitet, enligt Eva Marianne Nilsson, vd för det kommunala bolaget Landskrona Omsorg.
Heltid ställer andra krav
Men samtidigt ser hon hur nya krav ställs på planering, schemaläggning och arbetsmiljö när fler arbetar heltid.
– Rent spontant tycker jag att deltid är en kvinnofälla. Man ska orka jobba 100 procent, om man inte orkar det är det fel på de arbetsuppgifter som man har, säger Eva Marianne Nilsson.
Facket ser en seger
I Landskrona har Kommunal agerat upprepade gånger för att ska deltidsanställda ska få gå upp tid. Något som facket tror kan minska andelen timanställda. Men nu kommer alltså fler kunna arbeta heltid.
– Det är en seger, säger Ann-Sofi Fransson Fält, facklig företrädare Kommunal, Landskrona.
Rätt till heltid en kamp som Kommunal drivit i årtionden.
Sedan tio år är heltid som norm inskrivet i Kommunals avtal med arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.
När målet sattes 2016 arbetade 42 procent heltid inom vård och omsorg, i fjol 64 procent.
Andel timanställda inom äldreomsorgen
Tabellen visar andelen timanställda inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta jämfört med alla anställda i respektive kommun under november månad 2025, samt skillnaden (i procentenheter) jämfört med samma månad 2024.
Källa: Kolada.
|Kommun
|Timanställda i procent
|Skillnad mot 2024
|Alla kommuner (ovägt medel)
|21.6
|0.6
|Ale
|20.5
|1.4
|Alingsås
|16.3
|-3.5
|Alvesta
|20.1
|-0.1
|Aneby
|29.9
|5
|Arboga
|24.8
|-2.2
|Arjeplog
|27
|0
|Arvidsjaur
|21
|-3.1
|Arvika
|11.9
|-0.7
|Askersund
|26.1
|1.5
|Avesta
|20.8
|1.6
|Bengtsfors
|18.5
|-1
|Berg
|27.7
|1.8
|Bjurholm
|25.9
|7.9
|Bjuv
|Uppgift saknas
|Uppgift saknas
|Boden
|20.4
|-2.2
|Bollebygd
|22
|5.1
|Bollnäs
|21.8
|4.3
|Borgholm
|13.3
|-0.4
|Borlänge
|18.2
|0
|Borås
|15.4
|-0.4
|Botkyrka
|21.6
|0.2
|Boxholm
|21.2
|-2.3
|Bromölla
|13.2
|0.3
|Bräcke
|25.5
|0.6
|Burlöv
|20.8
|1.2
|Båstad
|20.5
|-0.2
|Dals-Ed
|19.2
|2.7
|Danderyd
|33.3
|1.4
|Degerfors
|21.5
|0.3
|Dorotea
|17.8
|3.3
|Eda
|17.5
|-1.6
|Ekerö
|28.6
|-1.5
|Eksjö
|21.7
|-0.8
|Emmaboda
|19.6
|-2.4
|Enköping
|25.7
|-3.3
|Eskilstuna
|15.5
|1.6
|Eslöv
|28.9
|3.9
|Essunga
|21.9
|2.4
|Fagersta
|19.8
|3
|Falkenberg
|12.1
|0.1
|Falköping
|29.2
|0.7
|Falun
|17.7
|1
|Filipstad
|26.6
|-1.6
|Finspång
|19
|1.4
|Flen
|18.5
|-3.4
|Forshaga
|19.5
|2.4
|Färgelanda
|26.3
|2.1
|Gagnef
|25.7
|1.5
|Gislaved
|18.8
|2.2
|Gnesta
|25.2
|-0.7
|Gnosjö
|24.7
|-0.8
|Gotland
|18.2
|0.4
|Grums
|21.4
|-1.5
|Grästorp
|22.8
|6.2
|Gullspång
|23.3
|2.5
|Gällivare
|22.8
|1.9
|Gävle
|24.2
|1.2
|Göteborg
|15.9
|-0.7
|Götene
|11.7
|-2.8
|Habo
|23
|4.4
|Hagfors
|25.5
|1.4
|Hallsberg
|25.5
|3.2
|Hallstahammar
|24.2
|0
|Halmstad
|18.5
|-0.1
|Hammarö
|22.4
|4.7
|Haninge
|27
|3.4
|Haparanda
|26.3
|-0.8
|Heby
|19.1
|0.7
|Hedemora
|22.1
|-0.1
|Helsingborg
|16.9
|0
|Herrljunga
|27.7
|3.7
|Hjo
|20.6
|4.7
|Hofors
|23.3
|1.4
|Huddinge
|24.3
|1.2
|Hudiksvall
|20.7
|-0.7
|Hultsfred
|12.4
|-0.4
|Hylte
|19.7
|2.3
|Håbo
|24
|-0.5
|Hällefors
|25.1
|1.3
|Härjedalen
|29
|2.8
|Härnösand
|25.6
|2
|Härryda
|20.7
|0.8
|Hässleholm
|20.7
|-0.5
|Höganäs
|Uppgift saknas
|Uppgift saknas
|Högsby
|18.7
|-3.6
|Hörby
|23.6
|0.1
|Höör
|18.6
|1.9
|Jokkmokk
|25.3
|-0.9
|Järfälla
|21.2
|1.3
|Jönköping
|18.5
|-1.2
|Kalix
|18.6
|-2
|Kalmar
|10.6
|-0.2
|Karlsborg
|22.8
|7.1
|Karlshamn
|17.8
|2.4
|Karlskoga
|22.9
|1.3
|Karlskrona
|9.8
|1
|Karlstad
|25.4
|2.2
|Katrineholm
|24.8
|-0.3
|Kil
|19.8
|1.5
|Kinda
|23.8
|1.6
|Kiruna
|21.1
|-0.5
|Klippan
|23.5
|2.2
|Knivsta
|25.4
|-0.4
|Kramfors
|19.4
|2.4
|Kristianstad
|15.6
|1.2
|Kristinehamn
|21
|-2.1
|Krokom
|19.3
|-2.5
|Kumla
|22.9
|0.6
|Kungsbacka
|25.3
|-1.6
|Kungsör
|22.8
|0.7
|Kungälv
|21.6
|2.2
|Kävlinge
|12.5
|1
|Köping
|19.6
|2
|Laholm
|20.8
|-1.8
|Landskrona
|37.7
|16.3
|Laxå
|19.9
|-3.5
|Lekeberg
|28.1
|6.6
|Leksand
|28.3
|1.3
|Lerum
|24
|3
|Lessebo
|26.3
|0.4
|Lidingö
|29.2
|2.9
|Lidköping
|18
|1.7
|Lilla Edet
|22.1
|6.9
|Lindesberg
|20.1
|-2.5
|Linköping
|23.8
|1.2
|Ljungby
|17.6
|-2
|Ljusdal
|19.2
|1.9
|Ljusnarsberg
|27.2
|-3.6
|Lomma
|25.7
|-1.7
|Ludvika
|21.5
|2.5
|Luleå
|18.2
|0.8
|Lund
|13.6
|0
|Lycksele
|25.1
|1.5
|Lysekil
|18.9
|-0.9
|Malmö
|15.6
|1.1
|Malung-Sälen
|27
|-3.5
|Malå
|18.7
|-0.1
|Mariestad
|22.2
|1.4
|Mark
|20.3
|3.1
|Markaryd
|16.9
|1.8
|Mellerud
|21.2
|2.2
|Mjölby
|22.2
|0.4
|Mora
|22
|0.8
|Motala
|17.5
|2.2
|Mullsjö
|20.6
|-2.4
|Munkedal
|28.6
|4.7
|Munkfors
|21.7
|-9.9
|Mölndal
|17.8
|-0.4
|Mönsterås
|14.3
|-1.1
|Mörbylånga
|11.3
|1
|Nacka
|13.4
|1.4
|Nora
|19.8
|-2.9
|Norberg
|23.4
|0.2
|Nordanstig
|24.8
|2.7
|Nordmaling
|21.8
|-2.9
|Norrköping
|23
|0.8
|Norrtälje
|Uppgift saknas
|Uppgift saknas
|Norsjö
|22.7
|2.1
|Nybro
|16.4
|0.7
|Nykvarn
|34.4
|1.2
|Nyköping
|27.1
|1.5
|Nynäshamn
|11
|-0.6
|Nässjö
|22.8
|2.5
|Ockelbo
|21.7
|-6.6
|Olofström
|19.1
|1.9
|Orsa
|20.3
|2.7
|Orust
|27.3
|1.8
|Osby
|28
|4.2
|Oskarshamn
|17
|-0.4
|Ovanåker
|21.1
|-0.7
|Oxelösund
|22.6
|-2.1
|Pajala
|26
|-1.8
|Partille
|19.4
|-1.5
|Perstorp
|16.9
|-4.3
|Piteå
|17.8
|-1
|Ragunda
|24.7
|0.5
|Robertsfors
|20.2
|3.9
|Ronneby
|19.3
|-0.6
|Rättvik
|28
|5.3
|Sala
|22.8
|-0.1
|Salem
|25.6
|4.5
|Sandviken
|21.6
|0.8
|Sigtuna
|21.1
|0.9
|Simrishamn
|15.8
|-1.4
|Sjöbo
|11.1
|-3.2
|Skara
|21.5
|1.3
|Skellefteå
|17
|0.1
|Skinnskatteberg
|23.2
|-6.6
|Skurup
|18.6
|2.9
|Skövde
|10
|-0.1
|Smedjebacken
|16.8
|0.7
|Sollefteå
|20.6
|-1.6
|Sollentuna
|Uppgift saknas
|Uppgift saknas
|Solna
|24.5
|-3.8
|Sorsele
|20.3
|-2.3
|Sotenäs
|23.4
|0.6
|Staffanstorp
|21
|0.6
|Stenungsund
|18.3
|-0.9
|Stockholm
|23
|-0.2
|Storfors
|26.8
|1.3
|Storuman
|19.7
|-4.3
|Strängnäs
|21
|-3.8
|Strömstad
|12.4
|0.1
|Strömsund
|20.9
|3.1
|Sundbyberg
|28.6
|0.9
|Sundsvall
|24.7
|-0.2
|Sunne
|23.7
|-0.3
|Surahammar
|22.5
|-2.3
|Svalöv
|22.6
|3.8
|Svedala
|22.8
|0.6
|Svenljunga
|15.9
|-3.2
|Säffle
|25.1
|2.2
|Säter
|28.4
|0.4
|Sävsjö
|20
|3
|Söderhamn
|21.6
|-1.9
|Söderköping
|24.8
|-2.2
|Södertälje
|23.5
|0.2
|Sölvesborg
|17.7
|-1.3
|Tanum
|16.3
|0.8
|Tibro
|23.1
|1.6
|Tidaholm
|21.7
|-1
|Tierp
|22.7
|2.4
|Timrå
|23.8
|1.9
|Tingsryd
|18.2
|2
|Tjörn
|23.2
|1.2
|Tomelilla
|11.9
|3.8
|Torsby
|20.8
|1
|Torsås
|19.6
|-1.2
|Tranemo
|16.8
|-1.6
|Tranås
|19.5
|-1.2
|Trelleborg
|20.6
|-0.4
|Trollhättan
|15.4
|1.4
|Trosa
|28.9
|1
|Tyresö
|31
|2.9
|Täby
|21.4
|-2.2
|Töreboda
|9.8
|-2.9
|Uddevalla
|18.8
|-0.2
|Ulricehamn
|19.9
|0.9
|Umeå
|17.5
|1.2
|Upplands Väsby
|32
|0.7
|Upplands-Bro
|21
|0.9
|Uppsala
|26.4
|-0.8
|Uppvidinge
|22.1
|0.4
|Vadstena
|25.8
|0.8
|Vaggeryd
|21.9
|4.4
|Valdemarsvik
|24.1
|-1.8
|Vallentuna
|29.2
|4.3
|Vansbro
|22
|-0.6
|Vara
|16.8
|-1.5
|Varberg
|12.1
|-2.3
|Vaxholm
|31.9
|-4.1
|Vellinge
|Uppgift saknas
|Uppgift saknas
|Vetlanda
|21.4
|-0.7
|Vilhelmina
|18.4
|-2.8
|Vimmerby
|14
|-1.2
|Vindeln
|15.8
|3.5
|Vingåker
|28.1
|-0.9
|Vårgårda
|27.7
|3.6
|Vänersborg
|17.2
|0.2
|Vännäs
|24.7
|2.9
|Värmdö
|32.4
|1.2
|Värnamo
|21.1
|-2.8
|Västervik
|21.4
|2
|Västerås
|21.5
|-0.5
|Växjö
|20.4
|0.1
|Ydre
|27.3
|4.4
|Ystad
|15.9
|0.7
|Åmål
|21.6
|-1.2
|Ånge
|8.5
|-0.6
|Åre
|21.6
|0.1
|Årjäng
|27
|3.9
|Åsele
|23
|4.6
|Åstorp
|26.1
|3.2
|Åtvidaberg
|21.5
|-0.6
|Älmhult
|23.3
|0.8
|Älvdalen
|24.6
|1.9
|Älvkarleby
|29
|2.7
|Älvsbyn
|19
|0.6
|Ängelholm
|19.4
|2.1
|Öckerö
|27.4
|-2.3
|Ödeshög
|21.8
|0.3
|Örebro
|24.9
|1.3
|Örkelljunga
|25.8
|-0.5
|Örnsköldsvik
|17.5
|-0.9
|Östersund
|25.6
|0.3
|Österåker
|36.4
|3.4
|Östhammar
|24.8
|2
|Östra Göinge
|16.8
|0.3
|Överkalix
|23.7
|0.3
|Övertorneå
|25.6
|2.8