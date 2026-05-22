27 yrken slipper lönekrav för arbetskraftsinvandring

Beskedet kommer bara dagar före att de nya reglerna träder i kraft.

Från den 1 juni är grundprincipen att arbetskraftsinvandrare måste tjäna 90 procent av en svensk medianlön, motsvarande 33 390 kronor i månaden, för att få arbetstillstånd i Sverige.

Och nu meddelar regeringen och Sverigedemokraterna att 27 yrken ska undantas från det kravet.

Vårdyrken på listan

Bland yrkena finns undersköterskor och vårdbiträden, slaktare och styckare.

För yrkena på undantagslistan räcker det med en lön på 75 procent av medianlönen i Sverige, i stället för 90 procent som gäller för andra yrken.

Frågan har splittrat Tidöpartierna, särskilt den om ifall vårdyrkena ska undantas.

I april sade SD:s migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling till Arbetet att SD ”inte gått med på” något sådant undantag.

Han sade då att han inte fått något övertygande argument från de andra partierna om varför just undersköterskor och vårdbiträden ska undantas.

I stället ansåg han att de många arbetslösa som redan finns i Sverige ska prioriteras för att ta de jobben.

Fick massiv kritik

Samtidigt har många arbetsgivare i äldreomsorgen varnat för att redan anställda som kommit hit som arbetskraftsinvandrare riskerar att behöva lämna Sverige – trots de stora svårigheterna att få tag på personal.

Anders Henriksson, ordförande för arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) tycker att det är bra att vissa yrken nu ska undantas. I en skriftlig kommentar till Arbetet påpekar han ändå att alla lönekraven är en bra bit högre nu än bara frö några år sedan.

”De som redan arbetar i Sverige och inte når upp till den nya lönenivån riskerar att inte få nya arbetstillstånd. Och de som söker hit för att arbeta ser och hör såklart om alla indragna arbetstillstånd, utvisningsbeslut och ett kraftigt höjt försörjningskrav. Det gör det oattraktivt att arbeta i Sverige för många som funderar på att komma hit för att arbeta.”, säger han.

Hoppas komma tillbaka nu

Vårdbiträdet Flavier Mwanga har tidigare utvisats från sitt fasta jobb på Björkhammarsgården i Jörn på grund av att tjänade för lite. Nu har han sökt jobb till sommaren i Skellefteå kommun och redan gjort intervjuer.

– Det verkar som att de vill att jag kommer tillbaka. De har pratat om både tjänster i Boliden och i Jörn, säger han.

Om han kommer att få en lön som är tillräckligt hög för att klara det nya lönekravet är osäkert.

– När jag lämnade Sverige 2024 tjänade jag 23 000 kronor. Nu hoppas jag att lönen är lite högre och att jag kanske kan få jobba natt och helg så att jag får en hög ob. Det kan gå.

”En lön många inte har i dag”

Men samtidigt menar facket Kommunals ordförande Malin Ragnegård att 75 procent av medianlönen skulle innebära att den som söker arbetstillstånd behöver tjäna drygt 27800 kronor. En lön som ligger över vad många vårdbiträden tjänar i dag.

– Det är fortfarande en skillnad såklart i vad man tjänar idag. Det kanske finns lite bättre möjligheter att höja lönerna om man vill ha kvar personer som jobbar i verksamheten idag.

Men Flavier Mwanga är hoppfull om att kunna komma tillbaka till kollegorna och de boende:

– Jag har en passion för att jobba med äldre. Jag vill verkligen tillbaka till Sverige. Vi får vänta och se vad som händer. Det är det jag kan göra, säger han.

Texten uppdateras