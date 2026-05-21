Med Parisa Liljestrand fick vi ett tystare, tråkigare, dummare Sverige

Barn, beredskap och bildning. Det är kulturministerns prioriteringar under den mandatperiod som nu närmar sig sitt slut. Det är inga dåliga B:n att stå på.

Åtminstone två av dem – och det brukar räcka för att stå och gå – har även varit traditionella socialdemokratiska prioriteringar. Men hur går det för Tidöregeringen att realisera sina prioriteringar?

Det är snart dags för bokslut och vad har kulturministern egentligen lyckats med?

Nyligen släpptes den av Parisa Liljestrand tillsatta utredningen om breddad kulturfinansiering.

Kulturministern såg nöjd ut när den presenterades och hon inledde med påståendet att breddad finansiering är ett skydd när offentliga beslutsfattare inte respekterar principen om armlängdsavstånd.

Men precis som Myndigheten för kulturanalys också konstaterat i sin rapport ”Privat kulturfinansiering” finns samma risker med privat finansiering.

Liljestrand var inte heller sen att ge en känga åt det gamla hederliga offentliga kulturstödssystemet som enligt henne ska beskrivas som ”en kvardröjande 70-talspolitik med kvardröjande effekter”.

Kulturpolitiken har stärkt demokratin

Om man inte gillar att vi under de senaste drygt 50 åren fått ännu starkare kulturliv i hela landet genom studieförbund, kulturskolor, bibliotek, länsinstitutioner, kommunala kulturinstitutioner och samlingslokaler – ja då ska man nog beskriva det som en unken doft från en annan tid.

Själv tycker jag det doftar gott och ser hur kulturpolitiken hjälpt till att stärka de demokratiska fundamenten.

Att fler barn fått kulturupplevelser och själva skapat kultur, att medborgare bildat sig och stärkt sin förmåga att tänka själva, det är bra saker för ett fritt och levande Sverige.

Kulturministern har återkommande under mandatperioden, med frenesi, påtalat att regeringens politik med sänkta skatter och dess ambition om ökad privat finansiering inte står i motsats till att det ska finnas offentligt stöd.

Det handlar ”absolut inte” om ett paradigmskifte på denna punkt säger Liljestrand. Men när utredningen lades fram var hon ändå tydlig med att regeringens politik är ”ett paradigmskifte i synen på privat finansiering”.

Är det? På vilket vis? Ingen inom kulturområdet har varit motståndare mot privat finansiering. Det måste alltså handla om någonting annat.

Timbro och Oikos ger svar

I Tidö 2.0-rapporten av Timbro och Oikos finns tydligare svar.

Här läggs förslag fram för nästa mandatperiod om hur konsthögskolors verksamheter ska styras och att allt stöd till studieförbunden ska tas bort.

Dessa får hitta privat finansiering i stället, så gör ju Civilsamhället till exempel i USA resonerar rapportförfattarna.

Om man ska sammanfatta vad regeringen åstadkommit inom kulturområdet under dessa fyra år så kan man säga att framgångarna är följande:

Sänkta skatter framför allt till höginkomsttagare i förhoppningen att dessa ska öka sin kulturkonsumtion.

En retorisk ambition att öka den privata finansieringen utan verklig motsvarighet.

En kulturkanon med god ambition att lyfta verk som haft betydelse för att forma Sverige men som tillsammans med det politiska uppdraget att sålla ut icke-svenskar syftar till att skapa kulturell enfald.

En kraftig nedmontering av studieförbundens verksamhet genom att en tredjedel av det statliga stödet tagits bort. Resultatet är ett tystare, tråkigare och dummare Sverige.

En dränering av kulturverksamheterna genom sänkta och icke-uppräknade medel till Kulturrådet och andra statliga kulturmyndigheter. Inte minst inom statligt stöd till regional kulturverksamhet.

En ovilja att lösa frågan om trygghetssystem (SGI) för kulturskaparna.

Genomdrivandet av beslutet om nytt sändningsavtal utan parlamentarisk enighet för Public Service, med en nedtrappningsmodell av finansieringen vars förödande konsekvenser nu skakar SVT.

Barn, beredskap och bildning var alltså prioriteringarna. Hur har regeringen lyckats?

Bra beslut om bemannade skolbibliotek

Om vi börjar med bildningen så ska man absolut framhålla beslutet om att lagstadga om bemannande skolbibliotek, något som den tidigare regeringen påbörjade men som avslutades av Tidöregeringen.

Ett viktigt och historiskt beslut för att stärka läsningen och kunskaps- och informationsinhämtningen för landets elever.

Samtidigt är beslutet om kraftiga neddragningar av studieförbunden totalt kontraproduktivt för att stärka bildningen. Det har fått mycket negativa effekter där en rad bildningsverksamheter i hela landet fått stänga ned.

Folkhögskolorna går på knäna efter frysta basanslag och slopade satsningar med konkurser som följd.

En kulturkanon har potential att stärka bildningen. Men bildning bygger på nyfikenhet, att kliva in i världar som tidigare varit okända.

Om det politiska syftet går ut på att hävda att annan etnisk tillhörighet inte kan vara del av en svenskhet, då saknas grund för bildning.

Satsningar på läsning

Vad gäller barnen har regeringen genomfört satsningar på läsning.

Viktigt område! Språket är grunden för all kunskapsinlärning och för att berika livet.

Den nationella lässtrategin är en viktig del liksom redan nämnda skolbiblioteksbeslutet. Men redan första året på mandatperioden halverade regeringen stödet till kulturskolorna.

När regeringen i och med årets budget ökat finansieringen till försvaret med 100 mdkr utgör den numera mer än 10 procent av den totala statsbudgeten. I jämförelse utgör kulturbudgeten 0,62 procent, vilket är den lägsta andelen på över 25 år.

Det är mycket retorik från regeringen om kultur och beredskap, men om kulturen och civilsamhället på riktigt ska kunna göra skillnad vid händelse av krig då måste det var slut på regeringens svältbudget till dessa områden.

Kulturens värde måste lyftas på ett helt nytt sätt.

Privat finansiering kröner mandatperioden

För att summera Liljestrands tid som kulturminister har hennes tydligaste bidrag varit att låta staten vända ryggen mot kulturen och folkbildningen, för att knästående och bedjandes hoppas på näringslivets välvilja.

Kulturminsterns ord om att regeringen önskar genomföra ett paradigmskifte vad gäller privat finansiering kröner mandatperioden.

Hennes tidigare utfästelser om att den offentliga finansieringen inte kommer att fortsätta nedmonteras med ambitionen att öka den privata bleknar.

Finanstopparna Jacob Wallenberg, Ax:son Johnson och Stefan Persson är tydliga – politiker måste lyfta kulturens värde och stå för en stark offentlig finansiering.

Tidö 2.0 signalerar vad regeringen kan tänkas göra efter en valvinst i september.

Paradigmskiftet har startat.