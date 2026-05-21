Artikeln i korthet Linköpings kommun polisanmäler Attendo för misstänkt fusk i hemtjänsten och kommunen anser att stora summor står på spel.

Efter kommunens övertagande av Attendos tjänster upptäcktes misstänkta oegentligheter, och några från det tidigare Attendo-teamet anklagas även för brott som försäljning av droger på arbetstid.

Attendo har tidigare fått sina avtal hävda av andra kommuner på grund av liknande misstankar, men bestrider anklagelserna.

För ett år sedan blev det rubriker när ett av Sveriges största vård- och omsorgsföretag Attendo krävdes på 10,2 miljoner kronor av Linköpings kommun.

Antalet hemtjänsttimmar i en stadsdel hade plötsligt ökat kraftigt. Kommunens utredning visade att de äldre som hade Attendos hemtjänst i stadsdelen fått för mycket hemtjänst och att Attendo överfakturerat kommunen.

Sålt droger

Linköping valde utöver att kräva Attendo på miljonbelopp att inte förlänga avtalet om att bedriva hemtjänst i några stadsdelar. För en månad sedan gick Attendos kontrakt med kommunen ut och kommunen tog över verksamheten från Attendo. Attendo bedriver dock fortfarande hemtjänst i några andra stadsdelar i Linköping.

Kort efter övertagandet kom det in klagomål mot flera i personalen som tagits över från Attendo. I förra veckan meddelade kommunen att de polisanmäler ett antal av Attendos tidigare anställda för att bland annat ha sålt droger på arbetstid.

Och nu väljer kommunen alltså även att polisanmäla Attendo, något som flera lokala medier rapporterat om. Anledningen är att de upptäckt misstänkt fusk i verksamheten de tagit över.

Brister, fel och brott

– Vi har hittat en del brister, felaktigheter och kanske även brott som gör att vi bedömer att det här är något som polisen bör titta på, säger Joakim Jäderstig, biträdande säkerhetschef i Linköpings kommun.

Misstankarna rör ekonomiska oegentligheter, men Joakim Jäderstig vill inte gå in mer i detalj vad det handlar om.

– Utredningen får utvisa hur omfattande det är. Vi tycker dock att det skett systematiskt över längre tid och handlar om stora summor, säger han.

Kommunen reagerar bland annat på att flera av Attendos tidigare hemtjänstkunder avsagt sig en majoritet av sina timmar sedan företaget fått lämna. Joakim Jäderstig kallar det uppseendeväckande och säger att det måste granskas. Ett känt upplägg vid fusk i hemtjänsten är att behov överdrivs eller hittas på, så att företag kan ta betalt för insatser som inte utförs. Jäderstig vill inte säga att det är vad man misstänker, men medger att det kan finnas med i bilden.

– Det är spekulationer, men det är en uppgift som ska kontrolleras noga av både kommunen och polisen.

Ingen kontakt

Attendos presschef Linda Bengtsson säger till Arbetet att företaget inte haft någon kontakt med kommunen om anmälan.

– Vi vet fortfarande inte om en polisanmälan faktiskt är gjord, vad som är polisanmält eller varför det är polisanmält, säger hon och utesluter inte att det rör sig om ett ”politiskt utspel” eftersom det är valår.

I en skriftlig kommentar skriver hon också hur företaget tidigare uppmärksammat Linköpings kommun på problem som de nu lyfter. ”Under perioden vi ansvarade för hemtjänsten i Linköpings kommun fick vi anonyma tips om misstänkt narkotikaanvändning. Vi agerade direkt genom att ta personen ur verksamheten och förde öppen dialog med kommunen.”

Fler kommuner agerar



Det är inte första gången som Attendo anklagas för liknande saker. I mars förra året hävde Västerås avtalet med Attendo efter misstankar om fusk med tidsregistrering och gjorde en polisanmälan. Polisutredningen är dock nedlagd och Attendo har stämt Västerås stad på 25 miljoner kronor för avtalsbrott.

Även Säffle kommun hävde förra året avtalet med Attendo efter att kommunen misstänkte att de tagit för mycket betalt för hemtjänsten.