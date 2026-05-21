Artikeln i korthet Fler och fler överväger att lämna äldreomsorgen, enligt en undersökning från Stockholms universitet.

Underbemanning, hög arbetsbelastning och missnöje med scheman är några av orsakerna.

Fler jobbar heltid än för tio år sedan, men fler än tidigare vill gå ner i tid för att de inte orkar.

Stor arbetsbelastning, dåliga scheman och låg lön. Det är de största problemen med arbetsvillkoren i äldreomsorgen i dag, enligt undersköterskan Eva Strand i Kalix.

Hon är inte ensam om att tycka det. Larmrapporterna om äldreomsorgen duggar tätt. Senast i raden är en undersökning från Stockholms universitet som visar att arbetsvillkoren har försämrats kraftigt de senaste tio åren. Förra året övervägde 67 procent av personalen i äldreomsorgen allvarligt att lämna yrket. Tio år tidigare, 2015, var siffran 49 procent.

Om man tittar på enbart hemtjänsten så är det ännu fler som överväger att lämna, 72 procent mot 46 procent 2015.

Många har slutat

Undersköterskan Eva Strand i Kalix är inte förvånad.

– De senaste åren har det aldrig varit så många som försvinner från hemtjänsten till andra yrken, med motiveringen att man inte orkar. Jag är 56 och har jobbat sedan 18-19 års ålder och så hög belastning som det har varit de senaste åren har det aldrig varit tidigare, säger Eva Strand, som också jobbar fackligt för Kommunal.

Utöver den höga arbetsbelastningen är scheman som gör det svårt att kombinera arbetet med familjeliv och att få återhämtning en stor fråga, enligt forskningsrapporten. Arbete varannan helg är vanligt.

– En stor majoritet vill inte gå varannan helg, delade turer och långa pass. Många ungdomar är inte beredda att jobba med sådana scheman utan söker sig hellre till andra jobb, säger Eva Strand.

Fler orkar inte heltid

Fler jobbar i dag heltid än 2015, men betydligt fler vill gå ner i tid – 21 procent mot sju procent för tio år sedan. Det förvånade Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete vid Stockholms universitet som ligger bakom rapporten.

– Att så många fler tycker att heltid har blivit svårt att klara, det tycker jag var förvånande. Det är något med priset för heltid, man får jobba resurspass och fler helger. Man har kastat in rätten till heltid i en organisation som är alltför resursknapp och är byggd på deltid. Och på det har tidspressen ökat, säger Marta Szebehely.

Chefer: Svårt hitta personal

Även chefer vittnar om kris. I en undersökning som tidningen Akademikern har gjort bland chefer i äldreomsorgen svarar 54 av totalt 60 att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens.

En chef skriver att hen i alla rekryteringar måste välja att anställa personer som antingen brister i kompetens, utbildning eller personlighet. En chef uppger att bara två av tio sökande har rätt kompetens. En annan chef svarar att två av tjugo har det.

Cheferna nämner samma orsaker som personalen på golvet till att det är svårt att hitta lämpliga personer att anställa: låg lön, dåliga arbetsvillkor och låg status som inte lockar unga till branschen.

Forskaren: Behövs mer resurser

Marta Szebehely säger att resurserna till äldreomsorgen måste öka, så att arbetsvillkoren kan förbättras. Hon hoppas att frågan kan komma upp mer på dagordningen i valrörelsen.

Eva Strand i Kalix hoppas också.

– Vi har försökt prata med politiken från Kommunals sida. De säger att det kostar x antal miljoner per år att ta bort delade turer. Ja det fattar vi också. Men det kostar också pengar att det inte finns personal.