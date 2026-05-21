Riskerar jag som äldre att bli uppsagd?

? Kan företaget göra sig av med oss äldre?

Jag är 59 år och har jobbat på samma arbetsplats i 22 år. Jag är orolig att företaget behöver säga upp folk och att de i så fall vill bli av med oss som är äldre. Finns det något jag kan göra för att inte förlora jobbet?

! Arbetstagare turordnas efter arbetstid

Jag förstår det som att behovet av uppsägningar beror på organisatoriska eller ekonomiska skäl, det vill säga att de inte är kopplade till en särskild anställd. Vid sådana förhållanden beror uppsägningarna på arbetsbrist.

Vid arbetsbrist ska alla inom kollektivavtalsområdet – alltså alla som arbetar med arbete som regleras av det kollektivavtal där det är arbetsbrist – turordnas tillsammans.

Det betyder att arbetstagarna ordnas efter arbetad tid hos arbetsgivaren. All arbetad tid räknas.

Den som haft fler anställningar hos arbetsgivaren, även tidsbegränsade anställningar, får räkna samman all anställningstid för att bli inplacerad i turordningen. De arbetstagare med kortast arbetstid är de som sägs upp. O

m du riskerar uppsägning beror dels på hur många som behöver sägas upp och hur lång anställningstid andra på arbetsplatsen har. Det är alltså svårt att svara på hur stor risken är att du förlorar arbetet.

Vid en arbetsbristuppsägning genomförs förhandlingar, bland annat om turordningen, med den fackliga organisationen. En av fackets uppgifter i förhandlingarna är att säkerställa att turordningen blir rätt.

Anne Alfredson jurist LO-TCO Rättsskydd