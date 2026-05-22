Lars Hjalmarsson, 53, tvångsplacerades till ”Källaren”. Men innan han hann göra sin första dag avslutade han sitt liv.

För Sveriges Radio P4 Blekinge berättar hustrun om vad som hände tiden innan hennes make gick bort.

Lars jobbade på Volvo i Olofström i 36 år. Hela hans vuxna liv. När någon berättar en sådan grej går det nästan alltid att höra stolthet i deras röst.

Det är ofta en del av deras identitet. Det är inte konstigt. Jobbet är en tredjedel av ens liv.

Ett sammanhang och en plats att möta sina vänner.

Men mycket kan ändras fort.

När Lars arbetstider förändrades reagerade han i affekt och kallade sin chef för ett glåpord.

Något som senare skulle komma fram till chefen.

Utredning hålls hemlig

Lars tog ansvar och bad om ursäkt, men det räckte inte. Han omplacerades ändå.

En omplacering kan vara motiverad när verksamheten förändras eller av personliga skäl.

Men det händer att arbetsgivare använder det som ett sätt att flytta undan problem, markera makt och visa vem som bestämmer.

Det finns krav på att arbetsgivaren ska vidta åtgärder innan omplacering.

Men vilka åtgärder som vidtogs förblir okänt eftersom Volvo nekar Lars hustru utredningsunderlaget.

”Det som händer på jobbet stannar alltså inte där. Inflytande över arbetet är en fråga om värdighet och i förlängningen om vilka villkor människor ska leva sina liv under”, skriver Hanna Östeby.

Lars fick varken träffa sina nya arbetskamrater eller gå en introduktion innan han flyttades till en avdelning som enligt reportaget beskrivs som en plats för personer verksamheten ”vill bli av med”.

Att plötsligt ryckas bort från sitt sammanhang, utan kontroll eller tydlighet, är inte en administrativ åtgärd. Det är att ta bort en människas fotfäste.

Lars kom aldrig tillbaka till jobbet.

Struntade i att anmäla

När allvarliga olyckor händer på jobbet är Arbetsmiljöverkets uppdrag att granska dem.

Men Volvo ansåg inte att de hade en skyldighet att anmäla eftersom de inte bedömde dödsfallet som arbetsrelaterat.

En bedömning som ofta görs av arbetsgivaren själv.

Visst är det bekvämt för beslutsfattare att reducera psykisk ohälsa till ett individuellt problem. Då slipper man ju prata om makt och ansvar.

Även om sjukskrivningar på grund av stress och utmattning har ökat lavinartat de senaste åren. Folkhälsomyndigheten visar att suicid är vanligare i grupper med svagare socioekonomisk ställning.

Göteborgs universitet bekräftar att risken för suicid ökar i relation till mindre inflytande över sin arbetssituation.

På jobbet formas vår vardag, våra relationer och ofta vår självbild.

Det som händer på jobbet stannar alltså inte där. Inflytande över arbetet är en fråga om värdighet och i förlängningen om vilka villkor människor ska leva sina liv under.

Och ibland är det skillnaden mellan att orka och att inte göra det.

Tårta och avtackning

När de flesta slutar på jobbet efter 36 års arbete bjuds det på tårta. Kollegor samlas och klappar ”veteranen” på ryggen.

Delar med sig av någon anekdot om hur personen har varit en ryggrad när man var ny. En klippa för verksamheten.

Men så blev det inte i Lars fall.

Det var över nyårshelgen Lars Hjalmarsson avslutade sitt liv.

Han var en make, pappa och arbetskamrat.