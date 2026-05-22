Man död på jobbet – fick tungt föremål över sig

Larmet kom vid lunchtid på torsdagen.

Polis, ambulans och räddningstjänst ryckte ut till arbetsplatsen på området Himmelstalund i Norrköping.

Mannen fördes till sjukhus med livshotande skador, men på torsdagskvällen meddelade polisen att han avlidit.

Utreder vad som hänt

Efter olyckan spärrade polisen av platsen och genomförde en teknisk utredning.

Vittnen till händelsen ska nu höras för att ta reda på hur det har gått till.

Händelsen utreds som en arbetsplatsolycka men ingen är i nuläget misstänkt för brott, enligt TT.