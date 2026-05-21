Om Magdalena Andersson blir statsminister efter valet i höst kommer en ny samarbetsanda att danas i svensk politik.

Det lät hon och skuggfinansminister Mikael Damberg meddela på en pressträff i riksdagen i onsdags.

Den socialdemokratiska refrängen att Sverige är för litet för konflikter och politiskt motiverade låsningar har vi hört förr.

Inte så lite av Stefan Löfvens tid i opposition och regering gick åt till att övertyga väljarna, och Svenskt Näringsliv, om detta.

Långsiktiga spelregler behövs

Och på sätt och vis är det ju sympatiskt. Kring vissa saker – energiförsörjningen, till exempel – behövs långsiktiga spelregler och ramar.

Vissa politikområden – kriminalpolitiken, till exempel – är för viktiga för att lämnas åt högerextremister och auktoritetsfetischister.

Men svensk höger struntade förstås i det där. Den breda överenskommelse som Moderaterna stannat kvar i existerar inte.

Löfven fick ändå sitt blocköverskridande samarbete till slut, genom januariavtalet. Men det var inte sakpolitiken som motiverade C och L att börja skriva budgetar ihop med S och MP. Det var Sverigedemokraterna.

SD är helt rumsrena

Och 2026 är inte 2018.

Borgerlighetens väljare accepterar SD. Näringslivets favoritregering är redan installerad i Rosenbad.

Liberalernas partiledare har både kramat om och gått på fotboll med Sverigedemokraternas partiledare. Och Jimmie Åkesson ska få bli minister i höst, det har Ulf Kristersson lovat.

Mycket kan förstås ändras efter valet, och att en sådan opportunist som Ebba Busch funderar på sina möjligheter är uppenbart.

Men att Magdalena Andersson i maj går ut och berättar att hon hoppas få till blocköverskridande överenskommelser om energin, infrastrukturen, skatterna, kriminaliteten och public service … vad är det?

Från vänster: Nooshi Dadgostar (V), Amanda Lind (MP) och Magdalena Andersson (S).

M ska få bestämma

Det här är alltså samma Magdalena Andersson som knappt kan säga vilka partier hon vill regera med.

Samma Magdalena Andersson som i februari sa att Vänsterpartiet försvårar maktskiftet när partiet kräver ministerposter i en S-ledd regering.

Prata om politiskt innehåll: dåligt.

Prata om att partierna som svenska folket ratar ska få genomslag för sin politik även efter valet: bra.

Ändå är det oppositionen som stärker sig på totalen och i går kom en mätning som visar att MP och V växer.

Vill bli räddade

Och kanske är det till slut så man måste förstå det Socialdemokraterna håller på med.

S kan förstås tänka sig att bilda regering på MP:s och Vänsterns mandat, men de vill för allt i världen inte låta de partierna få genomslag för sin politik när det gäller energin, infrastrukturen och kriminaliteten.

Öppningen för blocköverskridande samarbeten är först som sist en vädjan till högern att rädda Socialdemokraterna från rödgrön politik.

För alla som röstar rödgrönt är det en himla tur att högern är totalt ointresserad av att erbjuda den räddningen.