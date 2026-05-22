Artikeln i korthet Caverions filial i Umeå stängdes i januari 2025, vilket drabbade cirka trettio anställda.

Stängningen kom efter ihopslagningen av Caverion och Assemblin.

Arbetsförmedlingen stämde Caverion då företaget inte varslade om uppsägningarna i tid.

Det var i januari 2025 som beskedet kom att Caverions filial i Umeå skulle läggas ned.

Ett trettiotal anställda berördes.

Nedläggningen var en följd av att Caverion efter sammanslagningen med Assemblin skulle fokusera på fastighetsservice och så kallad ”teknisk facility management”. (Vilket lite förenklat handlar om att planera, organisera och leda tekniska aspekter av en fastighet och dess infrastruktur.)

Då behövdes inte längre de anställda på filialen i Umeå.

Senast fyra månader innan

Enligt lag ska en arbetsgivare som tänker säga upp minst fem arbetstagare varsla Arbetsförmedlingen om detta i god tid för att myndigheten ska ha beredskap.

När det handlar om fler än 25 anställda som sägs upp gäller att varslet ska ha nått Arbetsförmedlingen senast fyra månader innan den förste uppsagde slutar sin anställning.

Men Caverion varslade inte myndigheten förrän det var en och en halv månad kvar innan det förste uppsagde skulle sluta.

Strax efter att företaget hållit omplaceringsförhandlingar med facket.

Det är dock inget myndigheten tar någon hänsyn till, utan skriver i sin stämning mot Caverion att en arbetsgivare ska varsla myndigheten så fort den har en misstanke om en driftsinskränkning, och inte invända sådant som förhandlingar med facket.

Köper inte argumentet

Som orsak till den korta varseltiden uppgav Caverion att beslutet om avveckling av verksamheten i Umeå hade fattats med kort varsel då företagets strategi hastigt förändrats.

Men Arbetsförmedlingen köpte inte argumentet, och menade att företaget inte kunnat visa att driftsinskränkningen skett utanför företagets kontroll.

Därför stämde myndigheten Caverion på totalt 63 800 kronor, något som tingsrätten nu fastställt.